Brutalidad en Entre Ríos: un chico de 13 años apareció muerto y detuvieron a sus tres primos por el crimen

Luego de dos semanas de búsqueda, el pasado viernes en la ciudad entrerriana de Hernandarias fue hallado el cuerpo sin vida de Ramón Ernesto Grandoli, el niño de 13 años que estaba desaparecido desde el 28 de febrero pasado, día en que salió de su casa acompañado de un familiar.

Por el crimen, este sábado fue demorado un primo mayor de edad del chico, mientras que además otros dos hermanos de este sospechoso permanecen detenidos con prisión preventiva en el hospital "Escuela de Salud Mental" de Paraná, ya que "no tienen las facultades mentales acordes para comprender" los motivos por lo que están detenidos, indicaron fuentes de la causa.

Los sospechosos hasta el momento son los hermanos Luis y Hugo Roldán, y en la casa de ambos los efectivos policiales secuestraron una faca con sangre, una alpargata quemada que podría ser del niño, una bolsa de nylon negro y un arma cargada con 9 cartuchos en el precario baño ubicado a unos 15 metros de la vivienda. Se trata de los primos de la víctima, quienes por ahora permanecen internados en la "Escuela de Salud Mental" de Paraná, ya que según los investigadores, "no tienen las facultades mentales acordes para comprender porque están detenidos".

El tercer demorado es hermano de los primeros arrestados, de nombre Walter Roldán, quien vivía en otra casa de la misma zona, y quedó involucrado luego de la declaración de un testigo que aportó información tras el hallazgo del cuerpo. El sospechoso permanece alojado en la alcaldía de Tribunales, luego de que el Juzgado de Garantías N°1 ordena su arresto.

El cadáver del niño fue hallado a pocos metros del ingreso al cementerio de Hernandarias y a unos 200 metros de la casa de sus primos, por lo que la fiscal del caso, Melisa Saint Paul, cree que Luis "retuvo a Ramón y lo mantuvo oculto y privado de su libertad", aunque los tres hermanos estaban al tanto de la presencia del chico.

Durante la búsqueda del nene, los sospechosos salieron en televisión para pedir por la aparición del adolescente,y hasta brindaron notas para contar cómo el menor y dónde había estado la última vez que lo vieron.

La investigación y el hallazgo del cuerpo

El jefe de Investigaciones de la Policía Departamental de Paraná, Fabio Jurajuría, aseguró que, de acuerdo con lo que pudieron observar los forenses que trabajaron el viernes y el sábado en el lugar, el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y "llevaba muchos días" en la zona.

En este sentido, explicó en declaraciones a Radio La Voz que el cadáver se hallaba "desmembrado", y que en un lugar "fue hallado el cráneo y a pocos metros diferentes restos óseos".

"Ramoncito", como le decían sus familiares, había sido visto por última vez el viernes 28 de febrero cuando se retiró de su domicilio de la localidad de Hernandarias, a 90 kilómetros de la capital entrerriana, cuando fue llamado por uno de sus primos para ir a hacer un trabajo.

Sobre esto, Gabino Grandoli, el papá del nene, dijo que la última vez que lo vio fue cuando su primo Luis lo fue a buscar en una moto "para hacer escobas en el campo". "Lo sacó de mi casa, en moto, a la nochecita. Lo invitó a llevarlo al campo. Iban a hacer escobas. Le pregunté con qué cortaban las palmas. Me dijeron que lo hacían con un machete. Les indiqué que tenía un cortador de palmas en el campo, así que vine y se los alcancé", contó el hombre todavía conmocionado.

"No sé qué puede haber pasado para que llegara a pasar lo que pasó. No sé, no sé. Quiero que se haga justicia; si han hecho las cosas mal que paguen como tienen que pagar", agregó dolido en comunicación con El Once.