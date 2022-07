Berni apunta contra L-Gante por el tiroteo en la cancha de Luján: el video que compromete al artista

El clásico zonal entre Luján y Leandro N. Alem fue suspendido a los 14 minutos del primer tiempo como consecuencia de varios disturbios, entre ellos corridas y disparos, que derivaron en la muerte de Joaquín Coronel, de 18 años. El encuentro por la cuarta fecha del torneo Clausura de la la Primera C de fútbol se desarrolló en el estadio Municipal de Luján el sábado pasado y cuando nada pasaba en el juego, una bomba de estruendo cayó en las cercanías del banco de suplentes de Alem arrojada por la parcialidad local. Esto provocó que el árbitro Nicolás Kresta interrumpiera el partido y como los ánimos no se calmaron, se decidió la suspensión definitiva del partido.

Casi en simultaneo, comenzaron a escucharse disparos a raíz de un enfrentamiento entre barras del conjunto de General Rodríguez, quienes llegaron en ese momento al estadio en un automóvil particular, e hinchas de Luján que estaban comenzando a salir del estadio sobre la calle Carlos Pellegrini. Como consecuencia del brutal ataque, Coronel recibió un disparo en el tórax y murió en el Hospital de Luján, adonde había sido trasladado en estado crítico. En total, siete personas resultaron baleadas, todas ellas del club Luján, entre las cuales estaba Coronel, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, apuntó contra una persona “famosa” como instigadora del ataque.

En diálogo con La Red, Berni apuntó contra la dirigencia política del municipio de General Rodríguez y del fútbol por la muerte de Coronel, desligando al operativo policial. “Estamos investigando las causas del inicio de este enfrentamiento. Me parece que hay un famoso en el medio, vamos a ver cómo resulta la investigación. Tenemos que tener la prueba para asegurarlo jurídicamente. El fútbol es quien tiene que dar garantías. Es irracional que los barrabravas se adueñen de la dirigencia de los clubes y los dirigentes sean permisivos con ello. Tiene que ver con la administración de los clubes. No todos los clubes son lo mismo y algunos son responsables", destacó el ministro.

Y agregó: "Pero en otros la violencia se apodera de la dirigencia. Son cosas inaceptables e incompatibles. Esto no tiene ningún tipo de explicación, es irracional que una persona baje de un auto y empiece a disparar". El famoso apuntado por el ministro de seguridad bonaerense no sería otro que Elian Ángel Valenzuela​, alias L-Gante, a quien tiene en la mira por la presunta relación del artista con el inicio de los incidentes entre Luján y Alem. De acuerdo a distintas fuentes consultadas por este sitio, varios de los involucrados serian del entorno del cantante. Además, la fiscalía investiga a L-Gante porque sospecha que hubo un "ajuste de cuentas" por una vieja pelea que lo tuvo como protagonista en el hospital de Luján.

En septiembre de 2021, como después del nacimiento de su hija Jamaica, el músico había vivido un incómodo momento en la puerta del hospital de Lujan. “¿Qué onda? Vine a ver a mi hija al Hospital de Lujan y por ser de General Rodríguez, entre toda la gente que me estaba haciendo el aguante, afuera hubo uno o dos ‘logis’ que estaban ahí altos personajes les pintaros lo barrabrava, no sé qué onda. Altos personajes. Ahí me pasaron los nombres, el Toti Roldán le dicen a este demonio de Tasmania que se quería hacer el barrabrava y caga el momento de alegría que teníamos ahí”, comenzó diciendo el cantante en un video que subió a sus historias de Instagram y luego borró.

Según había contado su entorno, L-Gante había ido a ver a su hija cuando varias personas lo agredieron verbalmente por una histórica pelea entre General Rodríguez y Luján, que excedería al músico. “Alto fantasma, no puede ser pá. Gente grande fantasmeando todavía por hacer diferencia entre los barrios y la ciudad. No puede ser, no hay que ser así de fantasma. Las diferencias de barrio no van perri, somos todos humanos. Pero personalmente, lo que le quiero decir a este es que es alto logi. Voy a dejar poquito tiempo la historia porque estoy para otras cosas rey, pero aprovecho este momento de bronca para hacérselo saber”, sostuvo el artista.

Lo cierto es que anoche se realizaron siete allanamientos para dar con los responsables del ataque y, por ahora, habría dos dirigentes ligados al club Leandro N. Alem prófugos. En ese sentido, Berni responsabilizó a la justicia por demorar los allanamientos y advirtió que uno de los vehículos identificados pertenece a un funcionario con “cargo político” en el municipio de General Rodríguez. “Quiero entender que esto no tiene que ver con la relación con la dirigencia del club y funcionarios del municipio de General Rodríguez. La Policía no tiene por qué hacer de niñero, está para preservar la tranquilidad en la calle", sostuvo el ministro.

Y sentenció: "Apareció un loco a los tiros y la Policía hizo lo que tenía que hacer, resguardó a la gente y evitó que la tragedia fuera mucho peor. La responsabilidad de la organización del partido es de quién lo organiza”. Por ahora hay cuatro detenidos a la espera de ser indagados mañana por la Justicia, en el marco del expediente que investiga los hechos de violencia ocurridos el domingo último en las inmediaciones del Estadio Municipal de Luján mientras se disputaba el clásico de la Primera C de fútbol, que le causaron la muerte por un balazo en el tórax a un joven de 18 años, hincha de Luján, y heridas a otras ocho personas, seis de ellas dadas de alta y dos aún internadas pero fuera de peligro.

Las dos personas que habían sido gravemente heridas y que hoy permanecían internadas en el hospital de Luján, en el oeste del conurbano bonaerense, "ya no corren peligro de muerte". "Teníamos en principio tres heridos de gravedad, uno falleció y los otros dos ya no corren peligro de muerte. Uno de los heridos es Agustín Pellegrini, que fue derivado a un hospital público y se encuentra en terapia intensiva pero en un estado estable, a diferencia de cuando ingresó con un cuadro más crítico" detallaron desde el Municipio de Luján. El otro hincha herido es Maximiliano Roldán, quien recibió un balazo en uno de sus brazos, está en una clínica privada y ya fue intervenido quirúrgicamente.

Además, los otros seis hinchas de Luján que habían resultado con heridas de bala, ya se encuentran en sus casas. "Lo que vimos por las cámaras de seguridad y según hablamos con testigos, esto no fue un enfrentamiento de hinchadas y sí fue una emboscada de la gente de Alem, que llegó con 30 personas a la cancha que no estaban autorizadas y eran barras", dijeron los testigos. Esta mañana, las autoridades detuvieron al titular de otro de los vehículos en los que barras de Alem llegaron el domingo último al Estadio Municipal de Luján y se sumó a los barras detenidos lunes en el marco de la investigación de esos hechos de violencia.

Se trata de Mauricio Pare, quien quedó detenido por el presunto delito de "encubrimiento agravado", dado que se trata del titular de un Renault Sandero color bordó, que se identificó junto a los demás vehículos registrados en el hecho del pasado domingo, en el marco del clásico de la Primera C de fútbol, entre Leandro N. Alem y Luján. Así lo informó la Fiscalía 10 Descentralizada de la ciudad de Mercedes, a cargo de Laura Cordiviola, con lo cual suman dos las personas detenidas por los hechos de violencia que derivaron en la muerte de Joaquín Coronel, de 18 años, quien recibió un impacto de bala en el tórax.

También quedó aprehendido un hombre llamado Hugo Prezzo, quien se presentó en la tarde de hoy junto a su abogado. Prezzo es otro de los apuntados por el crimen de Coronel y era investigado porque es el dueño de un Audi que formó parte de la caravana el día del tiroteo. Tanto el vehículo como su celular quedaron secuestrados.

El lunes pasado había sido detenido el dueño y conductor de un Chevrolet Corsa blanco, identificado por la Policía como César Nicolás Ramírez, de 37 años, quien fue atrapado mientras estaba acompañado de su mujer y su hermana, y, al parecer, intentaba descartar las prendas de vestir que había utilizado el domingo. La detención se produjo en General Rodríguez, en donde tiene su cancha y su sede el club Alem, y la Policía también secuestró el automóvil Corsa blanco.