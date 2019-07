Buscan en Rosario a un violador que habría atacado a nueve mujeres en lo que va del año

La Justicia busca a un supuesto violador serial que atacó entre enero y julio de este año a nueves mujeres en la vía pública y en distintos comercios de la ciudad de Rosario. En base a un identikit realizado gracias a la descripción de las víctimas, la policía busca al agresor, quien además de robarle a las mujeres, también las abusaba.

Según informaron fuentes judiciales y del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, se trata de un hombre de entre 30 y 35 años, de tez morena, ojos oscuros, 1,65 metros de estatura, pelo escaso y algo excedido de peso. El agresor sexual habría cometido al menos nueve ataques desde enero hasta julio de este año, y se cree que siempre atrapaba a sus víctima mientras iban en la calle o trabajaban en algún negocio.

"Dos de las víctimas fueron atacadas en la vía pública y el resto en locales comerciales al que ingresaba haciéndose pasar por cliente, les robaba y bajo amenaza con arma de fuego, las abusaba", reveló hoy el director de Comunicaciones del Ministerio Público Fiscal, Sebastián Carranza.

En declaraciones a Radio2-Rosario, el vocero precisó "que las víctimas son mujeres de entre 17 y 40 años", pero que seis son chicas de entre "17 y 18 años". En base a lo que se pudo reconstruir, el agresor usó siempre la misma mecánica para atacar, por lo que esperaba a que las mujeres estuvieran solas para robarle la plata que había en el negocio o la que tenían encima, y luego las ataba de pies y manos con el objetivo de obligarlas a que le practiquen sexo oral.

El primero de los casos ocurrió en enero de este año, y el último, hasta ahora, se dio en la madrugada del 10 de julio a metros de la Facultad de Medicina, cuando una chica de 17 años fue sorprendida por el depravado. La joven contó en las redes el terrible episodio que tuvo que vivir, y así otras mujeres se dieron cuenta que se trataba de una misma persona, por lo que la policía armó un identikit.

“Después de lo que me pasó me comuniqué con la familia de la chica abusada en la librería de Sarmiento al 4300 y es la misma persona”, aseguró Jorgelina al diario La Capital. La mujer de 42 años contó que trabaja en una veterinaria, y que el pasado 27 de junio fue atacada por un hombre armado que luego de robar una cifra ínfima de dinero intento abusar de ella. Aunque ella se pudo resistir y amenazó al agresor con una tijera, lo que lo hizo huir, otras víctimas no pudieron salvarse.

Las denunciantes, que son seis porque otras tres no quisieron formalizar la acusación, explicaron que en todos los casos vieron que el agresor se movilizaba en una moto con una caja blanca, similar a la de un repartidor, por lo que si alguien reconoce al hombre en la calle, deben dar aviso de inmediato al 911.