Buscan en Misiones a una joven que desapareció después de denunciar a su tío por abuso

En la localidad de Oberá, Misiones, los investigadores trabajan en la desaparición de una joven de 17 años que fue vista por última vez en su casa hace más de 100 días. Por lo que se pudo reconstruir, la adolescente había denunciado hace pocos meses a su tío por abuso sexual, aunque luego desmintió sus dichos.

Según se pudo establecer, el pasado 26 de febrero Milagros Micaela Kalt salió de la vivienda que compartía con su abuelo, quien la crió junto a su mujer, y dejó una carta donde decía que pensaba irse hacia San Pedro para ya no volver.

“Dejó una carta diciendo que se fue a San Pedro y que me quede tranquilo, que no la busque. Lo único que quiero es que esté bien, pero dentro de poco va a cumplir 18 años y será mayor de edad. Yo no le puedo obligar a nada”, dijo en diálogo con medios locales Leonardo Kalt, abuelo de la chica.

La denuncia de la desaparición fue radicada por el hombre en la Comisaría de la Mujer desde la Unidad Regional II, aunque la realidad es que en todas estas semanas no hubo avances. Por eso mismo, en los últimos días los vecinos salieron a pedir por su aparición, ya que en San Pedro la búsqueda dio negativo.

Tanto el abuelo como la tía de la adolescente contaron que no tienen datos sobre el actual paradero de la joven, y que lo último que saben de ella es que dejó una carta donde reveló los supuestos motivos de su huida. “Quiero ser feliz de verdad, no aguanto más abuelo”, escribió en uno de los párrafos del escrito.

Además, dijo que iba a estar bien y que no la buscaran, porque justamente necesitaba un tiempo a solas para poder ordenar su vida. “Perdón, pero quiero hacer mi vida abuelo. Sabés que te quiero, siempre vas a ser mi abuelo. Pero me tengo que ir, quiero ser feliz. Quiero ser feliz de verdad, no aguanto más, abuelo. Te dejo un abrazo, siempre vas a estar en mi corazón. Quedate tranquilo, voy a estar bien. Quedate tranquilo, voy a hacer mi vida, voy a estar bien. No me busques", escribió.

En mayo del 2021 ocurrió una dificil situación en la familia, ya que la adolescente denunció que había sido abusada por el hermano de su padre. Incluso radicó la denuncia ante la Comisaría de la Mujer y contó con el asesoramiento de funcionarias de la Dirección de Niñez y Familia de la Municipalidad. Además, ratificó la acusación contra su tío en Cámara Gesell.

Incluso, recuperó el contacto con su madre biológica, que reside en Garupá, y se mudó con ella durante un tiempo, aunque luego volvió porque las cosas no resultaron bien. Al regresar, le dijo a su abuelo que había mentido respecto del abuso y que lo había hecho solo para poder irse, aunque el hombre no sabe si eso es o no así.