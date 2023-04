Asesinato, sobrevivientes, policías y poder: la verdad del asesinato de Lucas González

“Que te señalen en la sala de juicio es muy fuerte. Quiere decir que lo tenes registrado, que no te cabe ninguna duda de que es él. Joaquin no se olvidó de él. Lo tiene grabado”, afirma Gregorio Dalbón. El abogado hace haciendo referencia al reconocimiento de uno de los sobrevivientes del asesinato de Lucas González, a uno de los 14 imputados, Sebastian Baidón, el oficial de la Comisaría Vecinal 4D que les gritó “negros de mierda” y “a ustedes también hay que pegarles un tiro en la cabeza” luego de que los esposaran de manera ilegal y mientras el chico de 17 años agonizaba a pocos metros.

Esto pasó el último martes 28 de marzo en la Sala AMIA, dentro de Comodoro Py. Joaquin Gómez Zuñiga fue el segundo sobreviviente del homicidio en declarar. Lo hizo como pudo. ¿Cómo se hace para aguantar las lágrimas después de que te arrebatan a tu mejor amigo, a la vida entera?. “Los veo a Hector y a Cintia y no puedo rendirme. Es por ellos, por Lucas y por el fútbol que sigo”, contó empapado en llanto en su testimonio judicial.

“Desde el día uno yo no he politizado este tema. No se utilizó políticamente. Desde que tomé este juicio no salgo a decir nada político. Solo voy a hablar de este juicio. Es un hecho muy trascendental que atraviesa a cualquier Gobierno. Se trata de un plan criminal hecho por criminales. No por la Policía de Fulano o Mengano. No me importa si pertenecían a Ciudad, Provincia o Nación. No voy a hacer política con este tema”, manifestó Dalbón.

Respecto a los tres acusados de ser quienes encerraron, persiguieron y dispararon hasta matar, Lucas -Gabriel Alejandro Issasi, Juan José Nieva y Fabián Andrés López- Dalbón afirmó que se trata de un homicidio racial y por “disfrute”. Sin embargo respecto a quienes encubrieron el hecho, reveló que busca encontrar la verdad.

Entrevista exclusiva de BBN a Gregorio Dalbón:

-¿Qué impresión tiene la familia actualmente luego de las primeras dos audiencias del juicio? ¿Cómo quedó Cinthia, la mamá de Lucas, después de la última jornada?

La verdad que las dos primeras audiencias fueron muy importantes primero para ver qué decían los policías ya que tienen el legítimo derecho de defensa en juicio y ellos podían declarar, negarse a declarar, cambiar la estrategia, que es lo que hicieron. Ellos, en primera instancia, en instrucción, dieron una versión de los hechos y, en esta, dan otra versión. En la primera dan una versión de que los persiguen, que Lucas saca un revólver y por eso dispara, y ahora dicen que actuaron en incumplimiento de deber y por legítima defensa. Por un lado, esto es lo que vimos de los tres policías acusados de homicidio agravado, que es lo que más le ha dolido a la familia. Porque los chicos venían de jugar al fútbol y ellos no pueden alegar legítima defensa y cumplimiento de deber porque no se cumple el deber cruzando un auto que estaba sin señalización policiaca, sin balizas, sin sirena, sin patente atrás. Julián volantea y ellos tiran directamente. Lucas tenía las pepas y el jugo en la mano. Por eso a la familia le resulta, o le resultó la primera audiencia muy fuerte escuchar que actuaron en legítima defensa.

En principio yo creo que esto es una estrategia para tratar de mejorar la paupérrima situación procesal que tienen en este caso no solo por lo que hicieron, sino porque los consortes de causa, que son los que están acusados de encubrimiento, de tortura, privación ilegal de la libertad, en muchas situaciones de la causa dicen ‘mira lo que hicieron estos tres policías, no tiene nombre’. Inclusive, hay alguno que directamente manifiesta que la pistola se la puso la policía al auto de Julian. Así que la primera audiencia fue muy fuerte para ellos en cuanto a estos tres tiradores, los que asesinaron a Lucas.

En cuanto a la segunda audiencia, lo más importante para mí como abogado de las familias, es que justamente las familias han declarado. El papá, la mamá, los tres chicos que iban, que más allá de ser víctimas ellos bajo juramento de ley han declarado en forma concordante en cuanto a cómo fue el hecho, de dónde venían, cuanto se juntaron. Hay uno de ellos que ponía reportes en su teléfono, estados sobre lo que iba haciendo los minutos previos del hecho.

Está comprobado realmente que venían de jugar al fútbol. La verdad que la apreciación de Niven, cuando le preguntaron desde cuantos metros aproximados habían disparado y dijo desde acá hasta donde está Dalbon. Joaquín hizo lo mismo, le preguntaron eso y dijo ‘hasta donde están ustedes’. Los chicos concordaron en todo. Fueron tres declaraciones realmente muy comprometedoras y acusadoras en cuanto a la gente que le tiró.

Les dijeron que eran negros de mierda, que había que pegarles un tiro en la cabeza. En la segunda audiencia Joaquín reconoce a uno de los que le dice esto. Lo señala, lo describe claramente a Sebastián Baidón, uno de los imputados. Eso fue muy fuerte. Que te señalen en la sala de juicio es muy fuerte. Quiere decir que lo tenés registrado, que no te cabe ninguna duda de que es el. Y estoy seguro que se debe haber cortado el pelo, o algún cambio, pero Joaquin no se olvidó de él. Lo tiene grabado. Eso fue concordante con lo que dijo el padre, quien habló con él ese día, lo reconoció en el juicio. Lo que estamos probando en estas dos audiencias es que tanto Nievas, como Lopez e Issasi, cometieron un homicidio agravado en forma de coautoría y de eso hay certeza absoluta.

Después lo que comprobamos es que hubo privación ilegítima de la libertad, los metieron presos en el inchausti. Los privaron de la libertad desde las 9 de la mañana hasta el otro día. A los sobrevivientes. La tortura, no tiene que ser si o si física. Puede ser psicológica, moral, y eso está probado directamente con el dedo de Joaquin. Y la tentativa de homicidio de los tres chicos, porque ellos tiraron más de diez tiros.

Fue un asesinato y un intento de asesinado a los otros tres. Que de milagro, y por causas ajenas a los policías, se salvaron. Porque detrás del asiento de lucas queda una bala. Tiran de frente, porque hay un orificio en el parabrisas, de costado porque hay un orificio en el ventilete trasero, y de atrás, porque hay en la chapa del auto impronta de balas. Los acribillaron a balazos. Está probado por las pericias, no solo por lo que dicen los chicos.

-Si bien aún pasó muy poco ¿Cómo crees que está avanzando la causa?

Creo que la causa está avanzando por lo menos con jueces que se interesan. Que hayan durado 11 y 14 horas las audiencias quiere decir que los jueces están interesados en que se sepa la verdad. Cuando pido los audios, o cuando se piden videos ellos van en busca de la verdad. Esto hace que uno se sienta bien como abogado porque a veces el poder judicial está mal calificado y realmente en este juicio particularmente el tribunal y el fiscal han demostrado interés en la investigación. Hace años que no veo un Tribunal con tanta vocación de servicio. Estamos satisfechos con su labor.

-En la primera audiencia Juan Horacio Romero, reveló que no llegó a ver a Lucas ya que estaba en un turno de masajes, pero sí que tuvo una comunicación con Isassi en la cuál le preguntó qué había pasado. Él respondió: “Terminamos con las tareas de campo”. ¿Creés que Romero e Isassi están juntos y se cubrirán o hay algo que podría hacer que alguno se quiebre?

No cuaja en la ley, en los artículos, y no cuaja en lo que se va a probar en el juicio. Hay un montón de situaciones todavía que vamos a probar. Los tres que tiraron, realmente están muy comprometidos y están buscando probar una situación que no existió. No entiendo tampoco porque el abogado les preguntaba sobre las canchas, sobre el tamaño, sobre el pasto. Yo creo que ahí, no se si el doctor de la defensa los hostigaba o todavía tiene dudas de que son chicos de bien. No se que piensa, que son traficantes de droga o ladrones. Es muy difícil que con esa estrategia lleguen a buen puerto.

Ya con el audio que dice ‘le volaron el frasco, le tiró de atrás hacia delante, está hasta la chota’. Todo esto está grabado. Se decían ‘andá, llamalo al perro para que hable con Santana a ver como emprolijamos esto’.Si vos no hiciste nada mal porque tenes que emprolijar algo. El encubrimiento está totalmente probado. Y encubrir, encubrieron todos. Por acción o por omisión. Hay una pena por haber omitido una forma legal de actuar como lo es la de la policía de CABA, la Federal o de Provincia, la que sea.

-¿Por qué considerás que los imputados utilizan la estrategia de legítima defensa si en ningún momento declararon que se vieron acorralados por las víctimas?

Creo que no tienen ninguna estrategia y evidentemente con la estrategia de la instrucción quedaron procesados con prisión preventiva. Entonces buscan ahora una legítima defensa imposible de que pueda haber existido porque en el código hay tres incisos, los cuales se tienen que cumplir para que esto sea así, y uno de ellos dice que no debe haber provocación. Y la provocación estuvo de parte de ellos, que los encierran. Los chicos creyeron que eran tres ladrones que los iban a robar, pegaron un volantazo y se fueron.

-¿Te sorprende que uno de los acusados (Ramón Jesús Chocobar) tenga una causa penal previa por falsificación de documentos públicos?

No. Con lo que hicieron con Lucas, ya nada me puede sorprender. Yo creo que como Lucas, debe haber muchísimos hechos que deben haber salido a la luz. Está vez salió a la luz porque los medios llegaron al lugar y los padres empezaron a hablar. Entonces por eso se termina dando vuelta todo. Lo que sé, es que esto que le hicieron a Lucas y a los otros chicos que no mataron de casualidad, tiene cuatro agravantes. Ellos saben que venían de hacer deporte, que eran menores. Las cámaras de seguridad los muestran con la ropa de hacer deporte. Los miran cuando van a comprar el jugo. Ahí los deberían haber frenado. Los fueron a cazar. Está todo grabado por la Ciudad de Buenos Aires.

-¿Relacionas dicho manejo de su trabajo con la habilitación a “hacer lo que quieran” en la calle? Tal y como pasó con Lucas.

Están acusados de homicidio agravado por ser miembros de la fuerza policial, por haberlo cometido con alevosía. Ellos miraron, vieron que no había armas y que eran chicos. Le tiraron sobre seguro, el arma de juguete lo colocaron ellos. Por placer, en el sentido literal. La jurisprudencia y la doctrina indica que matar por placer es matar porque quisieron. No había necesidad de matarlos. Tuvieron tiempo de averiguar sobre la patente, averiguar de quién era. Hubo mucha brutalidad de la policía de la brigada para con estos chicos. El encubrimiento es tan grave como el homicidio. Que muchos policías encubran un hecho de esta dimensión, coloquen un arma en un auto, hagan que los chicos esten esposados y los manden a un reformatorio, es decir meterlos presos, solo en la época de la dictadura sucedían cosas como estas. Es violencia institucional, por eso estuvo presente la secretaria de Derechos Humanos. Acá se mató, se torturó, se armó una causa para que metan presos a las víctimas. Hay racismo estructural. Odio racial. Lo mataron a Lucas por ser ‘marrón’. Sospecharon por las caras de los chicos. No se que pensaron, que eran narcotraficantes. Les violaron todos sus derechos.

Yo creo que este Tribunal debe hacer un fallo justo, justo para las víctimas y para los victimarios. Desde el día uno yo no he politizado este tema. No se utilizó políticamente. Desde que tomé este juicio no salgo a decir nada político. Solo voy a hablar de este juicio. Es un hecho muy trascendental que trasciende a cualquier Gobierno. Se trata de un plan criminal hecho por criminales. No por la policía de fulano o mengano. No me importa si pertenecían a Ciudad, Provincia o Nación. No voy a hacer política con este tema.

Quiénes son los 14 acusados del asesinato y encubrimiento

Gabriel Alejandro Issasi: 41 años, inspector de policía de la Ciudad, en el momento del hecho trabajaba en la Comuna 4. Tiene cinco hijos, de 21,18, 15, 13 y un año y un mes. Está casado y es el principal acusado de disparar con el arma homicida. Declaró que actuó en defensa propia y que “no cometió ningún delito”.

Juan José Nieva: 37 años, oficial de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4. Tiene tres hijos, de 19,11 y 7. Declaró que actuó en defensa propia y que “no cometió ningún delito”.

Fabián Andrés López: 48 años, oficial mayor de la policía de la Ciudad que hasta el 2017 se desempeñó en la policía Federal. Casado, tiene tres hijos de 28, 19 y 12 años. Declaró que actuó en defensa propia y que “no cometió ningún delito”.

Héctor Claudio Cuevas: Principal de la Comuna 4, policía de la Ciudad. En pareja, cuatro hijos de 28, 25, 21 y 12 años. Se negó a declarar y reveló que está estudiando historia en el penal.

Fabián Alberto Dusantos: 51 años, comisario de la Comisaría Vecinal 4D. Casado, tiene dos hijos de 24 y 20 años. Se negó a declarar.

Daniel Alberto Santana: 53 años, comisario inspector de la policía de la Ciudad en la comuna 4. Casado, tiene dos hijos de 20 y 16 años. Se negó a declarar.

Ramón Jesús Chocobar: 48 años. subcomisario de la Comuna 4D. Casado, con dos hijos de 26 y 19 años. Se negó a declarar. Tiene una causa en el Tribunal Oral Federal 3 por el delito de falsificación de documentos públicos. Dicha causa está a la espera de que comiencen las audiencias.

Sebastián Jorge Baidon: 28 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero y sin hijos. Se negó a declarar.

Jonathan Alexis Martínez: 34 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero, con una hija que no porta su apellido. Se negó a declarar.

Ángel Darío Arevalos: 34 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero con una hija de 10 años. Se negó a declarar pero reveló que está estudiando derecho en el penal.

Daniel Rubén Espinosa: 33 años, oficial de la Comisaría Vecinal 4D. Soltero y sin hijos. Se negó a declarar.

Rodolfo Ozán: 54 años, comisario de la Comuna Vecinal 4. Divorciado, una hija de 22 años. Se negó a declarar.

Juan Horacio Romero: 51 años, comisario de la policía de la Ciudad. Jefe de la división brigada 4. Tiene una hija de 15 años, es abogado recibido y actualmente estudia comunicación en el penal. Declaró que no tuvo una “justa defensa ante el juicio” y reveló que el día del hecho llegó cuando Lucas ya no estaba.

Roberto Orlando Inca: 47 años, subcomisario de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4. Cuatro hijos de 19, 18, 10 y 7 años. Declaró que debido a la cantidad de policías presentes en el momento del asesinato, él no pudo ni acercarse al cuerpo del menor.