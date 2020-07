Búsqueda de Facundo: los rastrillajes en la comisaría de Mayor Buratovich dieron negativo

El operativo llevado a cabo este miércoles en la subcomisaría de Mayor Buratovich por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y un perito de parte aportado por la querella, arrojó resultados negativos en el marco de la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que fue visto por última vez hace más de 80 días.

Del rastrillaje formó parte Marcos Herrero, un adiestrador de perros especialista en rastro criminal, búsqueda de personas, restos humanos y animales, quien acudió al lugar con su perro Duke luego de haber sido solicitado por la familia del muchacho.

Los abogados de Cristina, la mamá de Astudillo Castro, sostienen que el joven estuvo en la dependencia policial de Buratovich luego de que dos oficiales le labraran un acta por salir a la calle sin el permiso de circulación correspondiente.

El procedimiento en la dependencia policial fue ordenado por la jueza federal 2 de Bahía Blanca, Gabriela Marrón, a pedido de los abogados de la madre del joven, que ofrecieron la intervención del instructor Marcos Herrero, quien es Master Trainer Canino, especialista en rastro criminal y búsqueda de personas, restos humanos y animales.

Sin embargo, a pesar de que seguían una pista clave, y más allá de que la querella está convencida de que el muchacho estuvo en ese lugar, lo cierto es que el rastrillaje dio negativo porque no se halló ningún rastro de Astudillo Castro.

Sobre esto, el adiestrador Herrero dijo en declaraciones a la prensa que "se hizo un trabajo sobre un perímetro en la parte de afuera (de la seccional) y luego pasamos a perímetros internos".

"Me llamó la atención un hecho (que prefirió no mencionar) y por eso trabajamos en un perímetro, aunque finalmente dio negativo", dijo el experto, quien agregó que "no se encontró ningún rastro o esencia de la persona de Facundo".

El peritaje fue supervisado también por Cristina Castro, quien expresó que tiene la sensación de que su hijo estuvo en ese lugar con vida por última vez, y que a pesar de que hoy no se encontró ninguna pista, durante los próximos días seguirán rastrillando otras zonas de la localidad.

"Desde el primer momento me mintieron y me dijeron que lo dejaron seguir", afirmó la mujer, al indicar que "hoy, abriendo los libros de acta me entero que no, que mi hijo fue ingresado a comisaría".

Más allá de estas recientes diligencias, en las últimas horas la madre de Facundo recusó al fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, a quien le recriminó no haber haber investigado de manera acorde, y a quien cuestionó por haber tenido durante más de 12 días en su poder los libros de guardia de la comisaría sin abrir.

Estos documentos fueron secuestrados hace unas semanas luego de que se allanara la Subcomisaría de Mayor Buratovich con el objetivo de encontrar pruebas que ayudaran a determinar lo que pasó con el muchacho.

En el escrito presentado por los abogados de la querella, se manifestó también que Ulpiano Martínez, a pesar de tener a su disposición a la Policía Federal para llevar a cabo los primeros rastrillajes, prefirió continuar con la intervención de la bonaerense, aún cuando se trata de la fuerza sospechada.

En cuanto a la declaración de una mujer que aseguró haber levantado a un joven sobre la Ruta 3 hacía Bahía Blanca, los letrados especificaron que ese testimonio fue aportado a la Comisaria Comunal de Villarino el día 13 de Julio gracias al policía Mario Gabriel Sosa y la oficial Siomara Flores, quienes aseguraron que un vecino les dijo que una conocida suya había llevado a un chico en los días cercanos a la desaparición de Astudillo Castro.

"Tal vez no haya advertido el sr. Fiscal, que casualmente uno de esos policía, Sosa, participó de la detención “oficial” y el labrado de infracción al Art. 205 del C.P. para con Facundo el día 30 de Abril de 2020 a las 10 horas", manifestaron por último los abogados.