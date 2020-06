Ataque a cuchillazos, falsas denuncias y otra perimetral violada: el crudo relato de la periodista de Canal 26

La periodista y conductora de Canal 26 Melisa Zurita relató cómo fue el ataque de la ex mujer de su pareja, quien ingresó a su casa e intentó acuchillarla delante de su hija de cuatro años. “Me dijo ‘te voy a acuchillar primero para que vea tu hija cómo te mato’. Es la ex de mi marido, vino con dos hombres más”, reveló.

El ataque se produjo el sábado a las siete de la tarde, en la casa que la periodista comparte con su pareja en el barrio privado Casco Leloir. La mujer, identificada como Geraldine Martínez, burló la seguridad del predio junto a otros hombres.

"Estaba sola con mi hija porque mi marido estaba trabajando. Vine a preparar una merienda y cuando me fui a mi habitación, me metí en la cama con mi hija. Ahí empecé a escuchar la voz de una mujer que hablaba en voz alta y decía: '¿Dónde están? ¿Dónde están? No te escondas", detalló en diálogo con la señal C5N.

En ese momento, Zurita pensó que se trataba de alguien que se había equivocado de casa. "En ningún momento imaginé lo que iba a pasar", reconoció, al tiempo que reconstruyó: "Se metió en seguida, en esta casa en la que ella vivió, por eso no tengo idea por dónde entró".

Del móvil participó también su marido, Gustavo Holstein; quien advirtió que el conflicto con su ex mujer lleva "muchos años" y que han recibido "reiteradas amenazas de muerte". "Nos hizo una falsa denuncia por maltrato y abuso de menores, lo que hizo que hace casi un año que mis otros hijos no puedan venir a esta casa".

Melisa se encontraba en la habitación junto a su hija de cuatro años, Emma. "Se apareció con una capucha, con un pullover todo desarreglado con un agujero y me miraba por ese agujero. Tenía los ojos como inyectados en sangre. No sé si estaba borracha o drogada. Tenía un buzo gris todo lleno de sangre, unas cadenas, un cuchillo y una trincheta. Estaba en el cuarto y no sabía para dónde disparar", detalló.

"Cuando empezamos a forcejear, vi que tenía guantes de látex. Sólo podía pensar en que me iba a matar. Le pedía por favor que no le hiciera nada a la nena". Mientras intentaba reducirla, la atacante perdió un juego de llaves y se distrajo por un segundo. Ese fue el momento en el que Melisa agarró a su hija, quien se encontraba en estado de shock, y logró escapar a través de un ventanal.

Mientras corría por el parque, la periodista escuchó la voz de dos hombres que le gritaban: "¡Hija de puta, te vamos a agarrar!". "Me escondí en la casa de al lado, atrás de una pared porque no había nadie y le dije a mi hija que no hablara. Ahí vino uno de los chicos de seguridad, que me dejó en la casa de una vecina. Pero en ese momento se robaron mi camioneta e intentó salir por la puerta diciendo que era yo".

Ese fue el momento en el que los efectivos de seguridad del barrio privado lograron detener a Martínez. "Ella sola no vino, los tipos se habrán escapado por el cerco. Tiene una denuncia de una vecina porque la amenazó con matarle al hijo con el auto y otro vecino del barrio se mudó por los problemas con ella. Le decían la loca".

"Está el juez Rodríuez a cargo y el fiscal Tavolara, que espero que me ayuden porque con todas las denuncias, más la gravedad de la tentativa de homicidio, la perimetral que violó y la cuarentena, si no queda detenida, no sé dónde me tengo que ir".