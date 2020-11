Azul: comenzó el juicio contra el hombre que golpeó a su ex y la amenaza desde la cárcel

Después de que Virginia Eliseche denunciara ante la Justicia y públicamente que su ex pareja la amenaza desde la cárcel, donde permanece detenido por haber ejercido violencia de género contra ella, este miércoles empezó en la localidad de Azul el juicio contra Roberto Ramón "Pino" Narvaja Larrosa, quien llega al proceso acusado de haber cometido los delitos de "coacción, amenazas, violación de domicilio, desobediencia y lesiones leves calificadas".

El juicio contra el ex de Virginia Eliseche comenzó este martes.

La historia de Virginia con Narvaja Larrossa comenzó hace varios años. Aunque al principio las cosas funcionaron bien en la relación, con el paso del tiempo todo empezó a complicarse cuando él mostró los primeros signos de violencia. Algunos tuvieron lugar en plena vía pública, y otros ocurrieron en la intimidad, donde el agresor llegó a golpear brutalmente a su pareja.

El último de esos ataques, y luego de muchas denuncias hechas ante la Justicia, llevó a que Narvaja Larrosa quedara detenido en la Unidad carcelaria N° 7, donde hace ya un año se encuentra alojado. A pesar de estar preso, el acusado no cesa con las amenazas. Durante todo este tiempo se dedicó a culpar a su ex por su aprehensión, y desde números privados y cuentas falsas de Facebook, la amenaza a través de videollamadas y mensajes.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Este miércoles comenzó en la localidad de Azul en el Juzgado Correcional N°2 el juicio contra el golpeador y violento.

La víctima espera que su ex siga en prisión.

En un principio Virginia no sabía si iba a poder asistir al proceso porque había estado cerca de un contacto estrecho de Covid-19, aunque después de que el test le diera negativo, tuvo el alta para poder sentarse a declarar.

"Declaré primera, más de dos horas, pude explayarme y en ningún momento me interrumpió el juez. Declaré todo y hasta cosas que no había contado en las denuncias. Me sentí bastante acompañada por la fiscal y cuando tocó la defensa de él, no me hizo preguntas sobre las causas, solamente quiso indagar sobre mi vida privada y el juez lo frenó y le dijo que no correspondía", explicó Eliseche.

Lee más | "Nunca me dijeron que hablaba solo": el padre de Villarreal, luego de la pericia psiquiátrica

Según contó a BigBang, en esta primera audiencia hablaron también una ex compañera suya de trabajo, quien reveló un episodio violento que vio un día en que Narvaja irrumpió para molestar a su pareja. También declaró una amiga de Virginia que recibió amenazas de parte del acusado después de haberle dado asilo a ella tras una golpiza en el 2017; y por último, de parte de la fiscalía, se presentó la hija mayor de la víctima.

Roberto Ramón "Pino" Narvaja Larrosa está detenido hace un año.

"En su momento ella vio agresiones, me defendió un día, se puso en el medio para que no me pegara. Así que habló de como me maltrataba a mí y a mis hijos, y dijo que un día él le tocó la cola, algo que yo no sabía porque nunca me había contado", se lamentó.

Eliseche aseguró que mientras su hija hablaba, la defensa de Narvaja Larrosa intentó una vez más preguntar sobre su vida privada, acerca de las parejas que tuvo antes y sobre cómo era como mamá, a lo que el juez, ya mucho más enojado, le pidió al abogado que cesara.

La lista de testigos es larga. Todavía falta que declaren los dos policías que se presentaron en su casa para ayudarla después de la última brutal golpiza; los dos médicos que le hicieron la revisión tras el hecho; y una chica que milita junto a ella en el mismo espacio, quien vio en un viaje que realizaron desde la agrupación el momento en que el acusado golpeó a Virginia delante de todos en un micro.

A su vez, la fiscal solicitó que la hija de 15 años de la denunciante también se presente, y como es contacto estrecho de un caso de coronavirus, se la dejará para lo último para que transite primero su aislamiento.

Eliseche fue víctima de varias golpizas de parte de su agresor.

De parte de la defensa, declaró solo un amigo del agresor. El resto de los testigos que debían presentarse, no lo hicieron. "Nos tenían separados a los testigos de él y a los míos, puso como 15 personas y casi nadie se presentó. Hoy hay audiencia, pero todavía no sé nada, porque por el tema del Covid-19 no la puedo presenciar", indicó.

Según le dijo la fiscal Karina Genusso, quien llevó adelante la investigación, el pedido formal de pena lo hará al final del proceso, después de ver todas las pruebas presentadas. De todos modos, el sospechoso llegó al debate con un expediente caratulado como "coacción, amenazas, violación de domicilio, desobediencia y lesiones leves calificadas".

"La fiscal me dijo que una de las causas es coaccion y la pena mínima parte de dos años, pero él ya cumplió uno preso. Quiero creer que le van a dar mínimo tres años, que es la única manera de que la prisión sea de cumplimiento efectivo", sostuvo la víctima en diálogo con este portal.

Narvaja Larrosa era empleado municipal y militante.

Lo que no entró en el proceso son las denuncias posteriores que hizo Virginia, en las cuales acusó a su ex de hacerle videollamadas y hostigarla a través de las redes sociales mientras se encuentra preso, lo que quedará para otro juicio.

En el primer día de debate, Narvaja Larrosa estuvo presente, aunque a pedido de la víctima, se mantuvo en la sala pero apartado. "Pedí si lo podían sacar, pero tiene derecho a estar, así que le pusieron un biombo para que no lo vea, mi hija tampoco lo quería ver. Él en un momento quiso hablar fuerte mientras yo declaraba, y el juez lo frenó en el momento. La fiscal me dijo que estaba muy nervioso, sacado", comentó por último Eliseche.