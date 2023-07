Ataque a la portera: la embajada de Panamá echó al diplomático

Luego del escándalo generado por un video que muestra a la esposa de un diplomático panameño tirando al piso a la encargada de un edificio en Recoleta el pasado mes de mayo, el gobierno de Panamá decidió echar al hombre, identificado como Carlos Lawson.

Según explicó la víctima, la esposa del funcionario la había golpeado porque le pidió a su hija que cerrara las puertas del ascensor para que todos los vecinos del edificio pudieran usarlo. Tras la denuncia pública de la portera, conocida como Juliana Gómez Vera, el ministerio de relaciones exteriores de Panamá tomó cartas en el asunto.

En el día de ayer se publicó una nota de prensa desde el Gobierno de Panamá donde se informó que Lawson, quien era el agregado de negocios y es el marido de Jessica Giovana Pineda Quinteros, fue retirado de su cargo.

“La decisión alcanza a su familia, dado que no existen las condiciones apropiadas para mantenerlos en dicha sede. La jefa de la delegación diplomática de Panamá en Argentina se encuentra en conocimiento de los detalles de estos lamentables acontecimientos y ha tomado contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país, a fines de ponernos a disposición de las autoridades correspondientes para colaborar en el esclarecimiento de los hechos que se señalan e informar el retorno del funcionario y su familia a Panamá”, explicaron en el comunicado.

Y concluyeron: “Este Ministerio rechaza todo acto de violencia y reafirma que la conducta de los funcionarios acreditados en el Servicio Exterior debe reflejar, en todo momento y en cada una de sus actuaciones, el respeto y la consideración que Panamá le asigna a sus relaciones con el Estado Receptor donde se encuentran acreditados”.

De acuerdo lo declarado por Juliana, un día antes de que ocurriera el hecho, la encargada le había advertido a la menor por dejar la puerta abierta: “Hablé con ella y le dije que en el lugar vivía mucha gente, por lo que le pedí que tenga un poco más de cuidado y cierre el ascensor. Jamás la agredí ni le hablé mal. Después de eso, bajé y continué haciendo mi trabajo de manera normal”.

Durante esa jornada trabajé con total normalidad. Pero al otro día, a horas de la tarde, cuando ella bajaba con el esposo de un taxi, me increpó de frente reclamándole que no tenía que decirle nada a su hija porque es menor de edad. Entonces le pedí perdón”, recordó.

“La mujer entró unos minutos al hall del edificio y, cuando volvió, me dijo: ‘Ahora mismo te voy a dejar el ascensor abierto y quiero que subas al tercer piso a cerrarlo para que sepas lo que te vas a encontrar’. Acto seguido, empezó a gritar malas palabras y, luego de que yo le hablara del respeto a los demás y sobre el reglamento del edificio, me agarró con la mano izquierda del pelo y me dio un puñetazo en la frente”.

Luego del primer golpe, la esposa del diplomático, tiró a la portera contra el piso y debido al fuerte impacto, Juliana quedó inconsciente: El señor (refiriéndose a César Lawson) intentó levantarme mientras ella seguía insultándome. Terminé parándome como pude y le reclamé al hombre que me dolía mucho el muslo izquierdo y me costaba caminar. Me respondió ‘Esto se termina acá así que te callás’”, relató la portera.

Después del ataque, realizó una denuncia con la Policía de la Ciudad y también se acercó a la Embajada de Panamá con un pendrive con los videos de la agresión y certificados médicos de las lesiones que le produjo el ataque.