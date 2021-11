Burlando habló de Darthés, dijo que espera que el juicio se resuelva rápido y aclaró: "Él está animado"

Fue en diciembre de 2018 que Thelma Fardin hizo una conferencia de prensa acompañada por el colectivo de Actrices Argentinas para denunciar públicamente que Juan Darthés -ya lo había acusado con anterioridad en la Justicia de Nicaragua- la había violado en 2009, cuando ambos estaban realizando una gira como parte del elenco de la ficción Patito Feo por el país de centroamérica. En noviembre de 2019, Interpol ordenó la captura internacional contra el actor.

A casi tres años de aquella conferencia, el próximo 30 de noviembre se llevará a cabo en Brasil -El ex Patito Feo se fue de la Argentina y está viviendo en Brasil, su tierra natal, tras la denuncia por violación- el juicio por abuso sexual. "Me notificaron sobre la audiencia que se va a llevar a cabo en la Argentina en relación al juicio que comienza el 30 de noviembre en Brasil contra Darthés por abuso sexual agravado con acceso carnal", había adelantado la abogada Raquel Hermida Leyenda.

De hecho, Calu Rivero y Anita Co. serán testigos de parte en dicha audiencia que podría tener sentencia el mismo día. "Mis clientas van a contar sus experiencias con el abusador. Seguramente, en el inicio del juicio hablará primero Thelma y por la tarde las testigos", precisó la letrada que lleva adelante las causas que Darthés les inició a a las artistas por denunciar en los medios que fueron abusadas por él.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe resaltar que la causa judicial por calumnias e injurias contra Anita Coacci, que le inició Juan Darthés, después de que ella lo denunciara mediáticamente por abuso sexual, llegó a su fin en mayo de este año. Después de tres años de lucha, la Justicia le terminó dando la derecha a la actriz -que estuvo representada también por Hermida Leyenda- al concluir que el actor mostró “falta de interés” durante todo el proceso judicial.

Sin ir más lejos, nunca se presentó a las audiencias y, claro está, tampoco lo hizo en el juicio. La abogada le había explicado a este sitio que en los juicios por injurias “es necesaria la presencia del querellante (en este caso Darthés). Además, no hace falta estar inactivo 60 días, lo importante es que lo que digas modifique y represente el interés real del querellante. En este caso, Darthés dijo que quería continuar con la causa, pero no lo demostró", resaltó.

Lo cierto es que en medio de este panorama, Fernando Burlando, quien fuera abogado del actor en la Argentina, contó cómo es la vida de Darthés en su país natal. “Él está animado y tiene ganas de terminar esta etapa, de que se haga el juicio, esto ha alterado la vida de Darthés. No es la misma vida que antes del tema Thelma", sostuvo e insinuó que el intérprete seguirá viviendo en Brasil una vez finalice el proceso judicial.

En ese sentido, aclaró que por su recomendación el ex Simona dejó de hablar con los medios: "Yo creo que el está instalado allá. Hay muchas heridas de por medio como para arriesgarme a decir que actitud tomará cuando termine esta historia, es difícil porque esta toda la familia, que esta muy unida. La sensibilidad del tema lo único que haría es lastimar, lo mejor que puede hacer es terminar esta etapa, este proceso y que la Justicia decida, recién ahí asomarse sería lo más prudente. Sería una gran imprudencia hablar ahora en temas de esta naturaleza. El silencio es la mejor conducta que puede asumir por una cuestión de responsabilidad y prudencia”.

En diálogo con Los Ángeles a la mañana, el mediático letrado afirmó que “cuando la Justicia se expida habrá mejores respuestas”. “No mi opinión, o la de los protagonistas. Las cuestiones vinculadas a los abusos son sensibles en todo el mundo y deberían ser prioridad en todas las agendas. Testigos presenciales no hay, Calu (Rivero) no fue testigo presencial de nada”, disparó.

Y agregó: “Quieren mostrar un perfil de conducta, tratarán de mostrar eso pero lo mas importante es probar los extremos de la denuncia, la Justicia no va a juzgar a alguien por sus antecedentes, si es bueno o malo, si no tiene acreditado el hecho primero. El modus operandi no alcanza, se van a tener que recolectar mas pruebas en contra de Darthés”. Finalmente, concluyó al decir que si bien el tiempo pasó, podría haber “soportes probatorios”, como las cámaras del hotel, por ejemplo.

Tres años después de la denuncia presentada por Thelma en Nicaragua, el próximo martes 30 de noviembre comenzará el juicio oral por abuso sexual contra el actor que se encuentra radicado en Brasil desde 2018. Una decena de personas brindarán su testimonio ante los tribunales federales de San Pablo, por videoconferencia, desde la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), en Argentina. Ese mismo día podría conocerse el veredicto.