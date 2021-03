Apareció el testigo clave de la causa Astudillo Castro y la familia denuncia: "La Bonaerense nos amenaza"

Abandono y amenazas. Cristina Castro, la mamá del joven que desapareció el pasado 30 de abril y su cuerpo fue encontrado cuatro meses después esqueletizado y semienterrado cerca del Canal Cola Ballena, denunció el lunes por la noche la desaparición de uno de los testigos clave en la causa que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo. Luego del reclamo público y el jurídico elevado a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, el hombre apareció, aunque dejó su casa tras recibir amenazas de muerte y sigue "escondido por miedo", tal como él mismo le indicó a sus familiares.

"Apareció el testigo y se encuentra bien. Gendarmería tardó cuatro horas en llegar al lugar y ni siquiera fue a su domicilio. Ya había declarado, se fue en estos días. No puedo dar muchos datos precisos por obvios motivos, pero está viviendo en un lugar en el que no tiene que vivir lamentablemente. Cristina, los testigos y amigos de Facundo están siendo amenazados y hostigados desde hace un año por la Policía provincial", denunció en diálogo con BigBang Leandro Aparicio, uno de los dos abogados de la madre de Astudillo Castro.

La desaparición del testigo de identidad reservada -que fue propuesto por la querella- se dio antes de que debiera acompañar a los fiscales de la causa, Andrés Heim y Horacio Azzolín, a una recorrida para aportar más datos, ampliar y constatar la veracidad de su declaración. Antes de abandonar su casa, le habría dejado dinero a su mujer y le advirtió que había recibido una amenaza telefónica de muerte. Luego, apagó su teléfono celular y se le perdió el rastro.

"Ha desaparecido uno de los testigos protegidos de la causa de Facu. Lo han amenazado desde el día viernes. Han amenazado de muerte a su hijo y a su familia. Lo citaron en un lugar en Pedro Luro o le dijeron que se 'entregara él'. Él decidió 'entregarse' y ahora está desaparecido. Es un testigo protegido, nadie lo protegió, ni nos protegió. Estamos a merced de La Bonaerense", reclamó Cristina en un audio que difundió tanto a periodistas, como a todos los actores de la causa.

Pese al operativo de búsqueda montado por el fiscal Azzolín, el testigo volvió a su casa por sus propios medios. "Por fuera de la investigación central, ahora se van a peritar los teléfonos para constatar que las amenazas existieron e identificar quiénes están detrás de todo esto", precisaron a este medio fuentes de la investigación, al tiempo que resaltaron: "Es grave el amedrentamiento que está denunciando la familia".

Cristina se cargó al hombro la lucha en reclamo por justicia y sostiene, en línea con sus abogados, que a Facundo lo desapareció la Policía Bonaerense. No es la primera vez que desde la querella se denuncian aprietes a los testigos aportados por la defensa de la familia. Ella sigue levantándose todos los días a las cuatro de la mañana. Se pone el uniforme y parte rumbo a estación de servicio de Bahía Blanca en la que trabaja, mientras sortea no sólo las trabas judiciales, sino que enfrenta ella misma amenazas.

Me amenazaron a mí también, no sólo a los testigos"

En agosto, días antes del hallazgo del cuerpo, la mujer denunció en diálogo con BigBang: “Me amenazaron a mí también, no sólo a los testigos. Mientras se hacía el allanamiento en la comisaría de Origone me mataron al perro de Facu, que estaba en casa. Me mataron al perro, mientras encontrábamos su amuleto. A esta altura, ya desconfío hasta de mi sombra, con todo lo que me ha pasado. Desconfío de todo el mundo”.

Tres días después de la aparición del cuerpo, la ex novia de Facundo denunció aprietes y amenazas de parte de la policía bonaerense, la fuerza de seguridad investigada por la desaparición del joven de 22 años. Su reclamo se dio en línea con el de su hermano, Marcelo, quien acusó a la fuerza de seguridad dirigida por Sergio Berni de obligarlo a "hacerse cargo de la desaparición" y mentir en su declaración para que en el expediente figurara que el joven había llegado a Bahía Blanca. Todo esto, claro, cuando todavía se investigaba la "pista personal".

"Señor gobernador, su policía desaparecedora de Buratovich está amenazando a la persona que quisieron obligar que diga que Facundo estaba en Bahía", denunció en su momento Aparicio. "Marcelo tiene todos los días un patrullero en la puerta de la casa. Hoy en día no lo dejan en paz. Cada vez que sale lo acosan y lo persiguen a donde va", sumó Cristina, en respuesta al hostigamiento que toda la familia de la ex novia de Facundo fue sometida desde que se radicó la denuncia por su desaparición.