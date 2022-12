Brutal femicidio en Quilmes: su ex la desnudó y la estranguló delante de sus dos hijos

Nair Belén Digiglio tenía 23 años, era mamá de dos nenes y fue hallada asesinada en la casa de su ex pareja, ubicada en la calle 856 al 1300, de la localidad de San Francisco Solano, Quilmes. La joven se había separado hace unos tres meses del padre de sus hijos, un empleado de seguridad de 26 años, pero los chicos continuaban viviendo con él. Por esta razón, Nair -que vivía con su actual novio- iba hasta la vivienda de su ex y cuidaba a los chicos.

Lo cierto es que durante la madrugada del lunes, la mujer fue encontrada muerta en esa propiedad y al vigilador privado lo detuvieron. "No hay denuncias previas de violencia de género, aunque, por testimonios de allegados, se sabe que ella no lo habría denunciado porque no quería que se quedara sin trabajo, ya que él era la manutención de los chicos”, advirtieron los investigadores.

El hallazgo se produjo luego del llamado al 911 de un vecino. Según trascendió, personal policial de acercó al lugar y encontró a Nair ya sin vida sobre la cama de una de las habitaciones, desnuda y con una visible lesión en el cuello. En la casa se encontraba su ex pareja junto a los dos hijos menores de edad de ambos, que descansaban en otro dormitorio.

De acuerdo a las fuentes, la pareja se había separado hacía unos meses y en esa casa residía él, que se desempeña como custodio privado; mientras que ella solía ir a cuidar a los niños cuando el joven se iba a trabajar. Al principio, el dueño de la casa contó que la mujer llegó para cuidar a sus hijos y él se fue para su lugar de trabajo, pero que al regresar poco después la encontró muerta y alertó a un vecino.

Sin embargo, rápidamente los investigadores advirtieron que los dichos del sospechoso resultaban contradictorios. “El joven dijo que volvió al domicilio porque perdió la combi y también porque le quisieron robar”, explicó un vocero de la pesquisa. Además, el joven presentaba algunas lesiones compatibles a signos de la defensa ejercida por la víctima, quien también tenía sangre en las fosas nasales.

Los peritos también hallaron en la escena del crimen una sábana con manchas hemáticas. “Hay una cámara que captó la llegada de la joven a la casa, pero no se lo ve a él salir de la misma”, agregó el pesquisa. Por esta razón, el fiscal de la causa, Martín Conde, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Quilmes, dispuso la aprehensión del custodio por el delito de “homicidio agravado por mediar relación de pareja”, y lo indagará este martes.

Es que el fiscal primero quiere recibir el informe preliminar de la autopsia para determinar la causa de la muerte de la joven, y en ese sentido, una de las hipótesis es que la estrangularon manualmente, añadió el investigador. A su vez, los pesquisas establecieron que no había denuncias previas por violencia de género de la víctima contra su expareja, aunque Conde no descarta que se haya tratado de un femicidio cometido en ese contexto.