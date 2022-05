Boca se lava las manos: la notificación que recibió el club y el respaldo público a Villa

Mientras que la Justicia avanza con la denuncia por "abuso sexual con acceso carnal e intento de femicidio" presentada la semana pasada contra Sebastián Villa, Boca Juniors quedó en el centro de la polémica por su defensa al delantero, que en el año 2020 ya había sido denunciado por violencia de género y logró un "acuerdo extrajudicial" con su ex pareja, Daniela Cortés. El pedido de la fiscalía, la respuesta del club, la banca de Juan Román Riquelme y el cuestionado saludo de cumpleaños en medio del escándalo.

A diferencia de la actitud que el club tomó dos años atrás, cuando la Justicia investigaba la denuncia realizada por Cortés, este año Boca decidió dedicarle un especial mensaje en redes sociales a su "delantero estrella" con motivo del aniversario de su nacimiento. "¡Feliz cumpleaños, Sebastián!", fue el tweet que, como era de esperarse, generó indignación en las redes.

El mensaje de apoyo llega días después de que el propio vicepresidente del club. "Villa sigue demostrando que es el mejor jugador del fútbol argentino, como lo dijimos hace dos años", resaltó Riquelme en clara alusión a la denuncia elevada por Cortés (que no avanzó en la Justicia porque el delantero llegó a un acuerdo económico con la víctima), al tiempo que sumó: "Se lo ve muy tranquilo y muy bien. Es desequilibrante y si no hace goles, los hace meter".

"De Villa no tenemos más que palabras de agradecimiento. Nunca se tiró en la camilla, nunca dejó de entrenar. Como profesional me saco el sombrero. Luego, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Es una maravilla verlo que hace dos años y medio no falta a un entrenamiento. Es un atleta, su crecimiento depende sólo de él", cerró el ex futbolista.

La decisión de Boca de no suspender al jugador y permitirle jugar los dos partidos definitorios de la Copa de la Liga (primero Racing, luego Tigre) fue cuestionada. Sin embargo, el club se amparó en el protocolo interno que se aprobó en septiembre del 2021 y fue impulsado por la hoy vicepresidenta tercera del club, Adriana Bravo.

¿Cuál fue la justificación? De acuerdo al estatuto interno, la activación del protocolo requiere la presentación de una denuncia de la víctima o algún allegado de ella ante el Departamento de Inclusión e Igualdad del club. Hasta ahora, Boca sostenía que no había recibido ninguna denuncia o notificación judicial que los obligara a activar el protocolo.

"El club ya fue notificado", confirmó el abogado de la víctima, Roberto Castillo, en diálogo con el ciclo radial de Jorge Rial, Argenzuela. "Fueron notificados el día martes y el representante legal de Boca Juniors contestó la notificación. Se dieron por notificados de que la causa se inició. Lo que hizo la fiscalía fue notificarlos y pedirles la situación actualizada de Villa, teniendo en cuenta que se habría mudado y que no se lo pudo notificar en su domicilio".

Según el letrado, el club le facilitó el nuevo número de teléfono del delantero, así como también su nueva dirección. "Contestaron y brindaron los datos. Todo esto sucedió el día martes". ¿Qué pasa con Villa si Boca juega en el extranjero por la Copa Libertadores? "Hoy por hoy, puede viajar; en la medida en la que el juez lo autorice. Tiene que pedir autorización", advirtió el abogado de la joven que lo denunció por abuso sexual con acceso carnal e intento de homicidio.

El peligro de fuga y la posible prisión preventiva

El día viernes será clave en la causa: una vez concluida con la etapa de presentación de pruebas y declaraciones testimoniales, la fiscalía podría solicitar la declaración indagatoria del delantero de Boca y su posterior detención preventiva. Castillo, por su parte, ya anticipó que la defensa solicitará la detención del futbolista.

"Desde el viernes hasta el día de hoy, lo que tuvimos en el medio fue la ratificación de la víctima, que estuvo cinco horas declarando. Villa constituyó su abogado defensor, que presenció la declaración. Al día siguiente, se tomaron cuatro testimoniales que son absolutamente contundentes, que de alguna manera dan fe y acreditan lo que ella invoca en su denuncia. Estamos a la espera de lo más importante que es la pericia psiquiátrica de la víctima, que se realizará mañana", anticipó.

Villa ya puso una perito de parte para la pericia y su abogado aguarda la declaración de la médica del Hospital Penna que, de acuerdo a la denuncia de la joven, fue quien la atendió al día siguiente de la presunta violación. "Es importantísimo lo que pueda declarar la médica, que va a relatar cómo la vio. Cuando ratificó su denuncia, la víctima aseguró que la doctora le insistió muchas veces en que hiciera la denuncia. Ella se escapó porque, en ese momento, tenía a un amigo de Villa diciéndole que no hiciera la denuncia y que no dijera que era pareja del futbolista, porque de esta manera la médica podía iniciar una denuncia penal".

"Una vez recabada la prueba que vamos a terminar de presentar en el día de mañana, todo conduce a que se lo llame a (declaración) indagatoria y se le dicte una prisión preventiva. Entiendo que están las condiciones para que esto suceda, teniendo en cuenta la expectativa de pena y el riesgo procesal de que pueda fugarse o entorpecer el proceso. En este sentido, la hipótesis que voy a sostener para solicitar la preventiva es que hay riesgo de fuga y otras cosas más", explicó.

Según el abogado de la víctima, una de las testigos clave que declaró esta semana recibió amenazas por parte del entorno del jugador. Se trata de la amiga a la que la víctima acudió después del abuso sexual, la misma a la que le reenvió todos los chats y el material probatorio del ataque. "La testigo nos fanifestó, palabras textuales: '¿Por qué me metieron en esto? Ya se contactaron conmigo. No voy a declarar'".

"Hablamos, le dijimos lo noble de la situación. Además, la fiscal se contactó y tuvo que dar su testimonio, que resultó valiosísimo. Ella mostró un video de la conversación que tenía en su celular, el mismo que la víctima le había reenviado antes de que se lo borren. Tenía temor, pero finalmente el martes dio su declaración testimonial. El temor fue producto de que se contactaron con ella y manifestó que tenía miedo de declarar. Desconozco quién o qué le dijeron, porque hasta ahí llegó nuestra comunicación".

La declaración fue clave porque, además de su relato, la joven aportó las pruebas que la víctima le había reenviado a su teléfono celular. "La fiscal le pidió que mostrara su teléfono y luego se incorporó el material como prueba. Son tres videos, en los cuales él le pide disculpas y le pone caritas; consintiendo lo que ella le estaba diciendo".

La amenaza a la testigo podría engrosar el pedido de preventiva que realizará la defensa de la joven. "Teniendo en cuenta que ya se contactaron con una testigo importantísima, porque gracias a ella pudimos acreditar lo que la denunciante manifestó en su principal denuncia; a mi entender hay riesgos procesales. Entiendo que el juez tiene que dictar una preventiva, porque, además, la expectativa de pena no sólo es de veinte años, sino que además es de cumplimiento absolutamente efectivo".