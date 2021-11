Buscan a una chica que desapareció en Ingeniero Budge: las sospechas de los investigadores

La familia de Wanda Loreley Moreno Farías está desesperada. Ya no saben qué más a hacer ni por dónde buscar a la joven de 14 años que desapareció en Ingeniero Budge el sábado pasado. La adolescente fue vista por última vez el 6 de noviembre alrededor de las 20 en su casa, ubicada en Ricardo Palma y Azamor, en Lomas de Zamora, y los investigadores sospechan de un hombre que la frecuentaba.

Johana, la mamá de Wanda, dijo esta mañana que la última vez que la vio fue en la puerta de su casa cerca de las 20.30. Minutos antes de su desaparición estaba con una amiga que se despidió y se fue. Según las cámaras de seguridad, se puede ver que la menor se despide de su amiga, camina unos metros y desaparece. Su rumbo se pierde y no se sabe qué pudo haber pasado.

"En las cámaras solo se la ve parada acá en la puerta de casa", dijo la madre y aseguró que la adolescente desapareció con lo puesto y no se llevó ni el celular. "Habían chicos jugando en la calle y me dijeron que Wanda estaba ahí. Nadie sabe nada", comentó. Respecto a esta noche, explicó que ella misma estaba en compañía de la chica, y que entró unos minutos a la casa, pero que cuando salió su hija ya no estaba en la vereda.

Una de las hipótesis de los investigadores involucra a un hombre de 38 años que la veía seguido y sería amigo o pareja de la adolescente, por lo que ahora buscan intensamente un auto que pertenecería al sospechoso.

"Ella no se fue porque se quiso ir, algo pasó. Nunca hizo algo así", explicó su mamá en comunicación con C5N. Además, le dió un mensaje a su hija a través de las cámaras de televisión: "Mamá te está esperando. Quiero saber si estás bien, llamame. Quiero saber como estás".

Efectivos de la Comisaría 10ª de Ingeniero Budge y de la DDI de Lomas de Zamora trabajan en la búsqueda de Wanda y del sujeto sospechoso. Quienes tengan información deben comunicarse al 911 o a cualquiera de estos números: 155070315 / 1164770616 / 1160419852. Interviene la UFI Nº 6 de Lomas de Zamora: ufij6.lz@mpba.gov.ar.

Wanda tiene pelo negro, ojos marrones y el cabello rapado del lado derecho de la cabeza. Llevaba puesta una campera de jean y una calza estampada de leopardo al momento en que fue vista por última vez.