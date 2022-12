Brutal agresión a Daniela Mego afuera de un boliche: "Las amenazas que recibía eran recurrentes"

Amenazas, violencia afuera de los boliches y una seguridad que no ayuda. El fin de semana pasado la influencer Daniela Mego fue víctima de un atróz episodio de agresión afuera del boliche Amerika ubicado en la zona de Palermo.

Si bien la golpiza la tomó por sorpresa, nada de lo ocurrido fue casualidad. Todo comenzó hace un tiempo, cuando fue invitada a la reapertura del lugar bailable, al cual concurrió como lo hacía siempre tanto por trabajo como de manera particular. En una de esas noches a las que fue a disfrutar tuvo un enfrentamiento que fue solo el inicio de lo que se desencadenó meses después.

"Una noche fui como siempre, fuera del trabajo, y me cruce con unas chicas subiendo al VIP del lugar, que me miraron mal de entrada y yo no entendía nada. Me trataban de 'loco' por la peluca y yo no entendía nada. En un momento cuando vuelvo del baño vuelvo a subir por ahí, y en ese momento me empujan de a tres y me quisieron tirar de la escalera", relató Mego sobre una de las primeras situaciones con los agresores.

La oriunda de La Matanza reveló que en ese momento le avisó a los de seguridad lo que había ocurrido, pero que no hicieron nada. De todas formas, esa noche no paso nada más. A raíz de ahí y durante tres meses, Daniela sufrió amenazas constantes por parte de quienes la golpearon en sus redes sociales. "Las amenazas siempre eran recurrentes, en Instagram en Tik Tok. Me decían que me iban a cortar toda la cara. De hecho anoche hicieron un vivo hablando de mi".

Este fin de semana, y con la intención de dejar atrás la violencia que recibía, la creadora de las pelo crocante decidió volver a Amerika pero se llevó el peor de los finales. Aunque le aviso de ante mano a los de seguridad sobre esta situación, nadie hizo nada. "Después de tres meses fui este sábado, que les avise a los del lugar que yo estaba recibiendo amenazas. Adentro del boliche no pasó nada, pero afuera sí. Todo empieza cuando alguien me grita que tenga cuidado, y ahí se me acerca algo grande que me saca la peluca, me pega en la cabeza y me empieza a dar patadas".

Fue en ese entonces cuando todo se puso peor. "En ese momento vienen dos chicas trans más y me pegan por todos lados, eran cuatro. Me tiran contra un auto, y con el poco reflejo que tenía yo, agarro una botella de vidrio para defenderme, pero la rompen y se me clavan los vidrios en el cuerpo. Nadie me ayudaba, los de seguridad de brazos cruzados mirando", comento Daniela.

Ella no fue la única afectada de esta situación, ya que a su amigo que la acompañaba también le pegaron y le lastimaron la muñeca. "Yo he trabajado en muchos lugares y si bien en las redes veo que publican que suceden estas cosas, y que la seguridad no se mete a mi nunca me había pasado. Pero no hicieron nada. Pensé que iban a tener un poco de empatía. Nunca había visto a las personas que me golpearon, las conocí cuando me quisieron tirar de las escaleras".

La joven contó que ella siempre recibe chistes o burlas pero que trata de tomárselo con humor, y que de hecho siempre responde con humoradas frente a los insultos que recibe por parte de la gente. Pero que jamás se le hubiera ocurrido accionar mediante la violencia física y la agresión. "Yo les respondía con humor y pensaba que era un ida y vuelta. Siempre seguían con más violencia y me amenazaban. Ahí deje de contestar y las bloquee de todos lados. Anoche hicieron un vivo, todo el tiempo buscan problemas. A mí me hubiese gustado que solo sea un show y sí, me río de que soy pelada y vos grandota y listo, terminaba ahí. Pero esto no. Esto es un montón, estoy muy lastimada", afirmó.

"No hay que llegar a esto. Siempre se puede hablar con respeto y no hay que agredir a una persona. Además después la gente se agarra de esto para decir que se atacan entre ellas y piden respeto. Y es que en realidad no esta bien la violencia de ninguna forma. Yo podría haber terminado en el hospital o mucho peor", concluyó Mego haciendo exigiendo que paren con la violencia. Por último, la famosa en las redes sociales reveló que en en ningún momento alguien del boliche le ofreció ayuda ni un médico ni asistencia momentánea.