"¡Apagué la tele y dije la conch... de la lora!": Jey Mammón y un anticipo exclusivo de la nota con Rial

Pasó más de una semana desde que los medios de comunicación se hicieron eco de la denuncia que Lucas Benvenuto realizó a principios del 2020 contra Juan Martín Rago, conocido como Jey Mammón, por abuso sexual infantil. Pese a que el juez Walter Candela cerró el 9 de marzo del 2021 la causa por prescripción, la denuncia mediática escaló y desde entonces, el conductor se recluyó en su departamento del barrio de Palermo.

Sin el apoyo de Telefe, ni de la mayoría de sus colegas del medio, el conductor decidió romper el silencio en un mano a mano con Jorge Rial que esta tarde podrá verse completo en el programa Argenzuela. BigBang accedió al material y te anticipa en exclusiva uno de los tramos más álgidos de la entrevista, en el que el también actor reveló cómo atravesó y atraviesa las esquirlas mediáticas de la denuncia de Benvenuto.

La nota duró casi una hora y media y tuvo lugar en el living del departamento de Mammón, desde el cual el actor apuntó contra los medios de comunicación por la difusión de la denuncia de Benvenuto. "¡Necesito decirlo! ¡Necesito decirlo! ¿Entendés? Porque no puedo soportar que sigan repitiendo, repitiendo y repitiendo que porque prescribió sucedió", disparó visiblemente alterado.

Luego, el actor le pasó factura al periodista en pleno mano a mano por el modo en el que se cubrió la denuncia. "Tu frase textual cuando te vi en televisión Jorge, y perdoname que te lo diga, fue: 'Que haya prescripto no quiere decir que no haya pasado, esto pasó'. Te vi en la tele decirlo. Apagué la tele y dije: 'La conch... de la lora, esto se terminó".

"Si lo dice Rial en televisión y ahora todos lo van a repetir; no porque vos lo digas, (sino) porque así se maneja la televisión. Entonces ahora, ¿cuál es el debate? ¿Ese? ¿O cuántos años tenía cuando arranqué una relación de amor con una persona? (Fue una relación) en la cual nos amamos, nos cuidamos y nos quisimos. ¿Cuál es el debate?", sumó, en alusión a que Benvenuto denunció haber tenido 14 años cuando comenzó la relación con el conductor.

El conductor luego habló de la víctima. "No tengo nada en contra de Lucas, nada. Si dije que quiero un Juicio por la Verdad es porque no soporto que sigan diciendo lo que están diciendo. Si yo digo... no sé (piensa) que las calumnias o las injurias; que nunca lo dije eso, pero si se supone que yo fuera por eso, es porque no soporto esto".

Fernando Burlando, el abogado que lo representó y representa, reconoció días atrás en una entrevista que fue él quien -al igual que en el caso de Juan Darthés- le recomendó que le iniciara acciones legales por calumnias e injurias a Benvenuto. Se trata de la misma estrategia judicial que el letrado implementó con las primeras tres mujeres que denunciaron al actor, antes de que se presentara la denuncia judicial de Thelma Fardin en Nicaragua.