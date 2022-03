Buscan en Isidro Casanova a una mujer embarazada que desapareció poco antes de dar a luz

Como si se la hubiese tragado la tierra, una mujer de 52 años, identificada como Claudia Vidir Díaz, quien estaba transitando la semana 41 de embarazo, desapareció el martes 15 de marzo en la localidad de Isidro Casanova, mientras se dirigía a realizarse una cesárea. Pasaron 10 días desde que la mujer dejó su casa con la intención de llegar a centro de salud para dar a luz a su bebé, pero nunca arribó a ese nosocomio ni se comunicó con nadie más.

Gaetano Domingo Testa, su esposo, aseguró que fue vista la noche del miércoles y la madrugada del jueves en la zona entre el Hospital Paroissien y Camino de Cintura, ya en San Justo. "No hay pistas, es como buscar a ciegas", afirmó Testa, al portal web de Crónica.

Shockeado por la desaparición de su esposa, Gaetano detalló que volvió a salir a buscarla este último jueves, como hace desde hace varios días, y regresó al Paroissien, entre otros hospitales. Además, relató que llegó a un hogar donde albergan mujeres en situación de calle "por sí tal vez Claudia tuvo un accidente y pudieron socorrerla". Gaetano aseguró que extenderá la búsqueda a otras localidades de la zona oeste del conurbano.

"Quiero que la foto de Claudia se difunda por todo el país. Su hija de 12 años la está esperando en su casa" , dijo desesperado el esposo. Y siguió: "La Policía la está buscando por todos lados, queremos que aparezca. No sabemos si está quedándose en la casa de alguien. Es muy raro que esté sola en la calle". Por otro lado, el esposo recordó que estaba haciendo en el momento en el que vio por última vez a Claudia: “Salí a llevar a la nena a la escuela y cuando volví, ya se había ido. No tardé mucho, así que supongo que habrá salido de casa ni bien me fui. Pensé que podría haber ido al supermercado chino a comprar, pero pasaron horas y no volvía”.

La hermana de Claudia, Elena, quien reside en Estados Unidos, más precisamente en Utah, recordó lo que conversó con Claudia el día de la desaparición: “Ella está embarazada, me mandó fotos con su panza. Yo le mandé, ´gordita, suerte en la cesárea’, iba a ser una nena”, rememoró con tristeza en un zoom al canal Crónica.

Sin embargo, recalcó en ese mismo medio: “Yo a Gaetano no lo acuso. No pongo las manos en el fuego por nadie, pero él fue la última persona que la vio y no podés estar tan tranquilo y no salir corriendo a buscar a su mujer", y agregó en alusión al marido: "Ella no se iría sin su sobrina Mel, nunca le dejaría. Aparte estaba muy contenta con su embarazo y porque le iban a entregar su casa. Les iban a entregar una vivienda, cerca de donde ellos viven”.