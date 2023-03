Brutal ataque a una moza: recibió 20 puntos, deberá ser operada y quedó sorda de un oído

En la madrugada de este martes una joven identificada como Agustina Tramontana, de 20 años, fue atacada por un grupo de hombres mientras desempeñaba sus tareas como moza en un bar de Mendoza. La víctima dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Facebook, en donde relató las graves consecuencias que le dejó la golpiza: “Me arruinaron la cara”. Ambos fueron detenidos por la policía y podrían quedar imputados por "lesiones leves o graves".

Además de contarlo en primera persona en su red social, un video captado por la cámara del lugar donde sucedieron los hechos dejó plasmado el brutal ataque. Todo comenzó con una pelea entre los hombres que estaban sentados en el bar Maldito Perro y los empleados del local. Cuando los mozos le acercaron la cuenta y le pidieron que la abonaran, los agresores lo golpearon y comenzaron a generar disturbios.

Segundos después, y a raíz del intento de defensa de los trabajadores, uno de los agresores le pegó a Tramontana, quién quedó desplomada en el piso y tuvo que ser auxiliada de inmediato. En su relato, la joven develó que sufrió graves problemas tras el ataque, ya que por un lado le tuvieron que dar 20 puntos de sutura en la cara debido al impacto con el piso, y deberán practicarle una cirugía estética. Además, hasta el momento perdió la audición de uno de sus oídos.

“Ayer fui yo, pero esto pasa constantemente en la gastronomía. Estoy cansada de esto! De la inseguridad, de que ya no pueda sentirme segura ni en el trabajo, porque siempre nos preocupamos por la ida o la vuelta y se suponía que el trabajo era el lugar seguro y ahora ni eso! Ahora se supone que tengo que sentirme insegura en cualquier lado?? Tengo mas de 20 puntos en la cara, el oído izquierdo sordo sin hablar de la cirugía plástica que tienen que hacerme! Todo por un par de tragos, por unos bestias que no saben medirse, ni saben tomar!”, comenzó escribiendo Tramontana.

Además, con respecto a las heridas que le dejaron, expresó: “Me arruinaron la cara al punto de no poder verme en un espejo sin llorar, me hicieron mierda física y mentalmente y así como me paso a mi les pasa a michisim@s personas que trabajan en el rubro, esto pasa todos los días no se crean que porque llegue a los medios es debut y despedida!”.

No obstante, la víctima también hizo referencia a la problemática que atraviesan las mujeres en Argentina todos los días, no solo siendo víctimas de la inseguridad, sino también de la violencia de género. De hecho, desde que comenzó el año hubo al menos 60 femicidios. “Tengo impotencia y tristeza porque mi cara, los traumas y las inseguridades que tengo hoy no valen los dos ron con coca que se tomaron! La desfiguración de rostro, mi miedo al salir a la calle, los traumas y la depresión de verme así no me las saca nadie! ¿Qué tengo que decir ahora? Gracias a dios estoy viva? ¿Menos mal no fue peor? ¿Agradecer porque solo fui sometida al acoso y a la violencia?”.

“Porque antes de ser agredida fui acosada y aun así tuve que seguir siendo amable porque son mis clientes y siempre tienen la razón, porque de ellos depende mi trabajo y las reseñas en google, entonces tengo q seguir aguantando el acoso? Tengo que seguir haciendo oídos sordos a las cochinadas que dicen? Aguantando malas caras? Malos tratos de los clientes hacia todos los que trabajamos como mozos!?”.

Y finalizó: “Que tengo que hacer ahora? Encerrarme en mi casa? Dejar de trabajar porqué ya Nose si mañana vuelva? Estoy harta de vivir con miedo, de convivir con el acoso constante porqué es lo que aguantamos para ganarnos el 10% de su consumición y poder tener propinas porq de eso depende nuestros compañeros también? Ayer fui yo y mas tarde es otra! Hasta cuando? Después las exageradas y locas somos nosotras!? NOS QUIERO LINDAS LIBRES Y LOCAS. (En el video se ve como pasa un móvil y todos lo llamaron, silbaron etc y jamas se paro)”.