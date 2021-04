Búsqueda de Tehuel: las pericias de los celulares y los allanamientos que podrían ser claves

Tehuel de la Torre se encuentra desaparecido desde el 11 de marzo pasado, día en que le dijo a su familia que iba a asistir a la casa de un conocido para hacer una entrevista laboral como mozo de un evento, que finalmente, nunca ocurrió.

El sujeto mencionado por el joven, llamado Luis Alberto Ramos, se encuentra actualmente detenido junto a Oscar Alfredo Montes, ambos señalados como las últimas personas que vieron con vida a Tehuel. Tras casi un mes de búsqueda, la fiscalía a cargo de la investigación espera ahora conocer el resultado de una serie de pericias que pueden resultar clave para saber lo que pasó ese jueves en que se perdió el rastro del chico.

Tehuel de la Torre está desaparecido desde el 11 de marzo.

"No hay novedades, lo único que se está haciendo es buscar más información en el legajo. Son varias carpetas, y la verdad es que en este momento se va investigando y se van haciendo allanamientos. Son 6 tomos, y se habían manejado primero con 4 o 5 y ayer estaban con los dos que quedaban", explicó a BigBang , Verónica Alarcón, hermana de De la Torre.

Según indicó, desde que comenzó la búsqueda se allanaron diferentes viviendas y terrenos, pero al menos hasta ahora, ninguno de los lugares arrojó pruebas concretas sobre el paradero de Tehuel.

Lo que sucede, es que tanto Ramos como Montes se han mantenido en silencio, y a pesar de que fueron citados a declarar, eligieron quedarse callados. El primer detenido que tuvo la causa fue Ramos, quien al principio admitió que vio al joven de 22 años el 11 de marzo a las 16.30, un horario totalmente falso porque en ese momento el chico estaba junto a su familia.

No hay rastros del paradero del joven.

"Tehuel salió de casa recién a las 19. Él nos dijo que se iba a una entrevista de trabajo, que le habían ofrecido ser mozo en un evento ese mismo jueves. Yo justo me lo crucé a las 19.30 cuando iba para la casa de Ramos en Alejandro Korn. Ahí le pregunté a dónde iba, y me dijo que iba a la casa de Luis que le había ofrecido para hacer de mozo. Yo lo vi contento, caminando rápido para que no se le hiciera tarde. Le dije que se cuidara, y de ahí ya no lo vi más", se lamentó Verónica.

Luego quedó detenido Montes por falso testimonio y encubrimiento, ya que, a pesar de su versión, los investigadores sospechan que el día de la desaparición del joven este segundo sospechoso también estuvo junto a él.

Aunque la causa avanza, hasta el momento las pistas que se siguen son varias, y los caminos que se recorren son muchos. Lo que la fiscal Karina Guyot espera ahora es el resultado de las pericias telefónicas realizadas en los celulares de ambos sospechosos, quienes formatearon y borraron los contenidos de sus dispositivos antes de ser apresados.

"Los celulares de Ramos y Montes fueron secuestrados en los allanamientos. Los investigadores estan buscando mensajes, porque como los reformatearon de fabrica, eso se mandó a analizar", comentó Alarcón.

La familia hizo dos marchas de antorchas para pedir por su búsqueda.

La hermana de Tehuel también manifestó que el celular hallado en la casa de Ramos pertenece al joven, y a pesar de que fue encontrado roto, casi destruido, ella pudo reconocer que se trataba de su teléfono.

Aunque no está del todo claro cuál fue el momento en que el dispositivo móvil fue apagado, los investigadores sospechan que entre el jueves a la noche y el domingo al mediodía el aparato quedó fuera de uso.

"La mujer de Tehuel también fue a ver si podía reconocer una campera, y por un detalle, aparentemente podría tratarse de una prenda de él, aunque falta la confirmación de la pericia", aclaró.

Hay dos detenidos en la causa.

La semana pasada también declararon los familiares de Montes, tal como lo habían hecho antes los allegados de Ramos, y con toda esa información, más los datos que ya figuran en el expediente, la fiscalía ahora busca poder encontrar su hipótesis de trabajo para seguir allanando lugares en lo que Tehuel podría estar.

"Lo que no pueden es encontrar a Tehuel y ellos quieren buscarlo, hay mucha información falsa. Los testigos han aportado información que es no verdad, por ahí no vieron nada y fueron a declarar igual. Me ha pasado que pasé información de que lo vieron, y resulta que no era", contó Verónica.

Aunque Alarcón está conforme con la investigación, igualmente este martes se movilizaron en Alejandro Korn para pedir por la aparición de De la Torre. Lo hicieron por segunda vez acompañados de amigos y familiares, en una marcha de antorchas donde recordaron al joven y donde además solicitaron que cualquiera que tenga información, la aporte a la fiscalía para seguir con la búsqueda.

Cualquier información puede servir para dar con Tehuel.

"Estamos desesperados buscándolo. Tenemos el apoyo de toda la gente, y la verdad que yo como hermana estoy agradecida, porque me siguieron el paso, y que sigan trabajando tanto la fiscalía como el distrito y la policía, no me puedo quejar. Aún así, es muy fea la situación que vivimos, y con la pandemia peor. Estamos muy angustiados", confesó la hermana de Tehuel.

Según dijo a este sitio, no dejan de recordar al joven, y lo extrañan de una manera horrorosa en cada uno de los momentos que solían compartir con él. Los días pasan, y aunque se lo busca, no hay datos concretos de dónde puede estar, y esa espera se vuelve terrible para la familia.

"No sabemos qué hacer, ni dónde estamos parados. Estamos siempre esperando que el teléfono suene, pasa un auto y pensamos que alguien viene para acá. Le pido a todos que compartan la búsqueda, porque se trate tanto de una chica como chico, esto le puede pasar a cualquiera, un hermano o un hijo. Estas cosas no deberían pasar, y sin embargo, pasan", cerró.