Berni avisó que no descansará hasta encontrar a Maia y Stella, su mamá, le respondió: "Quiero que aparezca viva"

Todos los esfuerzos se centran por estas horas en dar con el paradero de Maia Yael Beloso, la pequeña de siete años que vive en situación de calle en el barrio porteño de Villa Lugano y que es intensamente buscada luego de que desapareciera con un hombre que le prometió cambiar su bicicleta. La menor fue vista por última vez entre los partidos de Morón e Ituzaingó, en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reveló que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le pidió poner todos los recursos "para colaborar y resolver un caso que nos angustia a todos". "El gobernador decidió poner toda nuestra prioridad en resolver un caso que nos angustia a todos", sostuvo el funcionario en la autopista Dellepiane, donde vecinos del barrio Cildáñez mantienen un corte en apoyo a la madre de Maia, Stella, con quien Berni se reunió.



El ministro de Seguridad bonaerense explicó que a Carlos "Carlitos" Savanz, identificado como el hombre que se llevó a Maia, "lo buscamos por todos lados" y confirmó que la persona identificada con ese nombre en el partido bonaerense de Moreno "no era la persona indicada". "Ya le expliqué todo a la mamá; estamos en contacto con el ministro de Seguridad porteño (Diego Santilli) y estamos haciendo un trabajo cámara por cámara para encontrar a Maia", detalló Berni.

En este sentido, agregó: "Toda la Policía está buscándola, estamos organizados, ya le expliqué (a Stella) que estamos colaborando con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que es buscar una aguja en un pajar; no vamos a bajar los brazos y vamos a trabajar para encontrarla. Es probable que esté por la calle, no tiene acceso a los medios de comunicación y quizás no sabe lo que esta pasando".

Sobre el hombre que fue demorado ayer en Moreno, que presumen es primo del que se llevó a Maia el lunes, el titular de la cartera de Seguridad bonaerense precisó que "el dato que pudo aportar no era muy significativo para la investigación". Y resaltó: "A veces la gente en situación de calle tiene un documento, después tiene otro, a veces cambia la identidad porque es su metodología".

Y concluyó: "Estamos buscando en las cámaras, haciendo lo que tenemos que hacer, como le dije a la madre, y el gobernador va a poner todo lo que tenga que poner para encontrarla". A partir de la desesperada búsqueda de la nena de 7 años que fue vista por última vez este lunes en Parque Avellaneda, se activó el Alerta Sofía, sistema nacional de búsqueda de menores desaparecidos.

El programa fue presentado el 22 de marzo de 2019. Aquel día, a través del Boletín Oficial, se especificó que la idea del Alerta Sofía era mejorar la “coordinación nacional para la búsqueda y localización urgente” de los menores de edad desaparecidos, y cuya vida se encuentra en un “alto riesgo inminente”.

La nena fue vista por última vez entre los partidos de Morón e Ituzaingó, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Según los investigadores, que ayer rastrillaban los barrios porteños cercanos al barrio Cildañez, Maia Yael Beloso y el hombre que la llevó fueron encontrados en distintas imágenes de los sistemas de monitoreo y seguridad nacional y provincial.

El primer video permite observar a Maia cuando iba detrás de Savanz al momento en el que ingresan al andén de la estación Liniers del ferrocarril Sarmiento, a las 9.50 del lunes. Unos 20 minutos después se observa que ambos descienden del tren en la estación de Castelar, en el partido bonaerense de Morón, y luego a las 11 son divisados por otras cámaras de seguridad en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Muñiz, en el límite entre los partido de Morón e Ituzaingó.

En las imágenes se ve que está "todo tranquilo", que la nena lo sigue y que "no hay forcejeos", explicó un investigador. En las imágenes se puede ver como Savanz lleva una bicicleta y en la parte de atrás una bolsa que contiene dos ruedas, que serían de la bicicleta que tenía Maia antes de su desaparición, y que el hombre le había ofrecido cambiar por una nueva.

Desde entonces no aparecieron nuevas imágenes, pero la investigación se centró en la zona oeste del Conurbano Bonaerense, ya que está cerca del partido de Moreno, donde ayer la Policía detuvo a Carlos Alberto Savanz (35), aparentemente homónimo del hombre buscado por la desaparición de Maia. Este hombre fue ubicado gracias a un llamado recibido en el 911 en un asentamiento situado en calles Ñanduti y Chopin, en el partido de Moreno.

Al realizarse una consulta por sistema, surgió un pedido activo vigente contra Savanz por trata de personas a requerimiento del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora porque no se había presentado a una audiencia. Sin embargo, una comisión de la División de Sumarios y Brigada de la Comuna 8 de la Policía de la Ciudad estableció "que el mismo no se trataba de la persona sindicada como autora del hecho de investigación, sino que sería su primo".

Este miércoles, la madre de Maia, Stella, y algunos familiares y vecinos mantuvieron cortados dos carriles de la autopista Dellepiane, a la altura de Parque Avellaneda. "Lo único que pido es que baje la fiscalía y que Maia aparezca con vida", dijo la mujer, visiblemente afectada por la situación. Además, contó que a Savanz lo conoció "hace varias semanas" y agregó: "Sé que tiene familia, papá y mamá, eso lo averigüé yo. Se que tiene una casa, pero no se donde vive".

“La Policía le abrió la puerta de la estación para que se la lleve, encima la mira a mi nenita, y deja que se la lleve. ¿Por qué no la agarró y me la trajo a casa?. Mi hija es dulce, me hacia entender muchas cosas, nunca le pegaba”, sostuvo la mujer. Al mismo tiempo, sostuvo al ver las cámaras de seguridad que su hija “actuaba como una criaturita, quería jugar, quería tener su niñez, demostrarle que era una nena”. “Qué iba a saber que me la iba a llevar y no traérmela más”, se lamentó.

La tía de Maia -que también se encontraba en el corte de la autopista- pidió que "la policía de la Provincia se mueva". "Berni (Sergio, por el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires) pongo toda la fe en él, le pido que venga, quiero que este acá por favor", señaló la mujer, media hora antes de que el funcionario se acercara al corte en Dellepiane.

Por otra parte, expresó su disconformidad "con todo en general" en relación a la búsqueda de la niña. "Están diciendo que lo vieron ahí (por la localidad de Castelar), llamaron que lo vieron en Castelar. "Tenemos una testigo que lo vio y está segura. Esto fue anoche, la chica vino de allá hasta acá para decirnos que la habían visto en Castelar. Imaginate como está Stella, por favor vuelvo a pedir que Berni venga", dijo sobre Savanz.

Un total de 37 cámaras de la Ciudad de Buenos Aires tomaron el recorrido que realizó la pequeña Maia el lunes por la mañana junto al hombre que se la llevó, hasta ingresar a la estación Liniers, donde abordaron un tren rumbo oeste.La primera imagen de la niña fue detectada a las 8.40 en Larrázabal y Somellera, frente a las vías del Ferrocarril Belgrano Sur, y a dos cuadras de la estación Villa Lugano, acompañada por el hombre en bicicleta.

La última imagen de la larga secuencia data de las 9.49 por una cámara de la avenida Rivadavia y José León Suárez, frente a la estación Liniers, y antes de que llegue al andén. Maia y Savanz son captados por cámaras y domos a lo largo de cuatro barrios porteños: Villa Lugano, Parque Avellaneda, Mataderos y Liniers.

Tras ser detectados por primera vez por las cámaras de la Ciudad, Maia y su presunto captor hicieron el trayecto hacia la autopista Dellepiane, ya que se los ve en la rotonda de Zelarrayán y avenida Argentina, y a las 8.52 en Dellepiane y Escalada, en la zona donde la menor vive con su madre.

Entre las 9.07 y las 9.10, se los ve a través de distintas cámaras de la misma zona límite entre los barrios de Lugano y Parque Avellaneda, por Dellepiane y Escalada, Escalada y Crisóstomo Álvarez y Crisóstomo Álvarez y Basualdo. A continuación se aprecia que retoman el recorrido nuevamente hacia Lugano, pasando por Miralla y Santander hasta aparecer nuevamente, a las 9.21 en Zelarrayán y avenida Argentina, donde fueron vistos por segunda vez, menos de una hora antes.

A partir de ese momento, se produjo un espacio de 15 minutos, y se los detecta nuevamente, a las 9.35, en la avenida Juan Bautista Alberdi y Oliden, en Mataderos, con lo cual ya tienen rumbo norte hacia la estación Liniers, lo cual se confirma tres minutos después, al ser registrados por la cámara en la avenida Emilio Castro y Larrazábal.

Hasta ahí, fueron tomados por 21 cámaras de la Ciudad y las restantes son todas dentro del barrio de Liniers, desde que son vistos en Patrón y Fonrouge a las 9.40 para luego tomar por Fonrouge hasta Tonelero y llegando a Rivadavia a las 9.44 a la altura de Tuyú.

Trece cámaras registran a la niña y al hombre a lo largo de la avenida Rivadavia, de este a oeste, a las alturas de Murguiondo, Timoteo Gordillo, Cosquín, Montiel y José León Suárez, a las 9.49, cuando también son alcanzados por otra cámara en General Paz y Ángel Roffo, antes de ingresar a la estación Linier.