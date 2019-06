Buscan a una chica de 18 años: desapareció cuando iba a la facultad

La desesperación de la familia de Camila Silva aumenta con las horas. La joven de Virrey del Pino, partido de la Matanza, desapareció el pasado martes cuando se dirigía a Ciudad Universitaria para cursar las últimas dos materias del CBC de la carrera Medicina. Nadie sabe qué pasó con ella.

Su madre, Norma Sánchez, dijo a El1 Digital que no saben si llegó a Ciudad Universitaria, ya que perdieron todo contacto con ella cuando subió al colectivo de la línea 218. Además, afirmó que los compañeros de la joven no tienen información de su paradero. "Ella es poco sociable, no sale con amigos, sólo se dedica a estudiar", mencionó.

Por su parte, Orlando, el papá contó que tienen un video del momento que ella sube en el colectivo para ir a la facultad, pero que nunca entró a clase. Estaba vestida con calza y campera negra, bufanda rojo, boina bordó y zapatillas floreadas.

Según revelaron los padres de Camila, una señora la vio arriba de otro colectivo, de la línea 17: "Me dijo que cuando subió al colectivo ve, en los asientos de dos, bien atrás, que había una chica sentada, abrazando bien fuerte la mochila, y lloraba constantemente", contó Sánchez y detalló que según lo que declaró la testigo un hombre que la agarraba del brazo y le decía que no llorara más. La misma testigo aseguró que el hombre tenía unos 24 años y el pelo azul.

La testigo (que la habría visto) contó que un hombre que la agarraba del brazo y le decía que no llorara más"

A su vez, la madre de la joven detalló que Camila subió a la la línea 218 en la ruta 3, en la fábrica de gaseosas, y que se dirigía a Liniers. "No sabemos si bajó en Liniers o antes", sumó.

Por otra parte, Orlando detalló que no se puedo rastrear la tarjeta SUBE de Camila, porque el día que desapareció estaba usando la tarjeta de la madre. "Quisimos rastrearla, pero Norma no se acordaba los cuatro números de la clave de la tarjeta y no pudimos acceder a esa información", contó el papá. El hombre, por otro lado, aseguró que la Policía va a pedir la información de la tarjeta a la empresa, con el objetivo de tener alguna pista sobre su paradero.

La familia denunció la desaparición en la Comisaría Distrital Sur, ubicada en el Km. 35, en Virrey del Pino. "Los rastrillajes no comenzaron, por lo que me dirigí a Ciudad Universitaria para saber si alguien sabe dónde puede estar Camila", terminó la mamá y aclaró que el celular de la chica se encuentra apagado.

Para informar cualquier tipo de información del paradero de la joven, pueden comunicarse telefónicamente al 15-5935-7553