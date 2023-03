Asesinato en General Rodríguez: salía de la escuela y lo mataron a puñaladas para robarle el celular

Un nuevo crimen sacudió al partido bonaerense de General Rodríguez. Lautaro Romero, de 18 años, fue asesinado a sangre fría y de tres puñaladas cuando volvía del colegio a su casa en un intento de robo de su celular. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, y en base a la reacción de la víctima, se consideró que reconoció al atacante antes de ser acribillado.

Según la familia de la víctima, el agresor identificado como Aarón Taborda, de 29 años, solía trabajar con el hermano mayor de Lautaro en una empresa de recolección de residuos. Debido a que el joven lo reconoció y con el fin de que no lo acusara, el agresor decidió quitarle la vida. Además, se descubrió que ambos vivían a 12 cuadras de distancia. El asesino gozaba de libertad condicional por dos causas distintas. Robo violento y violencia de género. Su pena finalizaba en febrero del 2024.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Durante la mañana de este lunes, vecinos y familiares de Romero se juntaron en frente de la Municipalidad de General Rodríguez con el objetivo de reclamar la respuesta del intendente de Frente de Todos, Mauro García. El mismo expresó que le pidió refuerzos policiales al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Sergio Berni, y además afirmó: “Hemos solicitado la mayor cantidad de refuerzos, estamos poniendo absolutamente todo para garantizar la seguridad, pero esto fue un hecho que se esclareció en 16 horas”.

Por su parte, el padre de la víctima fatal manifestó reveló en los medios de comunicación como era el menor de sus seis hijos “Es un hijo que no se merecía lo que han hecho. Le gustaba mucho trabajar, estudiar, estaba proyectando entrar a la Escuela de Arquitectura el año que viene. Su sueño era ser arquitecto, era humilde, sano”.

El crimen ocurrió a la altura de las calles Caseros y Estrada de Villa Vengochea, de dicho partido bonaerense. La víctima fue interceptada por el delincuente que se trasladaba en bicicleta. Lautaro intentó correr y huir de la escena, pero Taborda lo alcanzó y lo apuñaló hasta quitarle la vida.

Por último, la hermana de Romero ratificó que considera que el atacante lo conocía y expresó: “Supuestamente está detenido, a nosotros no nos han dicho ni mostrado nada. Estamos pidiendo que se acerque la fiscal para que nos muestre todas las pruebas que muestren que él es el asesino. Queremos que no lo liberen, que no salga, que se muera ahí".