Atacaron brutalmente a dos choferes y hay paro en varias líneas hasta la noche: las zonas afectadas

Las líneas 540; 553; 288; 311; 312; 329; 422; y 501 llevan adelante desde anoche y durante todo el día de hoy un paro total del servicio luego de que dos choferes, correspondientes a la línea 540 y 654, fueran brutalmente atacados.

“Estamos preocupados. Estoy desde la una de la mañana con el compañero. Hicimos la denuncia correspondiente en la Comisaría y firmamos un acta acuerdo. Nadie se hace cargo de esto. Ellos van a volver a laburar. En el acta acuerdo le pusimos una cláusula de que si en los recorridos que denunciamos no están los operativos policiales en la madrugada o en la noche, esos muchachos no van a hacer el recorrido. No salen”, denunció Pablo Fernández, delegado de los colectiveros.

El primero de los hechos ocurrió en la zona de Puente La Noria, en el partido de Lomas de Zamora. El chofer de la línea 540 le pidió a un pasajero -que se encontraba en estado de ebriedad- que se colocara el barbijo arriba del vehículo. Molesto, el usuario lo atacó brutalmente y lo cortó con una botella. En un video grabado por otro de los pasajeros y que no tardó en hacerse viral se puede ver a la víctima y al piso de colectivo completamente ensangrentado. Producto de los golpes y la gran cantidad de sangre perdida, el chofer se descompensó y tuvo que ser auxiliado por un compañero, quien fue el que terminó completando el recorrido ante la sorpresa del resto de los usuarios.

Por este ataque, la línea 540 y la 553 -ambas de la misma empresa- decidieron desde anoche llevar adelante un paro total del servicio. El segundo hecho ocurrió en las inmediaciones del barrio Río Alegre, en la localidad de Merlo: el colectivero de la empresa “La Perlita”, de apellido Palacios, fue cortado en sus brazos por un presunto ladrón cerca de las 23 horas. Según trascendió, el trabajador del interno 654 quiso defenderse y fue ahí cuando el agresor lo lesionó en los brazos. “Tenemos un montón de consecuencias pero el Estado no se hace cargo. Hay mas de un compañero que vivió algo así”, reiteró Fernández.

A partir de ahí, todas las líneas de la compañía que recorren la zona oeste del Gran Buenos Aires dejaron de funcionar durante toda la madrugada en reclamo de mayor seguridad. “Estamos cansados de que no salgan los delegados y digan qué medida. Si 24 horas o 48 horas”, dijo el chofer. Además señaló que en algún momento se habló de instalar una cabina de protección contra los conductores en casos de inseguridad, pero que nunca se avanzó en ese sentido. “Si salimos ahora la gente va a tomar represalias contra nosotros. Es mucha la gente que usa el servicio”, sumó Ariel, uno de los compañeros de la víctima, ante la falta de respuesta por parte de los delegados.

El colectivero no dudó en responsabilizarlos por tardar en tomar una decisión respecto a la medida de fuerza. Además, advirtió que teme salir a trabajar nuevamente ante las posibles reacciones de los usuarios del servicio por haber hecho la huelga.

“Estamos solos a la madrugada. sin control. sin seguridad. Nos gustaría que haya más seguridad. Que se llegue a algo. Cada dos por tres tenemos un compañero agredido”, denunció Diego, otro de los colectiveros, al revelar que hace algunos años, en el 2013, fue víctima de la inseguridad cuando llegaba a trabajar. Según contó, recibió un tiro en la cabeza por parte de un delincuente que lo quiso robar.