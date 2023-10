Apareció Isabella, la adolescente de 14 años: "Estaba en la casa de un menor de 16"

Desesperados. Así estuvieron los familiares de Isabella C., la adolescente de 14 años que había salido de su casa en Caballito en la jornada del 4 de octubre de 2023 y que durante más de 12 horas no se supo nada sobre ella. Según las autoridades, la menor apareció cerca de las 11 de la mañana de este jueves en la casa de un menor de 16 años, en la zona de Longchamps. "Su mamá estaba hablando con la fiscalía al momento de su aparición", informaron fuentes cercanas al caso y agregaron: "Isabella estaba con ese tal Brian, en la casa. La encontraron en buen estado de salud. La familia no conocen a este joven con el que se contactó a través de las redes sociales".

En diálogo con BigBang, Federico, el novio de Mariela, madre de Isabella, había aportado algunos datos sobre los últimos momentos en los que se vio a la adolescente: “Salió ayer a las seis de la tarde del colegio, pidió permiso para ir a la estación de servicio que está en la esquina”, contó. La adolescente cursa en el colegio Santa María (Senillosa al 500) del barrio porteño de Caballito y, según las autoridades, habría sido contactada por un "masculino" a través de Instagram antes de su desaparición.

Federico también contó que habían pactado ir a buscar a Isabella desde esa estación de servicio una hora después: “Le dijimos: ´A las 7 te vamos a buscar´". Sin embargo, cuando llegaron al lugar ella ya no estaba ahí: “Cuando la fuimos a buscar, no estaba”. Ante la desesperación, empezaron a llamar a los amigos de la adolescente y, según Federico, aportaron algunos datos: “Por comentarios de algunos amiguitos, se fue con otro chico y hay comentarios de que la vieron a las 8 de la noche por Parque Rivadavia”. La mamá de Isabella también había contado: “Me dijeron que les había contado que se iba a ver con un chico, un tal Brian. A mí no me dijo nada de eso y desde entonces no tengo más noticias”.

Federico también reveló que algunas personas le habían dado el dato de que Isabella fue vista en varios puntos de la provincia de Buenos Aires: “Hay comentarios en redes de que la vieron en Longchamps bajando del tren”. Este dato resultó ser real, por lo que ahora hay que investigar cómo llegó hasta ahí porque desde Senillosa y Alberdi a Longchamps hay alrededor de 35 kilómetros.

Sobre lo que le pasó a Isabella, Federico había expresado que dijo que se iba a juntar con sus amigos, pero terminó yéndose con otros. Además contó que no le notó ninguna actitud extraña. “Normal de cualquier adolescente con sus niveles de conflictividad”, le había remarcado a este sitio.

Mariela, visiblemente afectada tras la desaparición de su hija, contó que no habían tenido ninguna pelea: “Estaba un poco nerviosa porque estaba con las pruebas, pero no habíamos discutido, estábamos bien. Ella empezó en ese colegio, le costó pero pudo integrarse. Me suele hablar de los amigos, si va a encontrarse con alguien yo la acompaño y estamos juntas”.

Federico expresó que había mucha gente buscándola pero hasta la primera mañana de este jueves “no había ningún dato real”. La familia de Isabella no estuvo sola, de hecho estuvieron la Policía, Missing Children y Red Solidaria buscando a la adolescente. Expresó también que al momento de la denuncia, la Policía (Comisaría Vecinal 6 A de la Policía de la Ciudad) tuvo una buena actuación porque les tomaron la denuncia inmediatamente.

Según Federico, Mariela está “destrozada” por la situación que está viviendo. Incluso intentó rastrearla con i-Cloud, pero no tuvo éxito: “Ella cambia la contraseña cada dos por tres y no logro hacer el rastreo”, y aportó más datos para poder encontrarla: “Tenía la campera, los útiles y su riñonera. No llevó ni ropa extra ni los maquillajes”, contó.

Una pista que podría esclarecer el caso

Mariela había contado que la persona con la que podría haberse ido (Brian) que la contactó por Instagram: “Me acuerdo de que trató de contactarse con él y dijo que se iban a ver, yo le dije que la acompañaba, pero al final lo cancelaron”. También explicó: “No tengo referencias de él. No es de ninguno de los colegios que ella conoce, no sé si vive por la zona. Tengo el teléfono del chico, se lo pasé a la comisaría y tampoco contesta los mensajes”.

El pedido de Mariela estremece los corazones: “Siempre está conmigo, yo la acompaño a todos lados y no se queda a dormir en ningún lado. Yo la llevo y la traigo a todos lados. Le pido por favor que vuelva, no importa si fue una travesura o qué fue, pero le pido que vuelva”. El caso está en manos de la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 35 a cargo de Paula Asaro que activó inmediatamente la búsqueda de Collucci.