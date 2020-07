Búsqueda de Facundo: una testigo declaró haberlo llevado a Bahía Blanca pero la familia duda del relato

Después de que este martes se rastrillara sobre la Ruta 3 en busca de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años de la localidad de Pedro Luro que está desaparecido desde el 30 de abril pasado cuando iba camino a Bahía Blanca, en las últimas horas apareció una nueva testigo que aseguró haber trasladado en su auto al muchacho hasta dejarlo en la entrada de Bahía.

A pesar de esta nueva hipótesis, tanto la mamá de Facundo como sus abogados sospechan que se trata de un testimonio falso, ya que sostienen que el joven desapareció luego de haber sido detenido en un control policial y que las fuerzas bonaerenses están involucradas en el asunto.

Según indicaron medios locales, la testigo aseguró haber levantado a Astudillo Castro en la ruta en Origone cuando se movilizaba en su camioneta Honda CRV gris. En ese recorrido el chico le dijo que había tenido antes problemas con la policía porque no tenía permiso de circulación, así que le pidió que lo dejara en la entrada de Bahía Blanca para que no lo detuvieran en un nuevo control.

Ante esta nueva versión, el abogado Luciano Peretto calificó como "llamativa" la aparición de esa testigo, y señaló que se trata de "una cuestión muy sensible" porque "tiene que ver con la esperanza de una madre de que su hijo pueda llegar a estar vivo".

"Quisimos por todos los medios tratar de llegar al testimonio y todavía no pudimos saber lo que testificó, ya que lo hizo en ausencia de la querella. Es llamativa esta repercusión primero mediática y después en sede de fiscalía de manera espontánea, sin que la querella pueda llegar a aportar su control y sus preguntas", apuntó.

Del mismo modo, el letrado explicó que la querella confía en las declaraciones de los tres testigos "independientes de la causa y que no forman parte de ninguna fuerza policial", los cuales, de manera "concordante y unísona", reconocen haber visto a Facundo en cercanías de Mayor Buratovich, "siendo detenido por un patrullero de la Policía bonaerense" el día 30 de abril.

"Estamos absolutamente convencidos de que vamos a ir con esa línea investigativa a fondo, la fiscalía se encargará de esos otros testimonios, que pueden llegar a tener o no buena fe, pero para nosotros lo importante está en ese último contacto de los tres testigos que aseguran que Facundo estaba en un lugar y en un tiempo absolutamente contradictorio al resto", aseguró.

Por su parte, la madre de Astudillo Castro, Cristina, afirmó que para ella "no hay lugar a otra hipótesis" que la de participación de efectivos de la policía bonaerense en la desaparición de su hijo, y puso en duda el testimonio de la vecina de la localidad de Teniente Origone.

"Ayer un medio de Bahía Blanca tenía la primicia, tres horas antes de que declarara esta mujer, me huele raro", expresó, y siguió: "Cada vez que yo hago una denuncia aparece un testigo, no se olviden de que nosotros a Facundo lo hemos buscado en Santiago del Estero, en La Pampa, en Misiones, no es que nos pasa desde ahora".

Medidas realizadas

Aunque la desaparición de Facundo Astudillo Castro ocurrió hace más de dos meses, en las últimas semanas la investigación comenzó a avanzar mucho más rápido, y entre las medidas que se han llevado a cabo, se encuentra en primera instancia que se resolvió apartar a la policía bonaerense del proceso investigativo.

Del mismo modo, se allanó la comisaría de Mayor Buratovich, donde se secuestró el libro de guardia, teléfonos celulares de los policías de esa dependencia, y otros elementos de interés para la causa. Además, se intervinieron también los otros destacamentos policiales de la localidad de Villarino.

Más allá de estas primeras medidas, luego se ordenó el secuestro de un Chevrolet Corsa Classic, en el que la Teniente Siomara Ayelén Flores habría trasladado a Facundo el 30 de abril pasado, y del móvil policial Toyota Hilux Orden, donde también se sospecha que el joven pudo haber subido.

También se obtuvieron los informes de localización vehicular automatizada (AVL), elemento que permitió saber qué patrullero circuló por la zona el día que el muchacho fue visto por última vez. De todos modos, ahora resta saber qué oficial estaba en el auto.

Por otra parte, se encomendó a la fuerza de seguridad que verificara si Facundo percibía el IFE, y en caso afirmativo, constatara si la prestación ha sido cobrada desde el 30 de abril en adelante, mientras que además se hizo un relevamiento de las cámaras que puedan encontrarse en los distintos lugares en los que, se presume, de acuerdo a los elementos relevados en la investigación, Facundo Astudillo Castro pudo haber transitado.

Por otro lado, teniendo en cuenta que de la investigación efectuada por la UFIJ N° 20 de Bahía Blanca surgen declaraciones testimoniales que alegan haber visto a Facundo entre los días 1/07 al 06/07 del corriente año circulando en esta ciudad, a fin de intensificar su búsqueda, se requirió a las fuerzas de seguridad la elaboración de un croquis o mapeo de los lugares señalados por los declarantes y la realización de tareas de campo diarias.

De igual manera, durante este martes se hicieron rastrillajes sobre la Ruta 3 en busca del joven, y este miércoles también se rastrilló en el distrito de Villarino, en el sur bonaerense, con la participación de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) de las delegaciones de Bahía Blanca, Mar del Plata, Azul y Dolores, además de personal de la Superintendencia Federal de Bomberos, de la División Canes y de Tecnologías de Información y Comunicaciones, entre otras reparticiones de esa fuerza.

En lo que respecta a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, se le solicitó que informara si registra la compra de algún pasaje a nombre de Facundo José Astudillo Castro y al Ministerio de Transporte de la Nación, que informara si el sindicado ha tramitado una tarjeta de viaje SUBE y, en tal caso, si se advirtieron movimientos o recargas desde el 30/04/2020 a la fecha.

Asimismo, se peritaron las redes sociales del joven para saber si en los últimos meses tuvo acceso a su Whatsapp, Facebook o cuenta de email, aunque según confirmaron sus abogados, no se sacó ningún dato importante de esas cuentas.