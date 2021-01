Antecedentes psiquiátricos y trata de menores: el secuestro del nene en Caballito y los videos

Fernanda, la madre del nene de seis años que fue secuestrado el miércoles de una colonia de vacaciones en el barrio porteño de Caballito, habló sobre los avances en la investigación y reveló cómo se encuentra hoy su hijo, después del traumático episodio. El comunicado del club y el testimonio de la nena que permitió identificar a la mujer que se lo había llevado.

"Mi hijo dijo que gritó y que el profesor no lo escuchó", reveló Fernanda en declaraciones a la prensa. "La única que se dio cuenta fue una compañerita de mi sobrino", sumó Marcela, tía del nene, en alusión al testimonio de la menor que permitió la identificación de la mujer que lo secuestró y mantuvo cautivo durante media hora.

Las imágenes captaron el momento del secuestro y, de acuerdo a la familia del menor, la puerta de la colonia se encontraba abierta. La acusada pudo entrar y salir sin que nadie siquiera le preguntara si tenía algún vínculo con los chicos que se encontraban en el lugar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El operativo de búsqueda se desplegó de inmediato y luego de 40 minutos, la Policía ubicó al menor en Parque Rivadavia. "Cuando nos encontramos lloramos los dos, pero no le volví a preguntar porque no le quiero generar miedo. No voy a salir por un tiempo larguísimo de mi casa", advirtió la madre, todavía en estado de shock. "En un segundo entrás en una situación de locura y puede pasar cualquier cosa", sumó.

"Estamos investigando si conocía a los empleados de la institución. Lo primero a destacar fue la llamada rápida (de la tía, quien se comunicó al 911). Inmediatamente el personal, contando con la vestimenta de la mujer y una foto del menor, pudo interpretar el camino que estaba siguiendo", precisó Carlos Bobillo, jefe de la comisaría comunal 6 que desplegó el "operativo cerrojo".

El operativo de búsqueda contó, además, con el apoyo del Centro de Monitoreo Urbano, que permitió el acceso a las cámaras de seguridad de la zona y contribuyó a que se pudiera encontrar de forma rápida al menor.

La mujer fue detenida e identificada como Jazmín F.. Tiene 35 años y todavía no hay certezas en torno a la intención del secuestro. Según dejaron trascender fuentes de la investigación, contaría con antecedentes psiquiátricos. "No sabíamos qué actitud podía tomar la mujer, pero tomó una actitud pasiva cuando se la detuvo", precisó Bobillo.

Quedó privada de su libertad, será indagada en las próximas horas y la principal hipótesis de los investigadores es que la sustracción del menor podría estar vinculada a un posible caso de abuso sexual y tráfico de menores.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional Correccional y Criminal Número 14, a cargo de María Provitola, quien dio lugar también a la intervención de la División Delitos contra Grupos Vulnerables y la División Delitos contra la Integridad Sexual de la Superintendencia de Protección Familiar y Violencia de Género.