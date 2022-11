Brutal ataque: un grupo de 20 patovicas le dieron una paliza a un joven y le robaron

Otro fin de semana que pasa, otra golpiza que deja. El domingo a la madrugada un grupo de patovicas sacó a las patadas y a golpes de puño a un joven que estaba en el boliche Sunset de Pilar, ubicado sobre la ruta 8.

Foto: Diario Pilar.

El desagradable episodio fue filmado por un grupo de personas que estaban afuera del establecimiento, y al compartirlo en las redes sociales se llenaron rápidamente de comentarios que lo repudiaron y de relatos experiencias similares. En el video se puede observar como una vez que lo sacan del lugar, no solo comienzan a empujarlo y a patearlo, si no que una vez que ya está indefenso en el piso, lo continúan golpeando de una manera muy agresiva.

El joven identificado como Brian, relató ésta situación, y explicó el porque había sido desalojado del lugar. ”Estábamos adentro del baile. Una chica vino a coquetearme, porque estaba con dos chicos. La chica me coqueteó y me quiso pedir una jarra mía que me salió cinco mil pesos. La chica me coqueteó, me doy vuelta y la jarra no la tenía más atrás mío”, comenzó relatando en una nota con TN.

A raíz de eso, Brian siguió contando lo posterior a ese primer encuentro, y confirmó que en su intento de pedirle su jarra a los dos hombres, la chica lo comienza a agredir y a empujar, motivo por el cual los encargados de la seguridad se interponen en el medio, y lo sacan a él. “Ella se me empezó a parar de manos, me empezó a empujar, de todo. Y los patovicas agarraron y me sacaron a mí”.

Hasta el momento no habían sido tan agresivos con él, pero todo se dio vuelta en un lapso de segundos. Una vez fuera del lugar, Brian se dio cuenta que le faltaban varias pertenencias personales, entre ellas un reloj y un collar, por lo cual comenzó a insistirles a los cuidadores de la puerta que lo dejaran ingresar nuevamente. Pero se ve que el recurrente pedido del joven por recuperar sus cosas enfureció a los patovicas y por ese motivo comenzaron a agredirlo entre los 20.

“Me sacan afuera y yo empecé a hacer problemas por mis cosas. No me la querían dar, no abrían la puerta, me puteaban, me escupían. Todo lo que pasó después fue por eso”, exclamó Braian, y continuó relatando el momento en el que inició el ataque: “De tanto que los llamé que salgan, que quería mis cosas, me salieron entre los 20 patovicas y me dieron como me dieron”, concluyó la víctima.

En el momento en el que se pudo reintegrar y recomponer, rápidamente agarró su celular y llamó a un familiar para que lo vaya a ayudar, ya que no solo no se podía movilizar de la mejor manera, sino que tenía miedo de irse solo. El joven declaró que continúa con un fuerte dolor de espalda que lo "está matando", y que se va a redirigir en cualquier momento a un centro médico para que puedan esclarecer si tiene algún golpe de gravedad. Hasta el momento el lugar continúa clausurado.