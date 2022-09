Brutal ataque en Córdoba: la violaron entre varios, le fracturaron la cadera y la tiraron a la calle

La escena parece sacada de una película de terror, pero ocurrió en la provincia de Córdoba. El Ministerio Público Fiscal (MPF) dio a conocer este viernes que hay tres detenidos por el salvaje e inhumano ataque que sufrió B., una joven de 25 años, el pasado domingo 18 de septiembre en la Circunvalación, cerca del Puente Malvinas Argentinas.

Allí la víctima fue encontrada golpeada hasta el hartazgo, prácticamente inconsciente y con heridas de armas blancas. Además de los múltiples hematomas en todo su cuerpo, la víctima presentaba una fractura de cadera, un profundo corte en su lengua debido a que le habían arrancado su piercing y los estudios médicos posteriores revelaron que fue violada.

A 12 días del ataque, B. todavía está internada y no pudo declarar porque se encuentra en medio de un estado de shock. “Tres hombres la abusaron por varias horas; uno de ellos tenía una cuchilla y una mujer la drogó. Hace cuatro años le hicieron lo mismo y ya los denunciamos más de 28 veces”, fue lo que asegur la hermana de la joven en diálogo con Telenoche (eldoce).

Según su hermana, la víctima fue violada por tres hombres que la hostigan a ella y a toda la familia desde hace años. De acuerdo a sus dichos, con el paso del tiempo se fueron sumando nuevas personas a los ataques a raíz de una primera denuncia por abuso sexual. En total, son alrededor de nueve hombres y una mujer, algunos de ellos tienen antecedentes por homicidio. Cuando su hermana llegó al hospital, le dijeron que “la encontraron tirada en la Circunvalación”

La joven explicó que a su hermana la tuvieron que operar dos veces por su lesión en la zona de la pelvis. Según el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, ahora se encuentra “hospitalizada y con custodia permanente”. La primera denuncia ocurrió en 2018. En aquel momento, B. se había juntado a cenar con unos amigos y luego, fue atacada por estas personas. “Cuando entró a la casa, una chica le dio una cerveza, no sabe qué tenía, y mi hermana perdió el conocimiento", contó.

Y agregó: "Cuando se despertó, la estaban abusando y el hecho continuó por ocho horas”. De acuerdo con su hermana, los atacantes eran amigos de ella y luego de la primera denuncia, juraron que la iban a "violar" las veces que quisieran hasta matarla. Según su hermana, “se juntaban prácticamente todos los días". "La primera violación fue en una cena. Todo lo que le están haciendo ahora es por esa denuncia”, aseguró.

Hace 6 meses, la joven detalló que hubo otra violación, pero que su hermana no quiso denunciarla porque “durante estos cuatro años la Justicia no hizo nada”. “Las personas fueron denunciadas por primera vez en 2018. Además del abuso sexual hubo hostigamiento: prendieron fuego la casa, le pegaron a mi hermana y la dejaron en terapia intensiva. Hubo 28 denuncias pero la Justicia nunca actuó”, dijo.

Y continuó: “Una de las personas que estuvo presente en las tres violaciones le juró que la iba a violar cuantas veces quisiera y la iba a terminar matando, y creo que es lo que intentó hacer el domingo. Mi hermana sabía que la iban a matar. En estos cuatro años no pudo evolucionar nada, no podía ir a estudiar tranquila porque la sacaban de ahí y la golpeaban. Mi mamá la acompañaba cuatro horas para que no le pasara nada porque tenía ataques de pánico".

Pero aún así -explicó-, su hermana una vez salió y "la dejaron en terapia intensiva por los golpes”. “Prometieron vengarse y juraron que la iban a violar cuantas veces quisieran y que la iban a matar. Su vida fue un desastre porque no podía ir a ningún lado tranquila. Le agarraban ataques de pánico cuando estaba estudiando. Queremos que cumplan su condena, para que nadie sufra como ella y todos nosotros como familia”, resaltó.

La causa cayó en manos de la Fiscalía de Delitos Contra la Integridad Sexual del Primer Turno, a cargo de Alicia Chirino y este miércoles, la Justicia informó la detención de tres hombres. De acuerdo con la hermana de B., sobre los agresores recae desde 2018 una orden de restricción que “nunca fue respetada” porque siempre “hicieron lo que quisieron y cómo quisieron”.

En total, la familia de B. radicó una gran cantidad de denuncias: ¡28!. El abogado de la familia, Carlos María González Quintana, reveló que habría al menos cuarto sospechosos más del ataque que se sumarían a los ya detenidos. Uno que aparentemente escapó con destino a Buenos Aires y que ya tendrían localizado y otros tres que son de la misma zona donde vivía B..

El letrado contó que la chica de 25 años debió ser operada tras el ataque por una fractura de pelvis. Además, presenta cortes en la frente, marcas de que fue arrastrada, múltiples hematomas y un corte en la lengua debido a que le arrancaron un piercing. Como si esto fuera poco, indicó que sufrió múltiples escoriaciones en las piernas y el torso, producto de que fue arrastrada sobre el pavimento.

El abogado explicó además que las amenazas no solo eran contra la víctima, sino también contra su familia. Por ejemplo, les quemaron la casa, agredieron a un miembro de la familia y a ella le juraron que la asesinarían. “Cumplieron y casi la matan”, sostuvo Gónzález Quintana. "Sólo podemos adelantar que dos de los hoy están detenidos también participaron del abuso de 2018″, sentenció.