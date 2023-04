Cacho Garay fue denunciado y detenido por "violencia de género": "En breve va a recuperar la libertad"

El humorista "Cacho Garay" fue detenido este miércoles al mediodía en su domicilio ubicado en Lujan de Cuyo, en la provincia de Mendoza, luego de que su esposa lo denunciara por violencia de género. Durante el allanamiento que se realizó -por pedido de la Unidad Fiscal de Violencia de Género- a las 13.30 en la vivienda ubicada en calle 20 de septiembre, los efectivos policiales hallaron cinco armas de fuego que fueron secuestradas.

El abogado de Garay, Daniel Romero, explicó que en las próximas horas se prevé que “Cacho” sea imputado por el delito de "amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, la tenencia de armas de fuego de uso civil y ambos en concurso real y en el contexto de violencia de género".

“Creemos que en breve puede recuperar su libertad porque están todos los medios dados para que ocurra. Hemos ofrecido fianza, domicilio real, así que estimamos que recupere la libertad en los próximos días”, manifestó a BigBang. Según detalló el abogado, entre las armas secuestradas se encuentran un machete de hierro de 40 centímetros de largo, un hacha con hoja de hierro, dos escopetas, dos fusiles y una pistola de gas comprimido. “Es coleccionista de armas”, aclaró.

Lo cierto es que el humorista tiene dos denuncias por violencia de género: una en Córdoba y otra en Mendoza. En este último, la mujer de Garay denunció un hecho de violencia de género con armas de fuego. Y en cuanto al primero, según manifiesta la denunciante, Garay la habría amenazado luego de la función que hicieron ambos por Semana Santa.

“La denuncia de Córdoba fue el sábado 8 de abril y la de Mendoza el 12. Por el primero aún no lo imputaron y cuando salga de acá veremos cuál es la situación procesal allá”, manifestó Romero.

El humorista está detenido en la oficina fiscal N°11 de Luján de Cuyo y aún no prestó declaración. “Él está dispuesto a hablar. Están dadas las condiciones para que recupere la libertad, no obstante queda en manos de la fiscalía o el juez. En forma anímica, él está destruido”, sintetizó.

Qué había dicho Cacho Garay tras la denuncia por violencia de género

Este miércoles, horas antes de la detención, Cacho Garay decidió romper el silencio a través de su cuenta oficial de Facebook, en donde aseguró que es inocente y agradeció a sus fanáticos: “Gracias a los miles de mensajes de apoyo, y gracias a Dios porque mi verdad me mantiene la conciencia cristalina”.

En la imagen con la que acompañó el posteo incluyó una frase que se le atribuye al pintor español Salvador Dalí: “Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen solo se dicen maravillas”.