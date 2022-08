¿Asesinato o mala praxis? Renunció el ministro de salud de Córdoba por las muertes de los bebés

El caso que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón sobre las muertes de al menos cinco bebés en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de la ciudad de Córdoba, derivó en la renuncia del ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, quien decidió dar un paso al costado tras el gran número de críticas y cuestionamientos que recibió por no haber denunciado en su momento las muertes ocurridas entre marzo y junio de este año.

En total serían 13 los casos que se estudian, ya que no solo se analizan los cinco bebés recién nacidos fallecidos sino que además el representante del ministerio público está trabajando en casos de otras víctimas que sufrieron serias consecuencias y sobrevivieron. María, la mamá de uno de las sobrevivientes, relató que su hija nació sana aquel 6 de junio en la franja que ocurrieron los fallecimientos anteriores, pero sufrió lesiones que no le fueron explicadas.

Según su testimonio, horas después del nacimiento su hija cambio de color y se puso fría. "El enfermero me dijo que era normal y se fue", relató y agregó que ante el alerta de que otro recién nacido también se había descompensado, los médicos se acercaron y cuando observaron que la bebé no estaba bien se la llevaron. "Me devuelven a mi hija estabilizada y con un hematoma en la espalda, que no lo tenía cuando se la llevaron", aseguró.

En ese contexto, María sumó que por esa lesión su hija estuvo internada más de 20 días debido a una "necropsia" que se le formó en la espalda. A su vez, denunció que los médicos intentaron culparla y acusarla de haber golpeado o quemado a la bebé, quien hoy se encuentra bien pero realiza un tratamiento dermatológico por la cicatriz en la espalda.

Lo cierto es que en este contexto, Cardozo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que renunció a su cargo como ministro de Salud de la provincia de Córdoba. "Quiero informarles que en el día de la fecha presenté al señor Gobernador mi renuncia como Ministro de Salud, cargo que he desempeñado con toda mi vocación. Lo hago con la misma humildad y servicio que desempeñé la función", informó el ahora ex funcionario.

Y agregó: "Y también con el profundo anhelo de que los hechos que son de público conocimiento del Neonatal se esclarezcan absolutamente”. Pocos minutos después, el gobierno provincial informó por la misma red social que se designó a Gabriela Barbás como nueva titular de la cartera sanitaria. “Barbás tuvo un desempeño principal en el abordaje de la pandemia y valiosa tarea en la articulación del sistema sanitario", informaron.

Además, detallaron que es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y docente universitaria. La designada ministra de Salud provincial cumplía funciones como secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, y se desempeñó como vocera oficial de la información sanitaria vinculada a la pandemia de coronavirus. Ahora, asumirá formalmente sus funciones esta tarde, tras prestar juramento durante un acto previsto para las 17.30 en el Auditorio del Centro Cívico.

La investigación

La causa tiene como imputadas a la enfermera Brenda Agüero y a tres ex directivos del Neonatal, una de ellas es la ex directora, Liliana Asís, quienes se encuentran acusados por responsabilidades mediatas, vinculadas a su función, como la omisión de deberes de funcionario público. De acuerdo con los datos oficiales, los fallecimientos de los bebés ocurrieron el 18 de marzo, el 23 de abril, el 23 de mayo y dos el 6 de junio de este año.

Los resultados de la autopsia concluyeron que dos de los cinco bebés murieron a poco de nacer en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo como consecuencia de "exceso de potasio" que fue "inyectado de manera intencional". Según el informe de la autopsia, "se detectaron sustancias tóxicas incompatibles con la vida". "Esto excluye la posibilidad de mala praxis o error”, sostuvo Carlos Nayi, uno de los abogados de las víctimas.

El letrado aseguró que la autopsia realizada a los recién nacidos fue determinante y aclaró: “Desde un principio, en esta cadena de episodios trágicos que involucran a 13 casos, con 5 muertes y 8 bebitos que han sobrevivido, se barajaron tres hipótesis: una cadena de casualidades, mala praxis y asesinato serial. Las dos primeras hipótesis perdieron fuerzas y la que ha sobrevivido es la tercera".

Para el abogado, se trata de un asesinato a conciencia. “Los cinco bebés han sido muertos bajo sospecha, (las muertes) estarían vinculadas, en términos de probabilidad, de una actividad intencional”, dijo, sumó que las autopsias realizadas a dos de los niños fallecidos fueron “reveladoras” y que se constató una “hiperpotasemia, es decir la presencia de potasio, incorporado al organismo de un bebito recién nacido, sano, que estaba precedido de un embarazo controlado y a término".

De acuerdo con Nayi, no había "riesgo prevalente, ni bajo peso, ni mal formación congénita” para que los recién nacidos fallecieran. En este sentido, precisó que la presencia de potasio “es incompatible con la vida”, destacó que las autopsias demostraron que fue "inyectado intencionalmente" y queda "excluida la posibilidad de mala praxis o error”. "Son 13 las víctimas, cinco muertes, pero hay 8 bebitos que convivieron y seguirán conviviendo con secuelas irreparables”, cerró.

Brenda Agüero es la enfermera de 27 años detenida en la Cárcel de Mujeres que funciona en el Complejo Carcelario Luchesse de Bouwer por el delito de “homicidio calificado por procedimiento insidioso”. A su vez, Felipe Trucco, el abogado de la ex jefa del servicio de Neonatología, Marta Gómez Flores, y de Adriana Morales, a cargo del Departamento de esa misma área, avisó que ambas mujeres consideran injustas la acusación.

Las profesionales fueron imputadas por "omisión de los deberes de funcionario público", aunque su abogado detalló que ambas están sorprendidas por los ocurrido.“Están sorprendidas, consideran injusta la acusación y esperan poder defenderse y dar cuenta de todos sus actos. Tienen la seguridad de que han obrado adecuadamente como médicas y como funcionarias públicas", declaró.