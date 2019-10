La viuda del remisero muerto a balazos por la Policía dice que "bajó del auto lleno de sangre"

La viuda de Claudio Romano, el hombre asesinado a balazos en Villa Crespo por la policía de la Ciudad, brindó una versión de los hechos bien diferente de la que había informado la policía. Lucía sostuvo que su esposo fue "herido antes de ser rematado en el piso" y que bajó de su auto "lleno de sangre". Según su esposa, Romano -que trabajaba como remisero de una ART- "se llevaba bien con los policías de la zona porque tenía que esperar en doble fila a los pacientes que llevaba a atenderse".

"Por última vez me comuniqué a las 10.26 y me contestó a las 10.28 y a las 11 le mando un mensaje y ya no lo ve, suponemos que pasó en ese lapso. Fui a hablar con el jefe de la Policía Científica. Me dijeron que tenía un arma blanca y yo le dije que él bajó lleno de sangre del auto. Me preguntó quién me había dicho eso, y le dije que me lo había dicho una oficial que estaba ahí a media cuadra. Y me lo dijo y pareció que metió la pata, que me lo dijo como una vecina más: no sabía que era su viuda. A ella se le escapó, vino compungida y me dijo ‘no sabés lo que es el auto adentro, algo tiene que haber pasado’", expresó. Dos de los tres policías habían declarado que Romano se bajó de su auto y, de la nada, comenzó a amenazarlos con el cuchillo.

El hecho sucedió el martes por la mañana en Malabia al 900, entre Castillo y Jufré. El oficial primero Ramón Pérez viajaba en un móvil policial junto a una inspectora y una compañera. Según la policía, estacionaron el auto para entregar una notificación judicial y el chofer frenó detrás y bajó para atacar a Pérez con un cuchillo. La policía dice que dispararon para intentar repeler a Romano, que sin embargo seguía en su postura. La esposa de Romano niega que su esposo tuviera un arma blanca, o al menos dice que ella nunca vio tal cosa. Romano recibió tres disparos y quedó muerto en la calle Malabia. La policía secuestró una navaja con una hoja de 12 centímetros de largo.

Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) trasladó al oficial Pérez al hospital Churruca de Parque Patricios. Mientras se investiga el hecho, la jueza Gómez Maiorano ordenó la detención de los tres policías y el secuestro de sus pistolas 9mm para que sean peritadas.