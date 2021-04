Buscan a un fisicoculturista por haber matado a su pareja: el cuerpo fue hallado "calcinado" en Los Toldos

Analía Cecilia Maldonado, de 40 años, era intensamente buscada desde el domingo por la noche hasta que hoy, su cuerpo fue hallado dentro de una bolsa totalmente calcinado en un camino rural de la localidad bonaerense de San Emilio, de la ciudad de Los Toldos. La mujer, dueña de una peluquería, había sido vista por última vez junto a su pareja, Samuel Moisés Llanos, fisicoculturista y dueño de un gimnasio, quien permanece prófugo.

Maldonado había desaparecido el domingo, tras una discusión que mantuvo con Llanos. Su cuerpo fue encontrado en una zona rural camino a la localidad de San Emilio, estaba calcinado dentro de una bolsa de consorcio negra, sin signos de haber sido descuartizado. Víctor Amante, secretario de relaciones institucionales del partido de General Viamonte, cuya cabecera es Los Toldos, dijo que en el lugar del hallazgo no había cámaras de seguridad, pero sí en el interior de la ciudad.

La Policía emitió una orden de captura para Samuel Moisés Llanos.

En diálogo con TN, explicó que tras la denuncia de la familia de la víctima, se lo ve a Llanos "hacer un recorrido a la salida de la ciudad". "Esas imágenes fueron aportadas a la Justicia", señaló el funcionario. Llanos y Maldonado fueron vistos por última vez el pasado domingo, a bordo del Nissan modelo Tiida color blanco del fisicoculturista y, según vecinos, poco antes se había escuchado una discusión entre ellos en el interior de su vivienda.

La pareja convivía desde hace algunos meses y estaban juntos desde hace un año. Había tenido una fuerte discusión hasta las 4 de la mañana. Desde entonces nada se sabía de Maldonado, razón por la cual su padre, Juan Carlos, de 79 años, dio avisó al 911 e informó que desde hacía varias horas no lograba contactarse con su hija y su yerno. Cabe destacar que Llanos tiene numerosos antecedentes por violencia de género: desde 2009 había sido denunciado al menos 10 veces.

Tras una discusión, el fisicoculturista habría matado a su mujer.

De hecho, esta mañana habló Antonella Coliqueo, ex pareja de Llanos, con quien tiene una hija de 9 años, y advirtió que el fisicoculturista es muy violento. “Yo lo denuncié dos veces y pedí una restricción de acercamiento. Después de que nos separamos vino a mi casa en su horario de trabajo a pegarme. Fui, lo denuncié y en la Comisaría de la Mujer me dijeron ‘si, es un violento’ pero quedó ahí”, afirmó.

Al mismo tiempo, reveló que durante una pelea, Llanos le dio un golpe en la cabeza con la que le provocó un corte y luego no quiso llevarla al hospital. “Era muy violento en ese tiempo. Siempre me humillaba, me trataba mal delante de la gente, no le importaba quien estuviera”, agregó en diálogo con TN. María Ángeles, amiga de la mujer, contó que la víctima no sabía cómo terminar su relación con el fisicoculturista.

De acuerdo con sus dichos, pudo hablar con ella el sábado a la tarde y advirtió que no la había notado bien. “Hablé con ella el sábado a la tarde, me comentó que se habían reconciliado pero yo la noté mal. Hace dos semanas que ella viene a casa a contarme de estos altibajos de él, que ella no los sentía de antes. Yo a él no lo conocía, lo vi apenas dos veces", contó.

El cuerpo de Analía Maldonado fue encontrado quemado y en el campo.

Y agregó: "No estábamos de acuerdo con la relación esa porque se decían muchas cosas de él y yo a ella las últimas veces no la noté tranquila, estaba nerviosa. La dejé porque somos adultos y yo tampoco quería pasar sobre ella, pero todos le decíamos que tendría que haber esperado más para mudarse con él”. El fiscal José Alvite Galante pidió información sobre el auto de la pareja, dominio ITA913, que tiene pedido de secuestro en el marco de la causa.

Por su parte, Amante informó que si bien no había ninguna denuncia por violencia de género de Maldonado hacia Llanos, sí existen denuncias "de otras parejas" anteriores del fisicoculturista. "Sabemos que los vecinos escucharon gritos pero todo está bajo investigación de la fiscalía", remarcó el funcionario municipal. Tras radicarse la denuncia por "averiguación de paradero", la policía montó un operativo de rastrillaje en el partido de General Viamonte y en las adyacencias de la localidad.

Tras el femicidio, Llanos se fue de Los Toldos.

Las primeras pericias ordenadas por el fiscal José Alvite Galante, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Junín, que está a cargo de la investigación, determinaron que el cuerpo hallado en la bolsa era de Maldonado, razón por la cual solicitó la difusión de las fotos del fisicoculturista buscado y pidieron la colaboración de la población para que aporte cualquier dato que ayude a dar con "su paradero actual o movimientos posteriores a las últimas horas del 18 del corriente mes". También exigió información sobre el auto de la pareja, dominio ITA913, que tiene pedido de secuestro.