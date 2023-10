Bebés muertos en Córdoba: más descubrimientos y nuevas implicadas

En agosto de 2022 el país en general pero la provincia de Córdoba en particular quedó tiesa bajo la más macabra de las noticias: en el Hospital Materno Neonatal Ramón Carrillo de esa provincia murieron cinco bebés y la principal sospechosa era una enfermera que trabajaba allí, su nombre es Brenda Agüero que en todo momento se declaró inocente.

Las familias de los cinco recién nacidos tomaron fuerzas y pudieron denunciar que sus bebés habían nacido vivos y con buena salud, pero que se iba deteriorando con el paso de los días.

Las historias que contaron las madres y padres coincidían mucho aunque las fechas eran disimiles: la primera muerte fue el 18 de marzo, la segunda fue el 23 de abril, la tercera fue exactamente un mes después, el 23 de mayo; las últimas dos fueron el 6 de junio de 2022.

El caso que está a cargo del fiscal de instrucción Raúl Garzón, solicitó la elevación a juicio e implicó durante el proceso a dos personas—que ya estaban siendo investigadas y a las que se les complicó la situación— la causa que se caratula como “omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.

Se trata de Marta Gómez Flores ex jefa del servicio de Neonatología y de Adriana Morales a cargo del Departamento de esa misma área acusadas de “omisión de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”, Flores además carga con otra causa que es la “encubrimiento agravado”.

Cuando se las indagó negaron rotundamente los hechos a través de su abogado Felipe Trucco que declaró (2022): “Están sorprendidas, consideran injusta la acusación y esperan poder defenderse y dar cuenta de todos sus actos. Tienen la seguridad de que han obrado adecuadamente como médicas y como funcionarias públicas”.

En el cauce de la investigación hay una nueva implicada es María Alejandra Luján que se desempeñaba como neonatóloga en el nosocomio cordobés. La acusación se basa en la premisa en la que todo lleva a pensar que fue Luján quien firmó los certificados de defunción sin haber tenido la certeza de las causas de los fallecimiento de los recién nacidos. Si se sigue por esa línea, se probará por qué la profesional no consideró sospechoso que hayan muerto cinco bebés en tres meses.

Hay otros implicados en la causa: Claudia Ringeheim, ex vicedirectora del hospital; Alejandro Escudero Salama, el vicedirector de Gestión Hospitalaria; Blanca Alicia Ariza, ex jefa de Enfermería; Salud Pablo Carvajal, ex secretario de Salud y Alejandro Gauto el abogado y ex secretario de Legales de la cartera sanitaria.

Brenda Agüero: ¿Le hicieron una cama o es una innoble enfermera?

Fuera de todas las personas implicadas en el aberrante hecho, la principal acusada es y sigue siendo Brenda Agüero que trabajaba como enfermera en ese hospital. Desde que se la acusa de las monstruosas muertes, está alojada en el penal de mujeres de Bouwer de la capital cordobesa.

Según la investigación, los bebés que murieron el 6 de junio de 2022 padecieron de hiperpotasemia causada por el “exceso de potasio e insulina inyectada de manera intencional”. Antes, habían descartado que los recién nacidos tuvieran patologías preexistentes.

La investigación a Agüero destapó una olla sin precedentes: hubo ocho casos más de niños con el mismo cuadro pero pudieron sobrevivir a las supuestas inyecciones de la enfermera.

Qué dice la defensa de la enfermera Agüero

Gustavo Nuevas es quien tomó la defensa de la enfermera implicada. Sin titubear el abogado confirmó la inocencia de su clienta y como contraargumento expresó que Agüero fue “fue entregada por la política como parte de la maniobra para encubrir la responsabilidad de funcionarios”.

Sobre la muerte de los recién nacidos en sí, expresó que nada tuvieron que ver las manos de la enfermera y contraatacó: “En las muertes hubo un común denominador y se trata de una sepsis generalizada, y no porque se haya inyectado potasio”.