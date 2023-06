Cambio de celda para Sena, más allanamientos y rastrillajes con buzos: la búsqueda de Cecilia Strzyzowski

Siete detenidos, poder, testigos y un rastrillaje con evidencias. En las últimas horas el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa económica de $5 millones a quienes aporten datos a la investigación de la desaparición de Cecila Strzyzowski. Además, César Cena fue cambiado de comisaría mientras que se entrevistó con su nuevo abogado.

Desde el pasado 2 de junio el paradero de Strzyzowski es un misterio. Esa noche ingresó al hogar de la familia de su ex pareja, los Sena, y nunca más salió. Es por eso que los siete detenidos son familiares de los dirigentes sociales.

Si bien durante los primeros días tanto Emerciano Sena como Marcela Acuña compartieron el espacio de la detención junto a César, en las últimas horas y a pedido del fiscal del caso, Jorge Cáceres Olivera, se trasladó al acusado de femicidio a otra comisaría. Según fuentes oficiales se debió a la “protección de la investigación”, ya que se los veía charlar mucho.

Además, se consideró que “hablaban demasiado” y eso podría perjudicarlos. En ese mismo entonces, y convirtiéndose en el tercer abogado que lo defenderá, César se entrevistó con Ricardo Osuna, quién habló con Ciudad TV y se refirió al estado de su cliente: "Para mí estaba normal. Fue la primera vez que me entrevisté con él. No me manifestó ninguna otra situación, ni ningún problema de salud".

"La idea es poder tomar contacto con el expediente y con las actuaciones y ver qué hay en concreto, más allá de lo que informan los medios. En función de eso, veremos cuál será la estrategia a seguir. En principio, declarar no porque su libertad no depende de su declaración sino de la calificación y de las pruebas que hay en el expediente", afirmó Osuna.

Por último, el abogado de Sena, manifestó: “Me pidió que me entreviste con Emerenciano, con el padre, que estaba en una celda contigua, pero yo solo estaba habilitado para hablar con él así que me limité a eso. Fue una entrevista de conocimiento, más que nada. Y poco y nada hablé del expediente porque no tengo conocimiento".

Por su parte, otro de los fiscales de la causa, Jorge Gómez, confirmó que Strzyzowski fue asesinada en la mañana de aquel 2 de junio y que "César cometió un femicidio y no sus padres, en principio", dialogó el profesional con TN.

Este martes un equipo de buzos tácticos de la Policía provincial de Chaco lleva a cabo diversos rastrillajes en el Río Tragadero y en el Canal Quijano. Este último ubicado en el barrio Emerenciano Sena. Cabe recordar que es la segunda vez que se realiza, a raíz de lo ocurrido el último domingo en los rastrillajes.



En los mismos se encontró una valija y elementos personales prendidos fuego. También se encontró una campera rosa, la cual será analizada en las próximas horas por la mamá de la joven de 28 años, quien indicará si le pertenece o no.

En diálogo con Radio Continental, el abogado querellante y que acompaña a las víctimas, desarrolló su postura y expresó: “Para la Fiscalía, el asesino sería César. Para nosotros sería Marcela. Hay algo que se llama en técnicas de investigación penal la autopsia informática. Esto es si puedo tener un perfil de la persona que estoy investigando a partir de observar perfiles en redes sociales. Resulta que el perfil de Cecilia y de césar en las redes sociales dan cuenta de una pareja de jóvenes enamorados. De hecho, se habían casado. No estaba separados, siempre estuvieron juntos. No pudieron convivir porque Marcela no los dejaba”.

Además, el letrado agregó: . “Este chico estaba bajo la influencia terrible de su madre. Hay que entender que para la pareja de los Sena él era el heredero de todo este monstruo que crearon y el motivo era sacarla del medio”. Hasta el momento los imputados no volvieron a declarar pero no se descarta que lo hagan.

El único que declaró más de una vez fue el casero del domicilio, quién reveló haber visto a Cecilia con vida y amordazada dentro de un vehículo de la familia. El testigo, también declaró que vio como la familia Sena enterraba huesos fósiles.