Balas perdidas en Navidad: murió un albañil en Lomas de Zamora y una chica de 14 años tiene una lesión cerebral

Una adolescente de 14 años se encuentra internada en grave estado luego de ser alcanzada por una bala perdida durante los festejos de Navidad en la localidad de Moreno. Según indicaron indicaron el el parte médico de este jueves, la joven está "grave", bajo "pronóstico muy reservado" y con una "lesión cerebral". Por el hecho, los investigadores detuvieron a un hombre de 60 años, vecino de la víctima, a quien le secuestraron una pistola y una escopeta.

Además de este caso, en Lomas de Zamora un albañil de 30 años fue alcanzado también por una bala mientras brindaba con su familia, y aunque los trasladaron hacia un centro de primeros auxilios, a los pocos minutos falleció.

Según contaron los familiares de Milagros Gómez, el hecho ocurrió antes de las 12 del miércoles pasado, en pleno festejo navideño, cuando la chica de estaba en el cruce de las calles Shakespeare y Florencio Varela, del barrio Lomas de Moreno, y cayó desplomada de un balazo que le ingresó por la nuca.

“Estaba festejando justo después de las 12, tirando cohetes con los sobrinos chiquitos y de la nada se desvaneció en el piso. Creyeron que era un simple desmayo, pero le hicieron una placa y ahí vieron que tenía una bala en la cabeza”, contó hoy al canal C5N Brian, el cuñado de la víctima.

La adolescente se encuentra internada en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de La Vega, de Moreno, donde su familia espera que pueda ser derivada a un centro de mayor complejidad, ya que allí dijeron que no pueden operarla.

De acuerdo a lo informado este mediodía por el director médico Emanuel Zavarías, Gómez "entró el 24 de diciembre, pasadas las doce y un minuto de la noche, traída por familiares, en un cuadro de coma". "Se le hizo la medida de reanimación inicial y, entre otros estudios, una tomografía de cerebro que evidencia una lesión cerebral producto de un proyectil en grandes regiones del cerebro, de compromiso vital", aclaró el médico, quien además indicó que la chica ahora se encuentra internada en estado grave en terapia intensiva.

"El pronóstico es muy reservado, de una paciente grave. La lesión cerebral no tenia criterio neuroquirúrgico y se le hizo recientemente una nueva tomografía, donde se observa que no tiene cambios ni ninguna nueva conducta", añadió Zavarías al explicar los motivos por los cuales la joven no será operada, mientras que además el director médico dijo que esta mañana se le suspendió toda la sedación para controlarla neurológicamente y ver como evoluciona, por lo que las próximas horas son "decisivas".

El caso es investigado por la fiscal Luisa Pontecorvo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Moreno y por efectivos de la comisaría 8va. de ese distrito del oeste del conurbano, quienes en pocas horas y luego de tomar declaraciones entre los vecinos y hacer un relevamiento en el barrio, detuvieron a un sospechoso conocido como “El Uruguayo”, que vive a 70 metros del lugar del hecho.

En el procedimiento, la policía encontró una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros, 12 proyectiles intactos y cuatro vainas servidas del mismo calibre y una escopeta marca Bathan con dos cartuchos intactos. De este modo, Pinto Barreto quedó aprehendido imputado por “lesiones graves” y ahora la fiscalía espera una serie de pericias que se realizarán sobre las armas para ver si alguna de ellas fue detona, como se sospecha.

Bala perdida en Lomas de Zamora

Además de este caso, un albañil de 30 años murió este miércoles tras recibir un disparo mientras celebraba la Navidad en una casa del partido bonaerense de Lomas de Zamora. Según contaron los testigos del hecho, todo comenzó minutos después de la medianoche, en una vivienda situada en Terrada al 2.300, de la localidad de Villa Centenario, donde la víctima, identificada por la policía como Mario Benítez, estaba reunida con su pareja, hijos y otros familiares.

Los parientes que se encontraban con el albañil al momento del accidente, relataron que mientras brindaban en el patio interno de la vivienda, Benítez fue alcanzado en el cuello por un disparo de arma de fuego, por lo que su hermano lo trasladó hasta la Unidad de Pronta Atención (UPA) donde murió minutos después de su ingreso.

El hecho es investigado por personal de la comisaría de Villa Centenario y la fiscal Silvina Estévez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 del Departamento Judicial Lomas de Zamora, quien inició actuaciones por "averiguación de causales de muerte".