Buscaba trabajo, la llamaron y en la entrevista sufrió un acoso: el abusador sigue libre

Una chica de 22 años denunció que fue abusada sexualmente en plena entrevista laboral. Su relato es la misma historia a la que se enfrentan la mayoría de las mujeres a la hora de buscar trabajo. La desconfianza es el primer factor a la hora de concretar una entrevista y en muchos casos varias terminan enviando su ubicación a un familiar o a una amiga por si acaso.

Si bien la víctima prefirió preservar su identidad ya que teme volver a cruzarse en la calle con el acosador, viralizó su historia para que muchas chicas puedan estar alerta ante un caso similar.

Según relató a Política del Sur, todo ocurrió en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Isla Soledad al 100, en la localidad de Parque Barón. El motivo del trabajo era cuidar a un hombre que se había accidentado.

El modus operandi del hombre habría sido contactar a su víctima por medio del número de teléfono que ella misma había publicado en un grupo de búsqueda de empleo, en Facebook. Fue en una primera charla por WhatsApp donde le ofreció "2 mil pesos por hora, de 8 a 14, para hacerle compañía a su hermano, que tuvo un accidente grave y no querían que se quede solo".

El hombre que la recibió era “un señor alto, canoso y de barba desprolija, que tenía entre 45 a 50 años”. "Me dice (el acosador) que su hermano se había quebrado la cadera y que lo que yo tenía que hacer es bañarlo y hacerle los masajes antes de irme todos los días. Y el masaje era desde la rodilla hasta la cadera y estimular un músculo del pene. Le digo que no soy enfermera y no sé cómo reaccionar a eso, pero me dijo: 'Tranquila, hacemos una prueba juntos'", relató.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que la pesadilla continuó: "Creí que me iba a enseñar a curarlo, pero en un momento toma aceite de cocina y pone en una taza muchas servilletas y me dice pasá, me lleva a una habitación y yo sin entender, creyendo que íbamos con su hermano (el que supuestamente estaba accidentado)", agregó.

"Cuando veo que no hay nadie y él se baja el pantalón, le pregunto :'¿Disculpa, tengo que practicar con vos? Sí es así, no gracias, está bien', y me dice: 'Pero yo quiero ver tu reacción porque no quiero que el pase más momentos incómodos'", siguió.

La joven estaba asustada, cuando tomó el valor de decirle que se iba a ir, el hombre insistió: "En eso se sienta en el sillón y se saca el pantalón y el calzoncillo y se empezó a tocar, le pregunto qué hace y dice 'y me tengo que limpiar, estoy todo mojado'. Le dije que no, me abrió la puerta y le dije que me iba", agregó.

La chica de 22 años logró escapar de la situación y recibió ayuda de una mujer que pudo encontrar en la calle, quien la acompañó mientras esperaba a que la vaya a buscar su mamá. Más tarde, realizó la denuncia correspondiente, que tramita en la UFI 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Gerardo Loureyro, aunque, según informaron voceros judiciales al medio local, el acosador todavía no fue identificado.