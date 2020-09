Asesinaron en Jujuy a una chica de 16 años y buscan a otra joven que se encuentra desaparecida en la misma zona

Luego de varios días de búsqueda, el cuerpo de Iara Sabrina Rueda fue encontrado en un descampado de la localidad jujeña de Palpalá, donde además actualmente se busca a otra joven que está desaparecida desde el 24 de septiembre pasado. Ante esta compleja situación que se vive en la zona, los vecinos salieron a la calle en los últimos días para pedir por un freno a los femicidios.

Sabrina Rueda apareció muerta en un descampado este lunes.

El cadáver de Iara, quien cursaba sus estudios secundarios en el Colegio Nacional "Faustino Sarmiento" de Palpalá (a 15 kilómetros de la capital provincial), fue hallado este lunes semienterrado en un descampado del Barrio 2 de abril de Palpalá, donde sus padres y vecinos aguardaron por más de cinco horas las primeras pericias del presunto femicidio.

Poco después de las 14 funcionarios del Ministerio Público de la Acusación informaron a los padres de la víctima la identificación de la adolescente, debido a que se encontró su Documento Nacional de Identidad, cerca del cadáver.

La Unidad Fiscal Especializada en Delitos Graves Contra las Personas y Femicidios, a cargo de Diego Cussel, quedó al frente de la pesquisa y dispuso "recolectar toda la evidencia disponible en el lugar del hallazgo del cuerpo", el cual estaba "semienterrado", y dispuso "su traslado a la morgue judicial para la posterior realización de la autopsia", la cual se realizará mañana.

Los papás de Rueda aseguran que la policía no buscó a su hija.

Según la investigación, la joven había salido en bicicleta el pasado miércoles aproximadamente a las 19 de su domicilio, cuando refirió que se dirigía hacia la entrada del barrio San José para entregar "unas cosas" y nunca regresó.

Tras la falta de ayuda policial, la familia de la adolescente anunció que hará una denuncia penal contra el Estado provincial por negligencia y abandono de persona, porque aseguran que desde el primer momento aportaron datos a funcionarios que podrían haber evitado el fatal desenlace, como es el testimonio de una persona que señaló que en la noche del 23 de septiembre vio a una chica corriendo desesperada, a metros de donde después se encontró el cuerpo.

El hecho provocó la indignación de la sociedad de la provincia debido a que durante la semana pasada, en 48 horas, se denunciaron dos desapariciones de mujeres: la de Iara y la Gabriela Abigail Cruz, de 24 años, de quien no se tienen noticias desde el 24 de septiembre último.

Gabriela Abigail Cruz está desaparecida en Jujuy.

Durante la tarde del lunes vecinos de Palpalá y agrupaciones de mujeres llevaron a cabo un corte, el cual aún continúa, en la ruta 66 en reclamo de seguridad y el esclarecimiento de los hechos por la muerte de Iara y la aparición con vida de Gabriela Cruz.

Ante la presión popular, este martes la policía reactivó los rastrillajes en los márgenes del río Los Alisos en busca de la joven, mientras que además su ex novio fue demorado en el marco de la causa que tramita la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Graves Contra las Personas y Femicidios, a cargo de Diego Cussel.

"La quiero con vida a mi hija, no puede ser que no sepan nada. Nosotros la estamos buscando desde el primer día junto a toda mi familia y amigos, mientras que la policía no actuó de la misma manera, hasta ahora nos dieron ningún dato", aseguro a Télam la madre de Cruz, Silvia Subia.

Gabriela fue vista por última vez el pasado jueves por la tarde en el barrio Santa Bárbara, cuando salió de su casa. Ese día usaba un vestido color negro, campera azul, pantalón deportivo negro y zapatillas color gris.