Asesinaron a un financista en Almagro: tenía un tiro en el pecho y 98 mil pesos en su auto

Un misterioso crimen ocurrido en la Ciudad de Buenos Aires es investigado por la Policía en las últimas horas. Es que un financista, de 34 años, apareció asesinado en un departamento de Almagro, en el que iba a realizar una transacción. El hombre tenía un tiro en el pecho.

Su nombre era Carlos Walter Molina y había sido convocado para una reunión en ese lugar por una mujer que quería vender dólares. De hecho, el auto de la víctima había una suma que superaba los 98 mil pesos.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

El hecho salió a la luz hoy pero la desaparición del financista fue denunciado por sus familiares en la noche del viernes. En la causa figura que él planeaba tener una reunión en un departamento de la supuesta compradora, ubicado en Avenida Díaz Vélez al 3700, en la Ciudad de Buenos Aires.

Por estas horas, se investiga quién es la mujer que lo habría citado en dicho departamento. Desde hacía poco más de dos años, Molina había abierto su propia financiera y también se destacaba como inversor de distintas empresas a través de acciones.

Cuando el personal de la Comisaría Vecinal 5 A de la Policía de la Ciudad llegó al lugar, con la orden de la Fiscalía Criminal y Correccional 36, a cargo de Marcelo Munilla Lacasa, encontraron a Molina, que llevaba varias horas de fallecido. Tenía un tiro en el pecho. En su auto, un Chevrolet Onix, estacionado a pocos metros del edificio, había una suma de 98 mil pesos.

Luego del análisis de la Policía Científica, se comprobó que el financista había sido golpeado en diversas partes de su cuerpo. En tanto, María Belén Pérez, la pareja de Molina, le dijo a Télam: “El último contacto que tuvo con él fue alrededor de las 16 y desde las 18 ya no me respondió los mensajes y llamadas”.

Y agregó: “Revisamos la computadora y vimos que había buscado la dirección de ese edificio en el Google Maps. Fuimos hasta el lugar y tardaron 16 horas en entrar, quizás si entraban antes podían tener un panorama diferente”.

Además, la pareja de la víctima contó que él trabajaba como despachante de Aduana, era licenciado en Comercio Exterior y había abierto la financiera hacía poco tiempo. Además, relató: “A mí me comentó sobre esta clienta, era una mujer, pero no sé si la había visto antes, no me lo mencionó”.

Por otra parte, María, la madre del financista, le confirmó a Crónica TV que sospechan del encargado del edificio porque le dijo a la policía que el departamento donde se cometió el crimen estaba deshabitado. Las fuentes policiales confirmaron que aún no hay ningún imputado ni sospechoso detenido.