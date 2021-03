Brutal ataque a una adolescente: recibió un disparo en la cabeza y su estado es crítico

Tiziana Montero tiene 16 años y actualmente lucha por su vida, luego de recibir un disparo en la cabeza de parte de otra joven. Todo ocurrió el domingo a la madrugada en el barrio Ciudad Evita de Córdoba. De acuerdo con los testigos, la joven, que cursa el tercer año del secundario y que quería tomar un curso de maquillaje y de manicura, regresó a su casa después de participar de una fiesta, donde su ex novio había tenido un altercado con otro joven.

Ya en la puerta del domicilio de ella, y mientras Tiziana y su ex pareja hablaban de lo que había ocurrido en la fiesta, el muchacho con el que el joven había discutido previamente arribó en moto acompañado por una chica para tomar represalias. Según las fuentes del caso, la mujer sacó un arma y sin mediar palabras disparó: el proyectil -que aparentemente iba dirigido al ex novio de Tiziana- le dio en la cabeza a la adolescente y quedó alojado en su cerebro.

Tras el incidente, los jóvenes huyeron a bordo de la moto. Tiziana fue trasladada en un patrullero al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba: permanece en coma y su estado es crítico. “No tenemos idea. Pasó una moto con una pareja y ella estaba conversando con su ex novio. Ella estaba de frente a la calle. Cuando escuchan que venía la moto, el chico vio que la chica sacó el arma, él se corre y le pegan en la frente a mi nieta", dijo la abuela de la víctima.

En diálogo con Telefé Córdoba durante una marcha que organizaron en el centro de la ciudad para pedir “Justicia”, la mujer se preguntó: "¿Por qué tienen el derecho de quitar la vida así?”. En tanto, Gabriel Montero, de 43 años y profesión carpintero, grabó un video donde, entre lágrimas, pide justicia por su hija. “Chicos, háganle caso a sus padres cuando les dicen que algo es malo o es negativo. No crean que son invencibles y que nada les va a pasar”, dice.

Y agrega: “Hoy nos toca a nosotros, a nuestra familia, estar sufriendo toda esta cuestión, con nuestra hija internada y que los médicos nos digan que no va a vivir... así nos dicen. La mala desgracia llevó a que el tiro fuera en la frente y que esto creara varios derrames Los médicos nos dicen que ‘ella no va a salir’. Palabras textuales. Y que si sale quedaría en estado vegetativo. Mi hija tiene 16 años, todo por delante”.

Según cuenta en el video, la adolescente sigue en coma inducido y con respirador, aunque aclaró: “Ahora nos confirmaron que no tiene muerte cerebral y que quizás puede salir adelante. Es durísimo, pero quiero tratar de llegar a alguno de ustedes, chicos. Está complicado toda esta cuestión de salir. Hoy en día ustedes se divierten diferente. Tienen un concepto totalmente errado de lo que es divertirse. Si no hay alcohol, o drogas, o no hay peleas, para ustedes no es diversión”.

Este lunes al mediodía, familiares, amigos y vecinos de Tiziana se concentraron en la intersección de Boulevard San Juan y Vélez Sarsfield, para pedir “Justicia” por la adolescente. “Cuando ustedes salen a divertirse; su papá, su mamá, sus hermanos, tampoco duermen esperando que vuelvan. Y si uno manda un mensaje tal vez es cargoso, es molesto, un papá gruñón, una mamá odiosa, un hermano que es cuida”, continuó.

Y sumó: “No es sencillo hoy en día salir, ver todas estas cuestiones que pasan a base de lo que surge en una fiesta. Sólo traten de divertirse sanamente y que no tengan que estar en el lugar de mi hija”, agregó. “¿Se imaginan, por favor? Háganle caso a sus padres. No somos odiosos ni locos, los queremos todos los días en nuestra casa”.

Durante el video, Gabriel cuenta que su hija sufrió "varios derrames" producto de la gravedad de su cuadro y que los médicos le advirtieron que "no va a salir" o que quedaría en "estado vegetativo". Por el hecho, una pareja fue detenida este martes por la mañana en Córdoba, de 19 y 18 años, respectivamente. Ambos serían vecinos del barrio Ciudad Evita y quedaron imputados por homicidio calificado en grado de tentativa.