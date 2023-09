"¡Aprendé a no robar! Hay que laburar": una mujer atrapó a un ladrón y lo dejó llorando por los golpes

Un delincuente ingresó a un edificio en la ciudad de La Plata dándole una patada a la puerta de la entrada y al intentar robarle a una mujer que entraba con sus hijos, varios vecinos los capturaron y lograron detenerlo.

El episodio sucedió este domingo a las 20 horas en un edificio ubicado en la calle 8, entre 48 y 49, en el centro de la capital bonaerense. Las cámaras de seguridad de la zona pudieron grabar cuando, en un primer momento, el delincuente intenta forcejear la puerta junto a la ayuda de un cómplice y luego logra entrar a la propiedad solo.

“Había intentado entrar dos veces, en el video se ve como le pegó patadas a la puerta”, declaró una mujer que confrontó al ladrón en diálogo con TN. La mujer se encontraba en el supermercado junto a sus dos hijas de 7 y 13 años cuando volvió al departamento y observó que la puerta de ingreso estaba abierta y había alguien en el pasillo.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Si lo pensas, perdiste, es cuestión de segundos que tenes que actuar”, afirmó la mujer. “Cuando yo me tiré encima de él, sacó un cuchillo. Entonces le pegué un manotazo, nos caímos en los escalones y empezamos a forcejear”.

Leer mas Nuevo revés contra Lotocki: sigue inhabilitado y ahora enfrenta una posible pena de 25 años

“Ahí me doy cuenta de que mi nena se le tiró encima porque él me agarró del cuello. Tranquilamente nos podiamos haber roto la cabeza los dos. Mi hija le decía: ‘No la toques a mi mamá, andá a trabajar’. Me sorprendió mucho la actitud de mis hijas”, aseguró la vecina. Mientras tanto, la hija mayor recurrió a pedir ayuda a los vecinos.

Ante los gritos de las hijas y de los vecinos, algunos repartidores de la zona se acercaron a ayudar: “Se sumaron dos personas, que no las hice entrar porque no sabía si venían con él o no. Cuando me di cuenta ya estaban todos lo de Rappi, PedidosYa hasta que llegó la policía”.

Las personas presentes le gritaban: "Aprendé a no robar", “Hay que laburar hijo de puta, todo el día labura la gente”, mientras que el ladrón arrepentido se largó a llorar y pedía perdón. Cuando los gendarmes, que se encontraban a pocos metros del lugar realizando custodia, se acercaron al edificio, detuvieron al delincuente que ya estaba ensangrentado debido a los golpes. Quedó detenido en la comisaría primera de La Plata.

Luego de llevar a cabo la denuncia, la vecina comentó que su hija menor le dijo: “Yo te salvé, mamá”. Aunque la mujer y sus hijas salieron ilesas del enfrentamiento, a la vecina le angustia si el episodio le pudo haber generado alguna secuela: “Me levanté pensando que podía llegar a quedarle un trauma”.

Leer mas La indignante explicación del abogado de Novillo Astrada por profugarse tras atropellar y matar a un hombre

La mujer afirmó que, aunque durante el día hay personal de seguridad que cuida las calles, de noche es muy desolado. Cuando fue consultada si tenía miedo que sucesa este mismo hecho de nuevo, aseguró: “Que (el ladrón) vuelva a venir el departamento sí. Pero después no, uno tiene que salir día a día. Si uno encuentra estas cosas, uno tiene que luchar con manos propias”.