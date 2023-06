"Buchón, te vamos a matar": el entorno de L-Gante amenazó al denunciante y él reclamó su libertad

La constante e inevitable exposición pública que vive L-Gante podría jugar una carta a su favor de cara a la causa que enfrenta por "amenazas y privación ilegítima de la libertad". Es que su defensor legal, Alejandro Cipolla, anunció que presentó un video en la Justicia, donde se ve a Gastón Torres, una de las personas que lo denunció, subirse de forma voluntaria -y sin armas de fuego mediante- al BMW del cantante, algo que probaría que la construcción hecha en las declaraciones judiciales es falsa.

Al mismo tiempo, el abogado de los acusadores, Leonardo Sigal, denunció que su cliente, el propio Torres, sufrió amenazas de muerte en su hogar. "Están recibiendo llamadas permanentemente, ayer le tiraron una piedra de tres kilos al portón de la casa, a mí me dicen que pida por escrito el pedido de seguridad y no lo entiendo, es una vergüenza, todavía no está la custodia", criticó el letrado. "'Buchón, te vamos a matar, callate la boca porque te vamos a matar', reveló Sigal respecto al contenido de las comunicaciones que se dirigen a la casa de los denunciantes. Además explicó que todos "son en ese lineamiento" de tratarlo de soplón.

Estas no son las únicas amenazas que detalló el abogado. Es que también denunció situaciones que se vivieron en la puerta de su estudio. "Se paró un auto con música de Elián Valenzuela, durante 40 minutos no pararon de reproducir música de L-Gante y eso es un mensaje", acusó Sigal.

Lo cierto es que habrá que ver cuál es la determinación que toma la Justicia de cara a la presentación de la prueba que presentó el abogado de L-Gante. Luego de años de que el cantante coqueteara con caer en prisión debido a sus constantes exabruptos callejeros y discusiones con la Policía, ahora sería su enorme la exposición pública la que le daría una mano.

Si bien en otras oportunidades los videos que lo registraban en la calle siempre eran para perjudicarlo, esta vez la realidad es distinta, ya que la prueba de Cipolla podría ser definitiva para que el artista emprenda una causa de falso testimonio contra sus acusadores.

L-Gante viene atravesando su prisión con mucha actividad comunicacional a través de las pequeñas cartas que redacta, con mensajes directos a personas cercanas a él o hasta detractores, como el abogado de sus denunciantes, y que firma desde la "celda 4". En la última que escribió se reconoció como "un preso político mediático" y agregó un mensaje para su letrado: "Cipolla sacame, ja".

"Si no salgo ganando, prefiero no salir", aseguró el músico en otra de estas misivas. Allí, además de decir que Diego de Crónica tiene razón, señaló una autopercepción que tiene y que afecta a los demás: "Para muchos soy más que un grano", en referencia a la molestia que genera.

También hay provocaciones a la representación legal de sus denunciantes. "Me encanta escuchar a Sigal en vivo, jaja. Tiene menos chamu. Los turros te dan vuelta la tortilla", expresó el cantante.

Los mensajes positivos y que intentan tranquilizar a su entorno, también tienen lugar en lo que escribe L-Gante. "Gracias por el aguante, yo estoy re piola. Descansando. Nos vemos pronto y mejor que nunca", escribió. Por su parte, Cipolla también publicó una historia en su Instagram para referirse a las supuestas amenazas que recibe su colega Sigal. "Esta defensa no apoya amenazas a colegas que están ejerciendo su labor profesional, ni persona alguna", aseguró el representante de L-Gante.

"Asimismo, no es responsabilidad de esta parte cómo trata de endilgar la contra parte, si ellos se exponen en medio se convierten en personas públicas, si la gente opina sobre ellos o su labor excede a esta parte letrada, ya que hay otros abogados que patrocinan denuncias contra L-Gante, que no se encuentra dando entrevistas", explicó respecto a los detractores que hablan mal de su colega. La munición pesada de Cipolla también se vio reflejada en el comentario sobre el video que aportó. Allí se preguntó: "¿Dónde se ve a L-Gante obligando a subir a punta de arma?", y luego disparó "Justicia corrupta".