Buscan los restos de Cecilia Strzyzowski bajo el asfalto de una calle hecha dos días después de su desaparición

El presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski ha tenido giros demasiado turbios. Ahora uno de los fiscales de la investigación, Jorge Gómez, analiza la posibilidad de romper y levantar el asfalto de una calle del barrio Emerenciano Sena de Resistencia, en Chaco, para corroborar si debajo hay restos de la joven de 28. Es que, según fuentes del caso, esa calle fue realizada el 4 de junio, dos días después de su desaparición.

Por pedido del fiscal, el dueño de una empresa que realizó el asfalto en un tramo que no supera los 100 metros de largo en una calle del barrio construido por el padre de César Sena, deberá presentarse ante la Justicia, declarar y presentar la documentación vinculada a esa labor.

Para el fiscal es probable que debajo del asfalto haya restos de Cecilia. Hasta el momento, varios vecinos afirmaron a la Justicia que esa calle se realizó en pocas horas y dos días después de la desaparición de la joven. Además afirmaron que las labores fueron realizadas por la noche, un horario llamativo para llevarlo a cabo.

En ese sentido, el fiscal Gómez afirmó sobre la investigación vinculada a esa calle: "Primero tenemos que determinar es de cuándo data esta obra. Ya he entablado una conversación con el dueño de la empresa que hizo esa obra, será citado para saber exactamente cuándo se hizo”.

En tanto, el integrante del Equipo de Fiscales Especial (EFE) que fue conformado para la investigación del caso dijo: "Hay que determinar si esa obra se hizo antes o después del 2 de junio, porque si se hizo antes del 2 de junio no va a tener la relevancia que va a tener si se hizo de manera posterior".

Y continuó: "Sabemos cuál fue la empresa y yo hablé por teléfono con el dueño. Me dijo que va a venir cuando yo lo disponga. No puedo guiarme con lo que dicen los vecinos, yo necesito saber si hay una certificación de esa obra, de donde salió el material, hay tres empresas que prestan el servicio del material para el asfalto, hay que ir dando pasos para poder lograr lo que queremos y pretende la madre y la sociedad chaqueña".

Cecilia desapareció hace 20 días y el principal imputado por femicidio, su ex pareja César Sena, intentó limpiar su imagen. Pero en las últimas horas recibió al sacerdote Rafael del Blanco en la Comisaría Sexta y además de afirmar que no estuvo en el momento del hecho apuntó contra su mamá, Marcela Acuña: “Mi mamá no la quería a Cecilia, pero yo nunca me imaginé que esto podía llegar a este extremo”. El cura también será citado por la Justicia.