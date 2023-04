Asesinato de bebés en el Hospital de Córdoba: una madre complicó la situación de la enfermera

Entre marzo y mayo de 2022, una serie de muertes sacudió a la comunidad de Córdoba. Todo sucedió en el Hospital Materno Neonatal de esa provincia, donde cinco recién nacidos sanos y sin enfermedades de ningún tipo murieron de manera súbita. Tras una investigación, la fiscalía determinó que la autora de los asesinatos era una enfermera llamada Brenda Agüero, fue acusada de “homicidio calificado por aplicar método insidioso al suministrar potasio incompatible para la vida". Al parecer, les habría inyectado potasio a los pequeños. Ahora, la madre de uno de los bebés que sobrevivió, complicó a la trabajadora de la salud.

La enfermera Brenda Agüero.

Según fuentes judiciales, Gabriela González, la mamá de Isabella, que nació el 26 de abril del 2022 tras un embarazo sin complicaciones y sufrió graves problemas a las pocas horas de nacer, reconoció a la enfermera en el lugar y en el horario en el que su pequeña estuvo internada. “Brenda me pide a Isabella que estaba envuelta en una manta y hace un movimiento como para girarse y ahí pega un grito. Un llanto como si le hubieran hecho algo. Y la otra enfermera le dice: ‘Ah, es con vos. Dámela’”, dijo la madre.

La acusada había roto el silencio.

Y continuó: “La otra enfermera la tuvo un rato y se calmó. Brenda se puso un poco nerviosa, rara. Al rato, volvió y me preguntó si le iba a dar más teta. Le dije que sí. Fue ahí que ella me dijo: ‘Antes dámela que le reviso el pañal’. Ahí pasó algo. Cuando me dice de cambiarla, de revisarle el pañal, no la pone en una cama y le saca la ranita, le mete la mano por arriba. Para mí ahí le hizo eso de meterle la inyección”.

El ataque de Agüero se repitió con decenas de bebés. Cinco de ellos fallecieron por paros cardiorrespiratorios y una decena salvaron sus vidas por el trabajo de los médicos. Lo cierto es que a partir de ese momento, la salud de Isabella comenzó a empeorar. “Volvió unos minutos después, se llevó a la beba para un control. A los 15 minutos volvió a la habitación pero sin mi hija. Me dijo que iba a estar internada en UTI porque le había salido un hematoma en la pierna que se le reventó”.

La madre de la beba que salvó su vida.

Y explicó: “Cuando se da vuelta, ella llora, pega el grito y yo no sé. Fue todo rápido, yo me acuerdo como si fuese ayer. Era muy raro lo que le había salido. De hecho, otra médica vino a mi habitación para ver si entre la ropa de la nena no había una araña u otro insecto que la había picado. Isabella tenía tres pinchazos en la pierna y de la cintura para abajo todo morado y el cuerpo hinchado. Los médicos no entendían qué había pasado”.

Recién 11 días después, su beba recibió el alta médica. En el centro de salud no le dieron explicaciones sobre lo sucedido. “Le hicieron las pericias ahora, pero no tuvo un control, nadie me preguntó para hacer un chequeo. No la vio un neurólogo”, contó Gabriela. Meses después, las cinco muertes de bebés sacudieron a Córdoba. Fue ahí que el fiscal de la causa la llamó para declarar.

“Me preguntaron si la podía reconocer y dije que sí, que me acordaba como si fuera ayer”, contó la mujer. Y agregó en una entrevista: “Declaré una sola vez y nadie se hizo responsable de mi hija. Ella es un milagro de Dios. Yo la tengo a ella, pero las otras mamás no los tienen. Lo único que sé es que quiero que se sepa por esas mamás que hoy no tienen a sus hijos. Uno trata de ser fuerte porque tengo otros hijos. Pero revivir las cosas te hace mal”.