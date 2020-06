Burlando apelará la domiciliaria de Rodrigo Eguillor: "Este chico es un peligro, nos preocupa la salud mental de la víctima"

Rodrigo Eguillor, acusado de abusar sexualmente de una joven en 2018, fue beneficiado en las últimas horas con prisión domiciliaria, luego de permanecer casi seis meses detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. El juez Alejandro Noceti Achaval tomó la decisión, tras recibir el reporte del Cuerpo Médico Forense en el que se lo declaró "inimputable". Mientras el acusado es trasladado al country Solar del Bosque de Canning donde vive su madre -la fiscal de Lomas de Zamora Paula Martínez Castro-, los abogados de la víctima dialogaron con BigBang y anticiparon la presentación judicial que realizarán en las próximas horas. "Nada nos garantiza que este pibe no vuelva a derrapar", denunció Fernando Burlando.

Eguillor es investigado por "abuso sexual con acceso carnal, privación ilegal de la libertad, coacción y lesiones agravadas", de acuerdo a la denuncia realizada en noviembre de 2018 por la víctima -cuya identidad mantendremos en reserva-. Alertado por los gritos de la joven, uno de los vecinos del barrio de San Telmo registró con su teléfono celular el momento en el que se lo veía forcejeando con la víctima en un balcón. De acuerdo al testimonio de la denunciante, ella intentaba escapar tras la violación; según el imputado -quien negó el ataque sexual-, le "salvó la vida" porque tenía intenciones suicidas.

Con o sin tratamiento, hay una gran posibilidad de que este pibe 'derrape' de nuevo"

"Vamos a hacer una presentación judicial porque no se cumplió con la Ley de Víctimas, dado que no hubo una notificación efectiva a la víctima. Si bien es cierto que evidentemente necesita tratamiento y lo que dicen los peritos es que hay una locura sobreviniente; vamos a hacer la presentación porque es una gran posibilidad que este pibe 'derrape' de nuevo. Con o sin tratamiento, es una gran posibilidad", anticipó Burlando.

El abogado de la víctima denunció que no fue tenida en cuenta por el juez a la hora de darle el beneficio de la domiciliaria. "No evaluaron nada. Nuestra principal preocupación es la salud mental de la víctima, a la que ni siquiera se le preguntó, ni se la citó. Más allá de las notificaciones a las partes, hay que sentarla a ella para ver qué opina; de acuerdo a lo que dice la Ley de Víctimas".

Burlando también se refirió al intento de fuga de Eguillor, quien fue detenido en Ezeiza cuando intentaba salir del país horas después de que se hicieran públicas las imágenes. En ese entonces, quedó detenido por "resistencia a la autoridad" y clamó por el auxilio de su madre, fiscal, mientras las cámaras transmitían casi en cadena nacional lo que sucedía.

"Vamos a pedir una serie de medidas para garantizar el no acercamiento, para que el Tribunal entienda que es responsable de cualquier cosa que pase. Además, va a un country en el que no sabemos en dónde va a estar o si están las condiciones para que respete el arresto domiciliario y es un riesgo. Ya volcó y va a volver a volcar. Ya lo ha hecho, el Tribunal no midió sus antecedentes".

Eguillor es sometido a pericias psiquiátricas cada tres meses por el Cuerpo Médico Forense y en el último reporte elevado a la Justicia se advirtió que "no está en condiciones de afrontar un juicio oral", dado que presentaba "signos y síntomas compatibles con un trastorno de la personalidad con componentes deliroides de tipo persecutorios". Mientras el juez analiza la situación, benefició al imputado con la prisión domiciliaria porque consideró que "será más favorable su evolución" allí. "No vamos a esperar a las próximas pericias, vamos a hacer estas presentaciones en las próximas horas", anticipó Burlando.