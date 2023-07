Búsqueda desesperada de un marinero que cayó de un pesquero: su familia cree que lo mataron

Un misterio sacude a la provincia de Chubut. Un marinero que trabajaba en un buque pesquero es buscado intensamente desde la tarde del sábado 15, luego de que cayera de la borda hacia el océano. Según la información divulgada por la Prefectura Naval Argentina, el hombre de 39 años habría desaparecido en el agua cuando navegaban a la altura de Puerto Madryn. Pero su familia creen que lo “tiraron”.

Según sus familiares, el tripulante fue “arrojado o precipitado” al agua y no pudo haberse caído de casualidad de la embarcación. Por ello, aguardan las declaraciones de más de una decena de compañeros del hombre desaparecido. Por el momento, los investigadores sostienen que se trató de un “accidente” aunque todo sigue siendo materia de investigación.

La Prefectura recibió el primer aviso por parte del capitán del barco pesquero, que se comunicó telefónicamente para dar aviso sobre la caída de uno de sus marineros. La embarcación llamada Nuevo viento contaba con su tripulación entera. Pero avisaron que desde el mediodía no podían encontraron al hombre y creían que había caído.

De inmediato, la Prefectura armó un megaoperativo en la zona de búsqueda. En ese momento, participaron un buque guardacoestas, un avión y un helicóptero. En un comunicado informaron: "Participan el avión PA-73, el helicóptero PA-41 y el guardacostas GC-28 Derbes de la Autoridad Marítima". Y sumaron: “Los buques pesqueros Buena Pesca, Promarsa III, Cristo Redentor, Franca, HuaFeng 827 y Mercea que se encontraban navegando por la zona también colaborarán en la búsqueda”.

Según informaron desde la Fuerza nacional, todas las unidades se encuentran trabajando en la emergencia y son coordinadas desde el Centro Gestión de Tráfico Marítimo Comodoro Rivadavia. En tanto la investigación quedó a cargo del Juzgado Federal 2 de la ciudad de Rawson.

Hasta ahora se sabe que el hombre desaparecido se llama Gabriel Ferreyra, tiene 39 años y vive en Necochea. También se supo que trabaja en el buque pesquero durante la temporada de pesca de langostinos. En cuanto a la investigación, la mayoría de sus compañeros afirmaron que se dieron cuenta que no estaba a bordo cuando acudieron al comedor a la hora del almuerzo y él no se presentó.

De inmediato comenzaron una búsqueda en su zona de trabajo y en otros lugares del barco. Pero no hubo respuestas. Fue ahí que se dieron cuenta que podría haber sufrido un accidente. Pero su familia no cree en esa teoría. Según dijo Cinthia Ferreyra, la hermana del tripulante, le parece “raro” lo ocurrido.

Para ella, el marinero no cayó solo a la altura de Punta Ninfas y pidió que el operativo de búsqueda continúe hasta que aparezca. Por ahora se sabe que durará 72 horas más. "Pedimos que no paren de buscarlo hasta que lo encuentren, tenemos muy pocos datos y tenemos muchas dudas", afirmó en una entrevista. Y agregó: “No puedo entender si son diez personas arriba del barco cómo no se van a dar cuenta que falta alguien. La empresa para la que él trabaja no quería que viniéramos a Madryn, sólo nos está apoyando el sindicato del SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) que nos dio el hospedaje”.

Por último, Ferreyra afirmó sobre la investigación y lo que cree que pasó: “Lo vieron por última vez a las 6 y a las 13:30 recién se dan cuenta que no lo encuentran. Estamos esperando que declaren sus compañeros y nos cuenten a la familia qué pasó. Me resulta muy raro. No creo que él se haya caído o tirado al mar”.