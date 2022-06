Bullying extremo: tiene 14 años, le dieron de tomar antidepresivos en la escuela y se descompensó

Desde que arrancó el año 2022, los maltratos y el acoso escolar se volvieron muy recurrente en los colegios de todo el país. Sin ir más lejos, un momento de mucha preocupación se vivió en una escuela secundaria de San Juan, donde un estudiante tuvo ser internado en el Hospital Rawson por beber una gaseosa que contenía al menos tres sustancias estimulantes y antidepresivos. Al parecer, el menor sufría "bullying extremo".

Según informó la jefa de Gabinete del Ministerio de Educación provincial, Marcela Platero, dos compañeros del chico de 14 años de la escuela Pablo Ramella, ubicada en el barrio 12 de Diciembre en el departamento de Rawson, fueron señalados como los supuestos responsables de mezclar la bebida con las sustancias. En ese sentido, la secretaria de Educación provincial, Ana Sánchez, sostuvo que se inició una investigación sobre las circunstancias de la intoxicación.

De acuerdo a lo trascendido hasta el momento, el estudiante se descompensó poco después de ingerir la bebida y rápidamente se activó el protocolo estipulado para estos casos. En cuestión de minutos, una ambulancia se hizo presente en el lugar y trasladó al menor al Hospital Rawson, donde los médicos le practicaron un lavaje y le extrajeron líquido que contenía benzodiazepina, un opiáceo y anfetaminas: “Las dos primeras actúan como sedantes y la tercera como estimulante”.

Los casos de bullying en la Argentina se duplicaron el año pasado. De acuerdo con la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, entre noviembre de 2020 y 2021 se registraron 12.300 y precisaron que, a nivel nacional, “más del 50% de los casos se concentraban en la ciudad de Rosario, el conurbano bonaerense y la Capital Federal", mientras que, poniendo el foco en los grupos etarios, plantearon: “La mayoría se dan desde sexto grado a quinto año del secundario”.

Con este panorama, las autoridades educativas destacaron que "uno de los compañeros junto con otro estudiante de mayor edad le dieron de beber una bebida gaseosa con estimulantes y antidepresivos". "El niño se empezó a sentir mal; llamaron a la ambulancia y a su mamá. El niño está fuera de peligro, afortunadamente. Este es un caso de bullying grave. Con consecuencias que pudieron haber sido fatales", dijo Marcela Platero, jefa de Gabinetes de Educación.

Además, la funcionaria explicó que el ministerio actuará "en consecuencia” a lo ocurrido. “Cuando llegué a la escuela estaba drogado, desvanecido. No era él, estaba perdido, no podía estar de pie. Cuando me acerqué a él se iba para atrás, no tenía fuerzas para nada. Cuando llegó la ambulancia tenía mal la presión y el azúcar. En el hospital descubrieron que las pastillas que le mezclaron eran muy peligrosas", contó la madre del menor.

Visiblemente preocupada por la situación, la mujer dialogó con Canal 8 de San Juan y explicó que si su hijo hubiera ingerido un poco más de esa bebida, las consecuencias hubieran sido peores. "Primero convulsiones y luego parálisis cerebral. Los médicos me dijeron que le agradezca a Dios porque pudo haber sido mucho peor. Me dijeron los médicos que lo que hicieron fue muy grave”, contó la mujer después del parte médico.

Como consecuencia de los actos de estos alumnos, un grupo de padres se presentó en el establecimiento para pedir explicaciones al respecto, más seguridad y control sobre los chicos. “Esta no es la primera vez que suceden este tipo de cosas. Mi hijo que va a segundo año me dijo que los chicos de los últimos años son los más complicados, sobre todo en Facebook donde se enteran los chicos de todo”, dijo una mujer en diálogo con Tiempo de San Juan.

En ese sentido, las autoridades abordaron lo sucedido en la escuela como un caso de "bullying extremo" y prometieron actual al respecto para que esto no vuelva a ocurrir. Si bien la Justicia por el momento no intervino, la directora de la institución contó que la supervisora de su área fue hasta el lugar y que funcionarias del área se reunieron con los padres de los estudiantes que estarían involucrados en el episodio.

La ONG Internacional Bullying Sin Fronteras precisó que “los tres mayores motivos para sufrir bullying son ser bella, inteligente y sofisticada (cheta), en el caso de las chicas, mientras entre los varones aparecen ser malo en los deportes, poco inteligente y sofisticado”. Desde la ONG plantearon que “obviamente que la percepción de los acosadores sea la apuntada, no significa que así sea en la vida real porque hay chicos que son sumamente inteligentes e incluso alumnos brillantes y sin embargo son tildados de bobos o tontos”.“Es esencial que los padres y los docentes de los niveles primario y secundario se involucren cuando están ante una situación de bullying o acoso escolar”, insistieron los especialistas.

En ese sentido, desde la ONG precisaron que “el acoso escolar es un problema de chicos que deben resolver los grandes. Hasta hace pocos años se cargaban responsabilidades sobre los chicos que de ese modo debían soportar el martirio cotidiano del acoso y el abuso y encima debían resolverlo ellos mismos, lo que tornaba las cosas mucho peores”. El cuadro de situación tiene un punto de encuentro con el que plantea el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, que en un informe estableció que dos de cada cuatro casos de maltrato escolar se manifiestan a través de plataformas digitales.

El trabajo fue elaborado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh), el cual informó que Argentina ocupa el segundo lugar de América Latina en maltrato escola, solo por detrás de México. Luego se ubican Honduras, Costa Rica y Chile, en tanto que Brasil ocupa el sexto puesto, Perú el séptimo y Uruguay el octavo lugar.