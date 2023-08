Arrancó el juicio por la explosión en la escuela de Moreno: "Que caigan"

El 2 de agosto de 2018 a las 8:06, una pérdida de gas generó una explosión en la Escuela Primaria N°49 “Nicolás Avellaneda” del partido bonaerense de Moreno. Producto de esta, fallecieron la vicedirectora, Sandra Calamano, y el auxiliar, Rubén Rodríguez, quienes preparaban los desayunos para los cientos de alumnos que además de estudiar, iban al colegio para comer y tener un desayuno digno.

Este lunes desde las 10, luego de más de cinco años, comenzó el debate oral en el Tribunal Oral Criminal N° 4 de Mercedes. Allí, más de 30 testigos deberán pasar a declarar ante los jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel. Los acusados son el gasista Cristian Ricobene, el interventor Sebastián Nasif, y Mónica Berzoni y Jorge Galian, ex consejeros escolares de la zona.

Afuera de esta nómina quedaron quienes son acusados de responsables políticos por los representates gremiales de los fallecidos: la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el entonces ministro de Educación nacional Alejandro Finocchiaro, el ex director provincial de Consejos Escolares Marcelo Di Mario y el ex director general de Cultura y Educación de la provincia Gabriel Sánchez Zinny.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Hoy comienza el juicio, después de largos cinco años de luchar, de buscar llegar a esta instancia, que los responsables materiales se sienten y tengan que dar explicaciones. Los responsables políticos aún no", demandó el secretario general de SUTEBA en Moreno, Jesús Espíndola, ante Radio Splendid. "Esperemos que en este primer juicio se desprenda un segundo juicio donde caigan las responsabilidades políticas de aquellos que decidieron esta instrumentación educativa y de infraestructura", auguró.

"Los docentes lamentablemente tenemos el antecedente de lo que pasó este año con el docente Carlos Fuentealba. En un primer juicio se hallaron culpables a los responsables del asesinato. Este año en un segundo juicio, fueron responsabilizados y condenados los jefes militares, responsables de aquel operativo que le costó la vida a Carlos", recordó el sindicalista.

A diferencia de la preocupación de los gremialistas, quien está más complicado en este proceso es el gasista, quien está acusado de "homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio de la administración pública". Mientras que los restantes tres están en el banquillo por "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"Las escuelas que ya estaban bastante retrasadas en cuestiones de infraestructura, fueron víctimas del desfinanciamiento estatal. Eso genera, no solamente en la escuela 49, sino en muchísimos establecimientos de la provincia de Buenos Aires, una peor existencia de las condiciones materiales, donde los compañeros y las compañeras van a trabajar y los pibes van a aprender", denunció Espíndola.

El gremialista también recordó cómo fue que llegaron a esa fatídica jornada donde murieron los dos docentes. "Nosotros como SUTEBA hicimos varias campañas y reclamos para que la provincia atienda la cuestión de infraestructura. En 2017, por ejemplo, hubo una muy grande que llamamos "El carpetazo", donde llevamos a la Dirección Provincial de Infraestructura la situación de las escuelas para que se atienda. Claramente eso no pasó", lamentó.

"Además, en 2017, había sido intervenido el Consejo Escolar directamente por la provincia de Buenos Aires. El entonces interventor Nasif, que es uno de los que hoy va a empezar a dar explicaciones ante la Justicia, era el que instrumentaba la política educativa de la provincia de Buenos Aires, en aquel entonces, bajo el gobierno de Vidal", rememoró Espíndola.

La tragedia que se llevó dos vidas fue sólo 25 minutos antes de que cientos de niños y niñas ingresen al establecimiento, si hubiera ocurrido eso, otra sería la historia. Una mucho más lamentable, pero tan triste como la que sufren los amigos, los familiares y los seres queridos de Sandra y Rubén.