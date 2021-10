Brutal golpiza en Mendoza: un joven denunció haber sido atacado por patovicas

Valentín Suárez tiene 19 años, es oriundo de Mendoza y su rostro, brutalmente golpeado por un grupo de patovicas, no tardó en recorrer las redes sociales. "Me agarraron cinco patovas y me re cagaron a piñas entre todos. Todo fue bajo la excusa de que estaba ´peleando´ o algo similar. Cuídense si van a ese lugar", escribió la víctima en su cuenta de Twitter sobre lo ocurrido durante la madrugada del lunes en el boliche Praga, en calle Godoy Cruz y Mitre, de la Ciudad de Mendoza.

La denuncia fue hecha formalmente por los padres de Suárez en la Comisaría 4 de la Ciudad. De hecho, su padre contó que Valentín había ingresado al sector VIP del establecimiento y que tuvo problemas con un grupo de hombres: "Lo empezaron a molestar para que se vaya y mi hijo les dijo que se dejaran de joder, si entraban todos". Fue entonces que irrumpieron cinco custodios del lugar, sujetaron del cuello al joven de 19 años y lo sacaron a la calle a los golpes.

El propio Valentín detalló que discutió con dos personas que, al parecer, eran amigos de los patovicas: "Después me sacaron entre tres por el cuello y de los brazos, y abajo me pegaron por todos lados". Según contó el padre de Valentín en diálogo con Diario Uno, el adolescente “no tuvo fracturas" y los estudios "salieron bien" a pesar de las evidentes marcas y heridas que le quedaron como secuelas de la brutal paliza.

Si bien le pegaron en todo el cuerpo, los hematomas más importantes se observan con facilidad en su cara. "Le han realizado estudios y tomografías que han salido bien pero vamos esperando día a día porque le aparecen dolores y machucones nuevos. Uno de esos hombres habló con el dueño, vinieron los patovicas y agarraron del cuello a mi hijo. Él se agarró de la baranda de una escalera, pero le empezaron a pegar en los brazos y en la espalda", contó.

De acuerdo con el padre de la víctima, Valentín estuvo inconsciente por dos o tres minutos. "Ya cuando iban sacando a Valen, le pegaron en la cara. Estuvo inconsciente por 2 o 3 minutos", sentenció. El hecho está siendo investigado por la Oficina Fiscal 13 del Gran Mendoza y luego de que las imágenes se convirtieran en tendencia, los dueños del boliche -donde se organizan recitales de rock y de bandas alternativas- despidieron a los agresores.

A través de su cuenta oficial en Instagram, desde el boliche Praga reconocieron la responsabilidad de sus empleados y refirieron al brutal ataque que sufrió Valentín dentro y fuera del lugar: “Ante los hechos denunciados en las redes sociales, informamos que lamentamos profundamente lo sucedido el día domingo pasado”. Y aseguraron que “todo el personal involucrado ha sido cesanteado”. “Nos pondremos a la brevedad con la familia damnificada”, concluyeron.

La familia de la víctima inició una demanda contra los dueños del boliche como responsable penal y civil de lo que le ocurrió. En la misma ya declararon Valentín y su amigo, aportando pruebas (imágenes y videos) contra el personal del local. "En el boliche lo dejaron tirado en la vereda, no llamaron ni a la Policía ni a la ambulancia", denunció su mamá María Lucero, en una entrevista con el Canal 9 de Mendoza.

La mujer contó que su hijo tuvo que ser atendido en el hospital Lagomaggiore, donde fue medicado y dado de alta horas más tarde. “Gracias a Dios no hubo daño a nivel cerebral porque podría haber sido mucho peor”, cerró, mientras que los dueños de Praga, sentenciaron: “Ante los hechos denunciados en las redes sociales informamos que lamentamos profundamente lo sucedido”.