Bombas molotov, lluvia de disparos y un ajuste narco: estaba en la vereda y fue asesinada a balazos

Otro hecho narco conmocionó a Rafael Castillo, La Matanza, cuando Evelyn Castillo fue asesinada a balazos por un supuesto ajuste de cuentas, mientras ella estaba con un grupo en la vereda Todo sucedió en la madrugada del domingo en el cruce de las calles García Merou y Polledo en una zona denominada “La Nueva Unión”. Evelyn estaba con su novio y amigos en la calle, cuando cuatro personas se acercaron en dos motos y le dispararon a todos.

Producto de la tremenda balacera. Evelyn recibió dos disparos, uno en la espalda al intentar huir del lugar y otro en el pecho, y el resto de los chicos y chicas que se encontraban en el lugar afortunadamente resultaron ilesos. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Favaloro de Rafael Castillo donde llegó con vida, pero a los pocos minutos falleció por una falla cardiorrespiratoria. La joven era madre de una niña de cuatros años.

Si bien en un principio se habló de un posible robo, los investigadores sostienen que se trató de un "ajuste de cuentas" que tenia como objetivo a un vendedor de drogas de la zona. Además, la Policía trabajaba esta noche en la identificación de los atacantes, de los cuales, al menos uno, fue reconocido por el novio de la victima con el apodo de “Chuki”, a quien los vecinos intentaron quemarle la casa con improvisadas bombas molotov y la Policía tuvo que controlar la situación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por la noche se produjeron enfrentamientos entre los vecinos del lugar y la Policía. En videos que circularon por las redes sociales se vieron imágenes con pedradas contra los patrulleros, además del incendio de una garita de la Policía. En las últimas horas la madre de Evelyn, Gabriela Ortega, pidió ayuda a través de sus redes para conseguir justicia por su hija. “Necesito de su ayuda...Seamos unidos. Hoy nos pasó a nosotros, mañana les puede tocar a tu hijo, sobrino, primo, amigo, mamá, papá...Por favor, hagamos ruido”.

“Mi primita Eve, tan preciosa y tan buena, iluminaba el mundo con su sonrisa. Luchadora y con una energía tan linda! Te voy a extrañar mucho, me duele tanto el corazón de saber que no volveremos a verte por culpa de gente mala!! Ya recibirán su castigo. Mientras tanto vos Descansa en paz mi princesa, te voy amar siempre. ¡Dale fuerzas a tu mami y a la preciosa hijita que tenés! Te amo por siempre”, escribió la prima de la víctima en las redes sociales poco después de que trascendiera la noticia.

La causa quedó en manos de la fiscal Karina Licalzi a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios de La Matanza.

La Matanza : una zona arrasada por los narcos

Son varios los comentarios en redes sociales que exclaman una sola frase: “Se están adueñando de todo”. “Me acuerdo cuando viví ahí que nos cuidamos entre todos, nadie era más que nadie. Pero estos hijos de p...se están adueñando de todo .. no puede ser que los chicos tengan miedo de salir. Si todos saben quiénes son porque no ponen los huevos y ovarios que hagan falta para hacer algo. Ojalá se haga justicia por Evelyn Portillo Basta loco. Que estos tranzas de mierda caigan uno por uno”, escribió Maria Gianna por Facebook.

Los comentarios no dejan de repetirse.puso a minutos de conocer la trágica noticia: “Dale loco, ¿lo vamos a permitir? si la policía no hace nada, me cansé de escuchar eso, pero estoy re podrida de que mis hijos tengan miedo de ir al kiosko de al lado por las caras que se ven todo el tiempo, nos roban como si nada y lo único que hacemos es publicar en el grupo y todo queda en la nada”.