Apareció la mujer buscada en Isidro Casanova: fue vista en un hospital y nunca estuvo embarazada

Luego de 20 días de búsqueda intensa, esta madrugada encontraron sana y salva en el Hospital Balestrini de Ciudad Evita a Claudia Vidir Díaz, la mujer de 52 años que estaba desaparecida desde el 15 de marzo, cuando salió de su casa en Isidro Casanova sin avisarle a nadie.

La información fue confirmada a BigBang por el propio marido de la señora, Gaetano Testa, quien dio aviso de que alrededor de las 3 de la mañana Claudia había sido encontrada. Según trascendió, una persona la vio sentada en el centro de salud y dio aviso a la policía.

Así, los efectivos llegaron hasta el lugar y la entrevistaron, pero cuando le preguntaron por su nombre, la mujer mintió en su identidad. Además, dijo que estaba haciendo fila para poder sacar un turno. De todos modos, los oficiales llamaron al marido y a la hija de Claudia, quienes finalmente la reconocieron.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Hace solo unos pocos días el marido de Vidir Díaz reveló a este sitio que había dudas sobre el supuesto embarazo de su mujer, ya que según la información que habían adquirido los investigadores, ella no estaba a punto de dar a luz, tal como había dicho.

Finalmente, cuando fue encontrada esta madrugada, los médicos determinaron que no había parido y que tampoco estaba embarazada. Aún así, de inmediato fue trasladada al Hospital Paroissien, donde en las próximas horas será sometida a pericias físicas y psicológicas por orden de la fiscal del caso.

Gaetano Testa le había confirmado a BigBang hace pocos días, que tanto él como su hija estaban seguros de que el pasado 15 de marzo Claudia tenía turno para hacer una cesárea, porque ya estaba en fecha de parto debido a que tenía un embarazo de riesgo.

Con esa pista, tras la desaparición, comenzaron a buscar a la mujer por los hospitales de la zona para ver si había ya tenido a su bebé, aunque luego se descubrió que eso no era así.

"Yo el día de la desaparición no fui a trabajar, me pedí el día porque creía que mi mujer iba a tener familia. Llevamos a mi hija al colegio 7.10, volvimos, después la fui a buscar a mi hija a eso de las 9, le dije a ella si me acompañaba y dijo que no, que se quedaba, entonces le dije que se preparara para ir al hospital. Cuando volvemos, mi hija me dice que la madre no está. Salí por la zona para ver si había ido al chino o al almacén, y no, ya se había ido", contó sobre la mañana en que ocurrió todo.

Lo raro era que la mujer no se había llevado su ropa ni elementos personales; aunque sí llevaba consigo un DNI viejo y su carnet de vacunación contra el Covid-19. Si bien inicialmente la pareja de Claudia pensaba que algo malo le había ocurrido, después empezó a sospechar que se había ido por cuenta propia.

Las dudas empezaron cuando se descubrió que primero un vecino la vio salir de forma normal de su casa el día de su desaparición, y se acrecentaron cuando otra persona la vio dos días después a la madrugada en un hospital, donde la mujer llevaba consigo solo su morral habitual.